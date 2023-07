Formula 1, Max Verstappen vince anche a Silverstone, male la Ferrari con Leclerc nono e Sainz decimo.

Max Verstappen ha vinto il GP GranBretagna sul circuito di Silvestone. L’olandese della Reed Bull ha dominato dal sesto giro alla fine. Secondo l’ottimo Norris, terzo Hamilton, due britannici. A seguire Piastri, Russel, Perez. Settimo Alonso che ha preceduto Albon. Delusione Ferrari: Leclerc nono, Sainz decimo. Si sono ritirati Ocon, Gasly e Magnussen. Il mondiale torna tra due settimane a Budapest.

FORMULA 1, CLASSIFICA GENERALE

Max Verstappen ha fatto il vuoto portandosi a + 99 sul compagno Perez. La Ferrari vede allontanarsi il secondo posto della classifica costruttori con la Mercedes che prende il largo.

Max Verstappen punti 255, Perez 156, Alonso 137, Hamilton 121, Sainz 83, Russell 82, Leclerc 74, Stroll 44, Norris 42, Ocon 31, Piastri 17, Gasly 16, Albon 11, Hulkenberg 9, Bottas 5, Zhou 4, Tsunoda e Magnussen 2.

GRIGLIA PARTENZA

Griglia inedita, frutto di un sabato pazzerello con pioggia e sole a condizionare le qualifiche. Una vigilia che non ti aspetti: una sorprendente McLaren (Norris in prima fila accanto all’insaziabile Vertappen, quinta pole di fila), una Ferrari un po’ litigarella e sorpresa dai giovani leoni McLaren (Norris e Piastri), una Mercedes che continua a nascondersi (Russell in terza fila, Hamilton in quarta) ed una Aston Martin ,che sprofonda in quinta fila (Alonso) e Stroll in sesta. Una griglia di partenza francamente difficile da pronosticare.

E pazienza per i piloti del Cavallino Rampante (Leclerc in seconda fila, Sainz in terza) ma vedere Perez, secondo pilota Red Bull,addirittura in terzultima fila, cioè l’ottava, accanto all’Alphatauri di Tsunoda , è stata più di una sorpresa. È stato un flop, tutto comunque da decifrare. Viceversa il Tulipano se la gode pregustando la sesta vittoria consecutiva.

IL SILVERSTONE CIRCUIT

Il leggendario circuito inglese e’ un teatro di grande fascino e solida tradizione. Per la decima prova (su 22) del Mondiale F.1 previsti 52 giri su un anello lungo 5,891 km (con 18 curve) per un totale di 306,198 km. Circuito tecnico con curve secche in successione. È il regno di Hamilton che qui ha vinto per ben 8 volte. Qui la Ferrari ha il record di 15 vittorie. Altri tempi, altri uomini, altre macchine.

FORMULA 1, LA GARA

Partenza alle 16. Norris si mette subito davanti. Ma al sesto giro Verstappen sale in cattedra. Seguito, nell’ordine, da Norris (2), Piastri (3), Leclerc (4), Russell (5), Sainz (6),Hamilton (7),Alonso (8), Gasly (9), Albon (10), Stroll (12). Scenario inedito: Red Bull inseguita da due McLaren. Situazione immutata al 20esimo giro. Verstappen vola (+4”9) su Norris.

A metà gara si registra un passo avanti di Sainz (5), NAlonso (7), Perez (9) e Verstappen ha 7” su Norris. In coda Zhou (18), Hulkenberg (19), Ocon (20).Al giro 32 Magnussen si ferma in pista con la Haas in fiamme (Safety Car). Seconda parte immutata e Max Verstappen va a cogliere il sesto successo di fila, per la Red Bull è la decima vittoria consecutiva da iniziò stagione.