Formula 1, GP Giappone: trionfa Verstappen a Suzuka, Red Bull campione del mondo, Ferrari giù dal podio.

Trionfo Verstappen, Red Bull campione iridato Costruttori. Il GP del Giappone non ha riservato sorprese. Dominio incontrastato del cannibale olandese a Suzuka. Centrato il riscatto dopo il mezzo passo falso di Singapore.

Vittoria limpida, senza macchia, con un distacco abissale – 19 secondi – sul più immediato degli inseguitori (Norris). La McLaren sul podio anche con Piastri.

Giù dal podio invece la Ferrari: Leclerc si è comunque ripreso il centro della scena ferrarista (quarto posto spettacolare sorpasso all’esterno su Russel); il monegasco ha preceduto Hamilton (5) e Sainz (6).

Alle loro spalle Rssell (7) e Alonso (8). Completano la top 10 due Alpine: Ocon 9) e Gasly (10). Cinque i ritirati: Albon, Sargeant, Stroll, Perez e Bottas. In sintesi: Verstappen ad un passo dal suo terzo titolo iridato, la Red Bull ha centrato il suo sesto titolo mondiale e a Suzuka ha messo le cose in chiaro. Singapore è stata solo una parentesi. Bilancio inequivocabile. 13 vittorie stagionali Red Bull in 16 gare.

GARA SENZA STORIA

Tanti contatti al via. Ritiro per Bottas, Stroll, Albon, Sargeant. Disastroso Perez. Numeri importanti per Verstappen: a Suzuka ha centrato la vittoria in carriera n.48, quest’anno ha colto la nona vittoria partendo dalla pole. In carriera ha conquistato 92 podi. Fenomeno.

FORMULA 1, CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 400, Perez 223, Hamilton 190, Alonso 174, Sainz 150, Leclerc 135, Norris e Russel 115, Piastri 57, Stroll 47.

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

Red Bull punti 623 ( campione ), Mercedes 305, Ferrari 285, Aston Martin 221, McLaren 172, Alphine 84, Williams 21, Haas 12, Alfa Romeo 10, Alpha Tauri 5.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Circus si trasferirà in Qatar. L’8 ottobre si correrà il Gran Premio. Appuntamento n. 17 ( su 22 ). Restano da disputare: 2 Gp in ottobre (USA e Messico), 2 in novembre ( Brasile e Las Vegas). Gran finale il 26 novembre ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti.