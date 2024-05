Formula 1, GP Miami, domenica da brividi (ore 22), tutti a caccia di Verstappen. Domenica da brividi. Alle ore 22 (ora italiana) si corre il GP Miami, sesta tappa del Mondiale. E l’attesa è al cardiopalma.

Tutti a caccia di Verstappen. Il campione della Red Bull sabato sera ha vinto la Sprint poi ha dominato in qualifica ( sesta pole di seguito). Ma le Ferrari ci sono, e il “popolo rosso” sogna. Max ha vinto la gara breve ma Leclerc non si è fatto staccare: il passo della Ferrari sembra all’altezza della Red Bull.

FORMULA 1, SEGNALE FERRARI

Miami ha fornito un segnale in controtendenza: nella mini gara di sabato sera – 100 km. su un tracciato a dir poco bizzarro – la Ferrari si è comportata al meglio. La Rossa di Leclerc ha conquistato nella Sprint Race un dignitoso secondo posto. Il monegasco ha tentato addirittura di sorprendere il Tulipano in partenza; non c’è riuscito, ma poi ha tenuto il ritmo del padrone assoluto del campionato. Nella Sprint Race l’altro ferrarista Carlos Sainz ha dovuto accontentarsi del quinto posto. Il podio è stato completato dal messicano Perez, il fido scudiero di Verstappen.

GRIGLIA DI PARTENZA

Semaforo verde alle 22. Prima fila con i due duellanti principali: Verstappen (1) e Leclerc (2), in seconda fila gli scudieri: Sainz (3)e Perez (4). In terza fila le due Mc Laren – Mercedes di Norris (5) e Piastri (6). Quarta fila tutta Mercedes: Russell (7) e Hamilton (8). Quinta fila con Hulkenberg (9) e Il giapponese Tsunoda (10). Sesta fila con Stroll (11) e Gasly (12). Ultime 4 file: Ocon (13), Albon (14), Alonso (15), Bottas (16), Sargeant (17), Magnussen (18). Chiudono la Sauber di Zhou e la Honda di Ricciardo ; quest’ultimo è stato penalizzato di 3 posizioni per aver superato Hulkenberg in regime di safety car durante il GP della Cina.

DOVE IN TV

Il GP Miami sarà trasmesso in diretta su Sky e Now. In differita su Tv8 alle 23.30. Telecronista Carlo Vanzini che avrà, come di consueto, il commento tecnico di Marc Gene con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti prima e dopo la gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room; interviste di Mara Sangiorgio e commenti del pilota Ivan Capelli.