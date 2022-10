Formula 1, Match point di Verstappen a Suzuka, domenica ore 7 italiane, diretta Sky e Now

Formula 1, Verstappen, match point in Giappone, regno Honda, motore della sua Red Bull. Sul circuito di Suzuka (domenica 9, ore 7 italiane!) il Tulipano può aggiudicarsi, per la seconda volta consecutiva, il titolo di campione del mondo.

Con largo anticipo. Cioè al 18esimo round (su 22) del Mondiale. Per centrare l’obiettivo ha a disposizione diverse combinazioni ma se vince e fa il giro veloce è fatta. E chiude, almeno sul campo, la settimana di diatribe innescate dalla Federazione internazionale sulla revisione dei bilanci 2021 di tutte le scuderie.

Insomma c’è il forte sospetto che la Red Bull abbia sforato il “budget cap”, cioè il tetto delle spese. I team potevano investire fino a 145 milioni di euro, esclusi gli ingaggi dei piloti ed altre cose minori. La vicenda ha suscitato un pandemonio. Lunedì 10 ottobre il verdetto. La scuderia austriaca rischia penalità pesanti.

CIRCUITO ORIGINALE

L’autodromo giapponese è tra i più originali del mondo, perciò inconfondibile. L’unico ad avere una conformazione ad 8 con un sottopasso e relativo cavalcavia. Problematico, però compiere sorpassi. Lungo 5,807 km con 18 curve, i piloti effettueranno 53 giri per un totale di 307,471 km. Qui nel 2019 Hamilton ha fatto il giro record: 1’30”983. Previsto il duello Red Bull-Ferrari con la McLaren Meredes di Norris, pilota velocissimo e scaltro, in agguato. Come ha dimostrato a Singapore, quarto alle spalle delle due Ferrari. E Verstappen settimo.

LA CLASSIFICA PILOTI DI FORMULA 1

Verstappen 341, Leclerc 237, Perez 235, Russell 203, Sainz 202, Hamilton 170, Norris 100, Ocon 66, Alonso 59, Bottas 46, Ricciardo 29, Vettel 24, Gasly 23, Magnussen 22, Stroll 13, Schumacher 12.

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 576, Ferrari 439, Mercedes 373, McLaren 129, Alpine 125, Alfa Romeo 52, Aston Marti 37, Haas e Alpha Tauri 34, Williams 6.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA FORMULA 1

Austin (Texas) il 23 ottobre . Quindi Messico e Brasile. Ultimo appuntamento il 20 novembre ad Abu Dhabi.

DIRETTA SKY e NOW