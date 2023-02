Joan Collins, l’attrice britannica oggi 89enne se l’è vista brutta. E’ stata quasi investita da un ciclista in strada. Il fatto è accaduto a Londra. La vicenda la ripota The Mirror: l’uomo si è schiantato contro la Collins che stava raggiungendo un ristorante. Joan Collins è conosciuta al grande pubblico (anche italiano) grazie all’interpretazione di Alexis Carrington Colby nella soap opera Dynasty.

Joan Collins mancata per poco da un ciclista a Londra

L’attrice ha raccontato la vicenda su Instagram. Era appena scesa da un taxi ed aveva imboccato una strada chiusa al traffico: “Ciò non ha impedito a un ciclista mascherato e senza luci che stava ondeggiando sul marciapiede di schiantarsi contro di me, facendomi quasi cadere. Quanto ancora dobbiamo convivere con strade chiuse [percorse] da ciclisti che si considerano al di sopra della legge?” La donna si è poi rivolta al Comune dicendo di fare qualcosa prima che “questa bellissima città vada in rovina”.

L’attrice ha spiegato quanto accaduto in un post accompagnato da una foto del ristorante in cui si stava recando quando è avvenuto l’incontro ravvicinato col ciclista. Accanto a lei, all’interno del Covent Garden Restaurant, c’è un gruppo di amici. Tra questi l’attore 74enne Christopher Biggins 74 anni, la produttrice Judy Craymer di 65 anni e suo marito, il 58enne Percy Gibson.

La carriera di Joan Collins

Nata a Londra nel 1933, la Collins per anni è stata un sex symbol del cinema hollywoodiano facendosi apprezzare sia in ruoli brillanti che in parti più serie, come Il favorito della grande regina (1955), L’altalena di velluto rosso (1955), Missili in giardino (1958), Ester e il re (1960), La congiuntura (1965) e The Stud – Lo stallone (1978). Questi film le hanno permesso di affiancare attori e attrici come Paul Newman, Bette Davis, Gregory Peck e Robert Mitchum.

La carriera di Joan Collins riprese quota negli anni Ottanta, quando le venne offerta una parte nel serial Tv Dynasty andata in onda tra il 1981 e il 1989 in più di 80 nazioni nel mondo. Proposta prima a Sophia Loren e ad Elizabeth Taylor che rifiutarono, in Dynasty la Collins ebbe il ruolo di Alexis Colby, la vendicativa ex-moglie del magnate Blake Carrington (John Forsythe). E fu un successo. Il suo ruolo è passato alla storia della televisione come uno dei personaggi più cinici e cattivi.