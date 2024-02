Gatto è finito in acqua e rischia di annegare: ecco come lo salvano VIDEO

E’ risaputo che i gatti non amano affatto l’acqua. E la conferma arriva da un video che mostra un gattino caduto accidentalmente in quello che sembra un canale. Il piccolo fatica non poco a risalire. A questo punto arriva un uomo con un retino che prova ad aiutarlo. All’inizio non ha affatto successo: l’animale appare spaventato e non ne vuole sapere di entrare in quella rete che sarebbe la sua salvezza. Il micio non si fida affatto dell’uomo che cerca di portarlo in salvo. Dopo vari tentativi andati a vuoto l’animale si posiziona su un muro e allontana il retino con la zampa. Alla fine torna in acqua e viene “catturato” con facilità forse per via della stanchezza. In un istante è fuori dall’acqua e salta fuori dal retino per poi scappare via. Qualcuno alla fine applaude l’uomo per il suo bel gesto di salvataggio.

Hero saves a scared cat. pic.twitter.com/ztvBPqc6vE — Fascinating (@fasc1nate) February 9, 2024