A Cesena il distributore automatico di contraccettivi per piccioni con la nicarbazina nel mangime

Come risolvere il problema della proliferazione incontrollata dei piccioni in città? Con un ragionevole piano di riduzione delle nascite. A Cesena, il Comune ha addirittura installato (e non è il primo Comune) due impianti di distribuzione di mangime contraccettivo nelle aree verdi di viale Carducci e Serravalle. “Forniranno mangime multivitaminico e antifecondativo per i volatili”, spiega l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi, intervistata dal Resto del Carlino.

“Lo scopo è quello ridurre la riproduzione dei colombi (verificabile tramite censimento), di tutelarne la salute e di evitare che, così come avvenuto in altri Comuni o in alcune zone della nostra città, possano causare disagi ai residenti. Una corretta somministrazione del prodotto, certificato dal Ministero della Salute, comporterà già nei prossimi mesi una diminuzione della riproduzione dei piccioni. Questo sistema – prosegue l’Assessora – si presenta come un’alternativa ecologicamente sostenibile, non inquinante e a basso impatto ambientale, che non altera il benessere animale rispetto ad altri metodi più invasivi come l’abbattimento o lo spostamento coattivo”.