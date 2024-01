Cani e gatti operati per avere le orecchie come Topolino: la terribile moda che arriva dalla Cina

Cani e gatti operati per avere orecchie “alla Topolino”. E’ l’ultima terrificante moda che ha preso piede in Cina. nel Paese asiatico spopolano le orecchie alla Mickey Mouse, una tendenza controversa che espone gli amici a quattro zampe a pericoli e inutile sofferenza e che sui social network e negli ambulatori veterinari sta diventando virale.

Cani e gatti operati per avere orecchie “alla Topolino”

Sempre più cani e gatti vengono sottoposti a interventi di chirurgia estetica per avere le orecchie tondeggianti e assomigliare all’iconico personaggio della Walt Disney. Alcune cliniche propongono addirittura offerte speciali a prezzi vantaggiosi.

Come spiegato da media cinesi, l’operazione si svolge in questo modo: gli animali vengono inizialmente sottoposti ad anestesia e le loro orecchie tagliate. Questa prima parte ha la durata di circa 30 minuti. Successivamente le orecchie vengono modellate per dar loro la forma richiesta. Ci vorranno dai 20 ai 60 giorni per vedere il risultato finale.

La preoccupazione dei veterinari

Un gran numero di veterinari cinesi si è dissociato completamente dal trend e non intende eseguire l’intervento sui suoi pazienti a quattro zampe. “Come veterinari, aderiamo al principio del benessere degli animali e non sosteniamo questi interventi chirurgici. I colleghi che ho incontrato sono tacitamente contrari a interventi di questo tipo” ha dichiarato Liu Yundong, del Loving Care International Pet Medical Center di Pechino.