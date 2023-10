MotoGP in Indonesia, gara n.15 del Motomondiale (domenica 15, ore 9). Tutto pronto sul circuito di Mandalika, un anello di 4.300 metri con 17 curve di fresca costruzione (2021).

E c’è, sorpresa gradita ancorché clamorosa, Marco Bezzecchi, di nuovo in sella a soli 5 giorni dalla operazione alla clavicola fratturata. Ma non è il solo rientro. Sono tornati: Luca Marini (clavicola rotta in India) ed Enea Bastianini (caviglia e mano sinistra strapazzate in Catalogna).

Ha dovuto rinunciare al ritorno in gara Alex Marquez Marquez causa dolori al torace accusati nel corso della prima sessione di libere; evidentemente le tre costole fratturate in India hanno lasciato il segno. Spera di rientrare in Australia (22 ottobre), sei Gp dalla conclusione di Valencia (26 novembre).

DUELLO BAGNAIA -JORGE MARTIN

Tre soli punti dividono in MotoGp Pecco dallo spagnolo arrembante apparso in gran spolvero nel weekend. Giochi riaperti. Entrambi stanno bene, come si è visto in Giappone (1 ottobre): Martin primo, Pecco secondo. Due Ducati sul podio, insieme al sempre più sorprendente Marc Marquez; quest’ultimo a fine anno lascerà la Honda, ha già firmato per la Ducati Gresini.

La casa giapponese gli ha comunque vietato di passare subito nel team Ducati ufficiale. Un bell’acquisto per la scuderia di Nadia Padovani, vedova dell’indimenticato Fausto Gresini scomparso due anni fa.

Ammette Nadia :”Abbiamo fatto un colpaccio, qualcosa di inimmaginabile. Con Marquez il livello mediatico sale moltissimo. Parliamo di un pilota otto volte campione del mondo, vincitore di 85 Gp (in tre categorie)”. Marc farà squadra col fratello Alex.

APRILIA IN SALUTE

D’accordo, la gara è un’altra cosa. Ma le indicazioni emerse nella FP2 hanno offerto buone sensazioni: primo Espargaro, secondo Vinales. Doppietta Aprilia, terzo Bezzecchi. Bagnaia fuori dai dieci con errore (è andato lungo nell’ultimo giro buono). Occhio al caldo: quando si è in sella a mostri da 300 cv non resta che una cosa da fare: soffrire. Il motore diventata una fornace.

DOVE IN TV

Il Gp di Indonesia sarà trasmesso in diretta su Sky alle ore 9 (italiane). Telecronista Guido Meda, commento tecnico di Mauro Sanchini. I live dal paddock saranno condotti da Vera Spadini con Donato Grosso e Antonio Boselli.In differita e in chiaro su Tv8 (15.15). In streaming su Now.