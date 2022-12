Ferrari, sotto l’albero di Natale il popolo della Ferrari ha trovato tre date che preannunciano una stagione importante. Tre appuntamenti carichi di significato, tre conferme di un impegno che certifica la svolta.

La determinazione di una Rossa che sfida, con consapevolezza dei propri mezzi e l’adeguato bagaglio di risorse. Insomma, una Ferrari in grado di puntare al Mondiale 2023 della Formula Uno. Ecco le tre tappe di avvicinamento al Grande Sogno.

1) PRESENTAZIONE DEL NUOVO TEAM PRINCIPAL DELLA FERRARI

Il 9 gennaio inizia ufficialmente la sua avventura in Ferrari il francese Freceric Vasseur. Classe 1968, laureato in ingegneria areonautica, in F1 dal 2016 con Renault, transitato l’anno dopo come team principal alla Sauber, poi denominata Alfa Romeo. Di lui è stato scritto “che unisce tecnica, capacità politica, business “.

Lo ha personalmente scelto John Elkann. L’aspetta la pesante eredità di Binotto e le giuste ambizioni di un Cavallino a digiuno di Mondiali da 15 anni. Cioè dal 2007 con Raikkonen. Preistoria.

2) BATTESIMO DELLA NUOVA MONOPOSTO

È ufficiale. Martedì 14 febbraio sarà presentata la nuova vettura. Ci saranno naturalmente i piloti Leclerc e Sainz. La vettura appartiene al progetto 675. Non ha ancora un nome ufficiale. Il luogo del battesimo sarà rivelato dopo le festività. Comunque o è Maranello o Imola. Esclusa una terza opzione. Da indiscrezioni si apprende di una monoposto competitività. Il gap con la con Red Bull e Mercedes si sarebbe ridotto.

3) DEBUTTO IL 5 MARZO IN BAHRAIN

L’attesa è enorme. La Formula Uno è in crescita di ascolti. Boom di biglietti e di telespettatori.L’effetto Ferrari ha portato un incruento del 30% in due anni. In assoluto si parla di oltre 23 milioni di telespettatori e oltre 3 milioni di biglietti venduti con una media di circa 170 mila per autodromo. Dal 2028 i biglietti venduti sono aumentati del 54%. Il popolo rosso attende i test di fine febbraio. Poi le 23 gre in calendario