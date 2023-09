MotoGP torna in Italia, sul circuito di Misano (domenica 10 settembre, ore 14, diretta tv). Il Motomondiale registra la tappa n.12 (su 20).

L’appuntamento è ghiotto, si corre il “GP San Marino e della Riviera di Rimini “. Di più: Pecco Bagnaia c’è! I dottori gli hanno dato il via libera. L’incidente di Barcellona è alle spalle. Tutto superato (ma non dimenticato): il volo, la lunga scivolata in pista (3”76), la moto di Binder che gli passa su una gamba, la paura del peggio, l’ambulanza , l’ospedale, il terrore sul volto dei familiari, la prima rassicurante radiografia. Bagnaia può correre.

Dice il pilota della Ducati:” Sono stato molto fortunato”. Ha poi voluto rivedere quasi subito le immagini della caduta e di tutte le moto che gli sfilavano intorno mentre rotolava sull’asfalto.

Aggiunge:” Le ho viste perché quando sono coinvolto io non mi lascio troppo impressionare. È stato un gran botto, era da parecchio che non si vedeva una cosa del genere con la Ducati. E quando ero a bordo dell’ambulanza il primo pensiero è stato tornare subito a correre. La voglia di tornare in moto è la benzina più potente che esiste per noi piloti”.

A Misano ha ritrovato il sorriso. Ha degli ematomi al ginocchio per cui avrà problemi a piegare. Al suo fianco correrà Pirro. Sostituirà Enea Bastianini.

MOTOGP CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia 251, Martin 199, Bezzecchi 163, Binder 160, Zarco 125, Marini 120, A. Espargaro 117, Miller 96, A. Marchez 92, Vinales 86, Quartararo 73, Morbidelli 65, A. Fernandez 51, Rins 47, Oliveira 40, Di Gianantonio 37, Nakagami 34, Bastianini 24.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 354, KTM 201, Aprilia 166, Honda 93, Yamaha 93.

DIRETTA TV

Il GP di Misano è tutto in diretta live su Sky e Now. Assente di rilievo Enea Bastianini che nella caduta multipla di domenica ha riportato una frattura sia alla mano sinistra che alla caviglia sinistra; lunedì sera è stato operato presso l’ospedale di Modena e sarà costretto a saltare la gara di casa e i prossimi due appuntamenti previsti in India e in Giappone.