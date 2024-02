Tutto pronto a Maranello: alle ore 12 di martedì 13 sarà svelata la nuova Ferrari 2024. Il “popolo Rosso” è già in gran fermento. Da indiscrezioni si sa soltanto che la monoposto, che sarà affidata alla coppia di piloti Leclerc -Sainz, si chiamerà SF-24. Si sa anche che colore e livrea sono gli stessi dell’anno scorso ma che tutto il resto è stato cambiato. È una Ferrari rivoluzionaria. La presentazione-evento sarà vissuta in modo “virtuale”, cioè con foto e video diffuse sul web. La nuova sigla prosegue la tradizione recente, senza “nessun volo di fantasia”, per dirla alla Luigi Perna, proverbiale conoscitore e anticipatore dei segreti della Rossa più amata d’Italia.

Ferrari 2024, calcoli e simulazioni al top

I calcoli e le simulazioni della Ferrari 2023 sono al top. Lo dice lo stesso team principal Vasseur: “Sì, con i calcoli e le simulazioni siamo già al massimo. Bisogna avere idee, inventarsi qualcosa cercando strade nuove nello sviluppo”. Ed è quello su cui si sono concentrati centinaia di ingegneri nella Gestione Sportiva sotto la direzione di Enrico Cardile ( telaio ) ed Enrico Gualtieri ( power unit). La SF-24 sarà avanzata, aggressiva nei suoi concetti aerodinamici e agguerrita, con l’obiettivo di tornare a lottare per la vittoria. L’esordio ufficiale in pista sarà per il Gran Premio del Bahrain il 2 marzo.

Dove vedere in tv il lancio della nuova Ferrari

L’evento, ore 12 martedì 13 febbraio, sarà trasmesso in diretta Tav sui canali 200 e 207 di Sky. In live streaming su Sky Sport.It ma anche sulla pagina You Tube di Sky Sport F1.

Aspettando il re nero Hamilton

La coppia Leclerc- Sainz sarà alla guida della nuova Ferrari per tutto il Campionato 2024. Per lo spagnolo si tratta però della sua ultima stagione in Ferrari. Cederà il suo posto, l’anno prossimo, a Lewis Hamilton. Ma si riparte sopratutto dal finale in crescendo della scorsa stagione che fa ben sperare i tifosi nell’attesa di capire se è quanto il gap dalla Red Bull si è assottigliato. Già mercoledì la vettura girerà a Fiorano per il filming day.