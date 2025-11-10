E anche in questa prima settimana di novembre ne abbiamo viste un po’ di ogni: abbiamo letto del tipo risarcito dopo vent’anni, del ragazzo che ha offerto droga a un poliziotto fuori servizio, dell’arresto del generale Almasri in Libia e anche della potentissima password scelta dal Louvre: “Louvre”. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten dei brividi

Al decimo posto, la storia del tipo che cadde in un parco giochi a 3 anni e alla fine è stato risarcito a 23. Insomma, solo vent’anni per decidere: che efficienza.

Al nono, il ragazzo che per ha offerto droga a un poliziotto fuori servizio. Forse la prossima volta è meglio scegliere con più cura i clienti.

All’ottavo, i risultati di uno studio finlandese: “Rischio di morte maggiore per chi non va a votare”. A breve, quindi, potrebbe crollare l’aspettativa di vita italica.

Al settimo, la donna che ha accusato il marito di tradimento dopo aver consultato una cartomante. Chissà cosa avrebbe detto guardandogli il cellulare.

Al sesto posto, la stretta in arrivo per i minori sui siti porno con l’introduzione del controllo dell’età. Sicuramente non troveranno vie alternative per guardarli.

Al quinto, il video del poliziotto che si è collegato in mutande durante un’udienza in tribunale. Per fortuna la giustizia è cieca.

Un gradino più su, l’arresto in Libia del generale Almasri. Chissà se ora lo andremo a riprendere per liberarlo.

Al terzo, l’ultima statistica del Ministero dell’Interno che certifica l’aumento dei reati di strada. Chissà a chi darà la colpa il governo questa volta. Forse ai comunisti.

Al secondo posto, la potentissima password scelta dal Louvre per difendere i server delle telecamere: “Louvre”. Forse sarebbe stato meglio “1234”.

E al primo, il commento a caldo di Matteo Salvini dopo le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul parziale crollo della Torre dei Conti (“Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti per l’Ucraina, l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri”):

“Di politica estera parleremo domani. Sicuramente mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, come proposto da Trump, è una priorità, e non possiamo mandare per cinquant’anni soldi all’Ucraina”.

Quando si dice un patriota. A proposito: ma per “domani”, quale domani intendeva?