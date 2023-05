BBCONTEST, accordo con EUROPAST nel segno del turismo enogastronomico

Ieri BBCONTEST ha firmato un accordo commerciale con EUROPAST, una joint venture tra turismo enogastronomico e il massimo esperto di prodotti di prima qualità. Distributore di materie prime in tutta Italia e oltre, parliamo di prodotti di trasformazione alimentare e dolciaria, con oltre 4000 articoli delle marche più prestigiose, sempre disponibili in pronta consegna. Europast è il partner affidabile su cui contare per dare più valore all’arte di produrre ogni giorno bontà genuine e inconfondibili. E’ e rimane l’eccellenza di prodotti accuratamente selezionati e di altissima qualità.

Così BBCONTEST ha scelto EUROPAST che significa poter contare su un’azienda leader nell’ambito alimentare, in grado di offrire consulenza professionale, supporti alla vendita ed una grande efficienza organizzativa. Con un supporto così prestigioso e raffinato, i Contest fotografici potranno avere maggior risalto sul territorio, una ciliegina su una torta che molti dei visitatori potranno apprezzare. Tra l’altro Europast sarà prossimo sponsor ufficiale del Contest fotografico, la 90° sagra delle fragole e dei fiori di domenica 4 giugno 2023 a Nemi (Roma) nella zona Castelli Romani, da ultimo, sarà l’organizzatrice dei gustosi premi che metterà in palio. Non rimane che partecipare al Contest fotografico.