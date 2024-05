Il Circus della Formula 1 sbarca in America. Domenica 5 maggio si corre il GP Miami (ore 22 in Italia). È la sesta tappa del Mondiale 2024. Gara su un circuito cittadino di 5.412 metri; previsti 56 giri per un totale di 308,326 km. Il record della pista, guarda caso, è di Max Verstappen: 1’29”708.

IL CASO ADRIAN NEWEY

È l’argomento del giorno, il più gettonato dentro e fuori i box delle scuderie. La domanda è sulla bocca di tutti : è vero che l’ingegnere britannico Adrian Martin Newey, il geniale progettista della Red Bull, lascerà il team austriaco e si trasferirà alla Ferrari? Newey a Miami è regolarmente al suo posto, nel box con i suoi tecnici, tiene tutti sulle spine, enigmatico come la Gioconda. In settimana qualcosa ha detteo (“mi prenderò una piccola pausa, poi sarò pronto per nuove sfide”). Ma chi lo conosce bene come Mikton Keynes, il capo dell’ufficio tecnico, si è sbilanciato dicendo che “Adrian potrebbe chiudere proprio a Miami”. Cioè lasciare la Red Bull dopo 19 anni per una grande sfida “per cui valga la pena di restare in F1 dopo aver lasciato il segno in tre decadi con le sue invenzioni, conquistando mondiali con Williams, Mac Laren e Red Bull”.

VICINISSIMO ALLA FERRARI

Il progettista britannico è in F1 ininterrottamente dal 1988 e ha avuto una carriera costellata di successi con 12 mondiali costruttori e 13 piloti. Negli ultimi anni il direttore tecnico aveva ottenuto dalla Red Bull di non lavorare più a pieno regime e di lasciar spaziare la propria creatività oltre la Formula 1, concedendosi incursioni nella vela e nella progettazione dell’hypercar RB17. Nei box Red Bull si ha la sensazione che l’addio di Newey non sia una sorpresa. Helmut Marko, grande e storico amico dell’ingegnere, ha spiegato a Sky: ”Ad Adrian sono venute a meno le motivazioni, credo che si possa dire che ha un esaurimento. Non bisogna fare altro che accettare la sua scelta. Ma temo che dopo un certo periodo di stop, gli possa tornare la voglia delle corse, e allora sarà disponibile per un’altra squadra”. Chiara l’allusione al Cavallino. L’incontro segreto a Londra tra il progettista e il team principal della Ferrari Vasseur è rivelatore: un’epoca è finita e ne sta cominciando un’altra. La Rossa di Hamilton ha messo il Genio inglese in cima alla lista delle persone con cui vorrebbe lavorare dal 2025 a Maranello. E sarà accontentato. Il “popolo roso” e già nei Pascoli celesti.

DOVE IN TV

Il GP Miami sarà trasmesso in diretta domenica alle ore 22 suSky Sport e Now. In differita alle 23.30 su Tv8. Telecronista Carlo Vanzini.