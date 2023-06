Nell’accordo di partnership siglato oggi tra le due aziende si dà il via a una collaborazione virtuosa che le vedrà lavorare fianco a fianco nel segno della sostenibilità. La ricerca e l’applicazione di nuove soluzioni per l’efficienza energetica sono al centro della mission di Plenitude e alla base dell’accordo con Red Bull Italia.

Nei prossimi mesi, Plenitude realizzerà infatti una serie di interventi di efficientamento energetico presso tutte le sedi e i poli logistici di Red Bull in Italia dove, ad esempio, verranno installati impianti fotovoltaici per alimentare gli edifici con energia rinnovabile e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Inoltre la Società fornirà a tutti gli uffici ed edifici di Red Bull energia certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

Le due aziende stanno anche valutando ulteriori interventi di efficientamento energetico e per la mobilità elettrica in altri paesi in cui entrambe operano. Come parte integrante dell’accordo, Plenitude sta inoltre studiando soluzioni per ridurre l’impatto energetico e ambientale anche dei principali eventi organizzati da Red Bull sul territorio italiano, come ad esempio Red Bull Cliff Diving a Polignano o Red Bull 64 Bars a Napoli, appuntamenti che ogni anno riuniscono migliaia di fan e appassionati.

Ed è proprio entrando in contatto con le persone che vivono le proprie passioni che Plenitude intende condividere il proprio impegno per la sostenibilità, raccontando storie di valore legate alla transizione energetica, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità a una cultura dell’utilizzo consapevole dell’energia.

Plenitude è la Società Benefit di Eni che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Plenitude fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2026 più di 11 milioni di clienti e di installare oltre 30.000 punti di ricarica per la mobilità elettrica. La Società prevede inoltre di superare i 15 GW di capacità installata entro il 2030 e di azzererà le emissioni nette di CO2 Scope1, 2 e 3 entro il 2040.