Italia, sfatato il tabù Macedonia (5-2) all’Olimpico di Roma. Ora sotto con l’Ucraina

Sfatato il tabù Macedonia (5-2), ora sotto con l’Ucraina, lunedì 21 a Leverkusen. All’Italia basta un pari per volare in Germania ad Euro 2024. La serata romana all’Olimpico ha scacciato la paura. In sintesi:Darmian- gol dopo 17 minuti, quindi doppietta di Chiesa (il migliore ). E con rassicurante 3-0 gli azzurri sono andati all’intervallo sereni. Quasi appagati. Poi gli azzurri nella ripresa hanno sbandato un po’, i balcanici hanno riaperto la sfida. Ma Raspadori e El Shaarawy hanno chiuso la partita, cinquina meritata. Che dire di questa nazionale? Buono il rientro dì Jorginho nonostante il rigore sbagliato ( in azzurro Jorginho ha già sbagliato 4 rigori superando il record di Altobelli). Chiesa ha risposto alla investitura di Spalletti che aveva detto:” È lui il nostro Sinner”. Acerbi ha dominato nel primo tempo e poi si è perso. Barella ha confezionato due assist preziosi che hanno permesso il colpaccio e ristabilire le distanze. Molto bene Raspadori, Darmian e Dimarco. Non all’altezza delle loro capacità Berardi e Zaniolo. Sufficienti gli altri.

Spalletti soddisfatto

Il Ct azzurro ha commentato:” Abbiamo creato molto, può capitare un calo quando il risultato pare acquisito. Comunque abbiamo fatto un notevole passo avanti”. Rischi previsti e anche calcolati. Aggiunge il Ct azzurro:” Sapevamo di essere un po’ più bassi rispetto a loro sui calci piazzati, anche per le caratteristiche dei giocatori che avevo scelto per privilegiare il fraseggio e il gioco. Abbiamo pagato dazio, ma noi lo sappiamo che può succedere appena abbassiamo il livello di attenzione. Però preso il gol del 3-1 la squadra si è alzata subito, poi la casualità del loro 3 a 2 ci ha un po’ incasinato a livello psicologico “.

Lunedì il pass con l’Ucraina

A Leverkusen l’Italia(20.45) ha a favore due risultati su tre. Comunque sia la vittoria sia il pari garantiranno il secondo posto nel girone e quindi il pass per l’Europeo ai danni proprio dell’Ucraina. In caso di sconfitta l’Italia andrà ai playoff in gara secca. L’ipotesi prevalente è che il 21 marzo l’Italia potrebbe affrontare la Polonia.

La classifica del Gruppo C

Inghilterra punti 19, Italia 13, Ucraina 13 Macedonia 7, Malta 0.