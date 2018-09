ROMA – Il ministero dello Sviluppo economico di Luigi Di Maio ha convocato giovedì a Roma una riunione per il rinnovo degli ammortizzatori sociali e dei lavori di pubblica utilità per i cassintegrati dello stabilimento Ilva di Genova. Tra i destinatari, oltre al governatore della Liguria Giovanni Toti, c’è “il sindaco di Genova Marco Doria“. Peccato che, dallo giugno 2017, il primo cittadino di Genova sia Marco Bucci.

Non è la prima volta che il povero Marco Bucci non viene riconosciuto o confuso con un altro. Pochi giorni la tragedia del ponte Morandi infatti una giornalista di Sky, stava facendo interviste in piazza De Ferrari durante la manifestazione in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi. Ad un certo punto si è avvicinata ad uno dei presenti chiedendogli: “Lei è genovese?”. “Sono il sindaco, veda un po’ lei”, la risposta di Bucci.

È rinviato invece ai primi di ottobre l’incontro che avrebbe dovuto svolgersi sempre oggi alle 12 a Taranto per lo stabilimento della città pugliese: si sarebbe dovuto discutere degli esuberi che si determineranno a fronte della riconfigurazione dell’organico da parte del nuovo acquirente della società siderurgica: la multinazionale Arcelor Mittal. La concomitanza dell’incontro per Genova e l’indisponibilità sindacale a partecipare all’incontro di Taranto hanno fatto slittare il vertice. Per Taranto, i sindacati hanno dato la disponibilità a partire dal primo ottobre.