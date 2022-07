Leclerc a muro, errore e schianto al Gp di Francia: cosa è successo VIDEO

È terminata al 18esimo giro, mentre era in testa con 27 secondi di vantaggio su Max Verstappen, la gara di Charles Leclerc sul circuito di Le Castellet. Un errore clamoroso. “Mi è rimasto aperto l’acceleratore”, ha detto via radio al team il monegasco lanciando poi un urlo. Il Gran Premio di Francia della Ferrari diventa un’altra occasione gettata al vento.

Leclerc a muro, errore e schianto al Gp di Francia

“Nessun problema di affidabilità. C’è stato un problema dopo che sono andato a muro con la retromarcia che non funzionava, ma è un dettaglio. Io non posso fare questi errori. Sono arrivato a un livello alto da inizio anno, forse il più alto della mia carriera, ma non posso fare questi errori. Non posso, anche se faremo i conti a fine anno”, ha detto il pilota della Ferrari. “Non ci sono scuse per oggi. Se stavo spingendo? Sì, ma lo facevamo tutti. Colpo importante per la corsa al titolo? Sì”, ha aggiunto a Sky dopo l’uscita di scena nel Gp di Francia quando era al comando.

Verstappen stacca Leclerc, ora sono 63 punti da recuperare

Ora il distacco da Verstappen, vincitore per la settima volta in stagione, è salito a 63 punti. La situazione è complicata anche se in pista si è vista una Ferrari che senza errori avrebbe potuto chiudere con una trionfale doppietta. Leclerc tra il sabato e la domenica ha perduto 91 punti per la mancanza di affidabilità della sua Ferrari e per colpa sua. L’errore di ieri ricorda quello di quattro anni fa di Vettel in Germania quando andò a sbattere mentre era in testa al mondiale e alla gara.