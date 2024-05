L’inaugurazione del servizio di FaceBoarding a Milano Linate rappresenta un passo avanti significativo nell’innovazione tecnologica per la sicurezza negli aeroporti italiani. Questo sistema biometrico di riconoscimento facciale permette un accesso più veloce ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco, riducendo i tempi e semplificando le procedure per i passeggeri. Le prime compagnie aeree ad aderire al progetto sono Ita Airways e Sas, ma il servizio sarà esteso a tutte le compagnie operanti presso l’aeroporto. La possibilità di registrarsi tramite kioshi o attraverso un’app mobile rende il processo ancora più conveniente per i viaggiatori.

Armando Brunini, a.d. di Sea, ha dichiarato l’intenzione di valutare l’estensione del sistema anche all’aeroporto di Malpensa, considerando quali compagnie potrebbero aderire e i tempi necessari per l’implementazione. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato che l’utilizzo di questa tecnologia non è motivato da esigenze finanziarie, dato che Sea ha un debito sostenibile, ma piuttosto dall’interesse per lo sviluppo industriale del paese. Sala ha anche fatto riferimento ai tentativi precedenti di fusione tra Sea e Sacbo, evidenziando le difficoltà nel trovare un accordo, ma confermando l’impegno nel cercare opportunità di sviluppo che siano nell’interesse del territorio e del paese nel suo complesso.