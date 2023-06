Eni Sustainable Mobility: a Roma il car sharing Enjoy diventa anche elettrico

Da oggi a Roma la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni Sustainable Mobility, diventa anche elettrica con l’introduzione di 100 nuove city car a zero emissioni su strada di un inconfondibile colore verde lime. Le auto elettriche contribuiscono alla crescita della flotta Enjoy già disponibile nella Capitale, composta da circa 800 veicoli tra auto e cargo, e diventeranno 200 nel corso dei prossimi mesi.

Con l’arrivo delle nuove city car Enjoy, a Roma i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno delle aree di copertura del servizio dedicate, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Inoltre, del rifornimento dei veicoli elettrici si occupa Enjoy, che permette così ai clienti di muoversi in totale libertà perché troveranno le nuove city car con una ricarica della batteria superiore al 30%.

“Il car sharing Enjoy è presente a Roma da nove anni, durante i quali si è consolidato come un servizio, complementare al trasporto pubblico locale, utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini, e in grado di contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana”, ha dichiarato Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility. “Eni Sustainable Mobility contribuisce al percorso verso l’obiettivo Net Zero al 2050 fissato da Eni: il car sharing, ora anche elettrico, fa parte delle tante soluzioni già disponibili per contribuire alla decarbonizzazione i trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti HVO, del biometano, dell’elettrico e dell’idrogeno”.

Dal suo arrivo a Roma nel 2014, con più di 9 milioni di noleggi realizzati in città, Enjoy ha reso il car sharing una popolare soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati, con benefici sulla decongestione del traffico e sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Roma consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e l’accesso alle ZTL. Enjoy consente anche l’utilizzo gratuito degli Enjoy Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Eni nell’area di copertura e l’accesso a parcheggi dedicati a pagamento, ad esempio presso la stazione di Roma Termini.

In Italia Enjoy conta oltre 1,5 milioni di clienti e 30 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi. Con una flotta complessiva di circa 3.000 veicoli, Enjoy è presente nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. Con l’arrivo a Roma dei nuovi veicoli, Enjoy completa l’implementazione dei veicoli elettrici nella sua flotta in tutte le città in cui il servizio di car sharing è attivo.

Come funziona Enjoy

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione è possibile cercare, visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nei dintorni o nella zona d’interesse, oppure noleggiare un veicolo Enjoy che si trova lungo il proprio percorso inserendo nell’app il numero di

targa e il codice visibile sul parabrezza. Una volta raggiunto e sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone, fino all’arrivo a destinazione. Al termine della corsa è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio.

Tutte le tariffe di noleggio dei veicoli Enjoy sono disponibili online. Per le city car elettriche, come per le altre auto della flotta, la tariffa è di 0,29€/min con un costo fisso pari a 1,00€ per lo sblocco del veicolo ad inizio noleggio.

Le novità per le Enjoy Fiat 500 e per gli Enjoy Cargo

Per le auto rosse Enjoy Fiat 500 sono disponibili anche tariffe forfettarie che includono sempre il carburante e l’assicurazione dei veicoli. Possono essere noleggiate a 16€ per 2h, 26€ per 4h, 31€ per 6h (sono compresi nel prezzo fino a 50 km da percorrere per singolo noleggio) oppure alla tariffa giornaliera di 49€ al giorno (fino a 150 km compresi), 90€ per due giorni (fino a 300 km compresi) o 40€ al giorno se si noleggia da tre a quindici giorni (fino a 150 km al giorno compresi).

Per i noleggi delle Enjoy Fiat 500 di uno o più giorni, è attivo il nuovo servizio Enjoy Car Delivery: attraverso l’app è possibile richiedere in anticipo un’auto Fiat 500 che verrà consegnata da Enjoy nella data stabilita, nel raggio di massimo 500 metri dall’indirizzo scelto all’interno dell’area di copertura, e che sarà disponibile per l’avvio del noleggio da 1 ora prima e fino a 2 ore dopo l’orario di partenza previsto. Il servizio di prenotazione Enjoy Car Delivery ha un costo aggiuntivo di 10€ una tantum rispetto alla tariffa giornaliera standard e la prenotazione può essere annullata gratuitamente entro 24 ore dall’orario di partenza previsto.

Infine, anche per i veicoli Enjoy Cargo sono attive tariffe orarie e giornaliere: 29€ per 2h, 39€ per 4h, 44€ per 6h (sono compresi nella tariffa oraria fino a 50 km per singolo noleggio); oppure 59€ per un giorno, 110€ per due giorni o 50€ al giorno se si noleggia da tre a quindici giorni (sono compresi nella tariffa giornaliera fino a 100 km).

La city car elettriche XEV YOYO

I nuovi veicoli entrati nella flotta Enjoy di Roma sono XEV YOYO, city car completamente elettriche con velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km: dotate di tetto panoramico, piccole e agili, si tratta dell’auto ideale per gli spostamenti nei centri storici delle città. Per quanto riguarda il rifornimento, oltre che per la ricarica tradizionale (con ricarica domestica e presso le colonnine in plug-in), le XEV YOYO sono predisposte per il ‘battery swapping’ (la sostituzione di batterie scariche con batterie cariche che è possibile realizzare in pochi minuti), per il quale sono già predisposte alcune stazioni di servizio Eni a Roma. Le XEV YOYO della flotta Enjoy sono fornite tramite un servizio di noleggio a lungo termine da SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali – Gruppo BPER Banca.