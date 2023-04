Trovano un topo morto nella zuppa che avevano ordinato in un ristorante coreano FOTO

Topo morto nella zuppa. Una coppia di New York ha trovato un topo morto nella zuppa che aveva ordinato in un ristorante di Koreatown, quartiere etnico della Grande Mela. I protagonisti non hanno esitato a documentare il tutto con foto e video poi pubblicare il tutto sui propri canali social come prova inconfutabile del ritrovamento. Poi la decisione di intentare una causa contro il ristorante in questione.

Il ristorante ha risposto alle accuse, affermando che le dichiarazioni della coppia “non hanno senso”. “Siamo aperti 24 ore su 24 e ci sono sempre almeno 3 o 4 persone in cucina” ha spiegato un portavoce. “Non c’è modo per cui un topo riesca a evadere le persone e a entrare in una pentola poggiata sul fuoco. Se davvero ci fosse stato un topo così grande non ce lo saremmo perso. C’è anche una registrazione video del processo di registrazione. Abbiamo controllato l’intero processo di preparazione della zuppa, ma non abbiamo riscontrato alcun problema”.

Il ristorante ha fatto sapere che il manager ha subito interloquito con la coppia e che avrebbe concesso loro un rimborso e una carta regalo da 100 dollari “nello spirito di trattare sempre i reclami dei clienti mantenendo un profilo basso.” Ma, pare, che all’offerta ci sia stato immediatamente un rilancio di 5000 dollari.