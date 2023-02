La nuova Ferrari si presenta a Maranello: una SF-23 competitiva

La nuova Ferrari alza il sipario e si presenta a Maranello nel giorno di San Valentino. Arriva la SF-23. Mercoledì 15 scenderà in pista a Fiorano per i suoi primi 100 km. Cerimoniere sarà Fred Vasseur, il capo francese del reparto corse , in sella dall’8 gennaio 2023; dunque non ha potuto incidere molto sulla realizzazione della monoposto che andrà all’assalto di Marc Verstappen campione del mondo in carica con la Red Bull.

SF23 PRIMA ROSSA, DEL DOPO BINOTTO

Quella che vedremo alla presentazione è la SF23, cioè una macchina “ristretta e rastremata sul posteriore, con linee per il resto abbastanza simili al modello della passata stagione. Gli ingegneri di Maranello hanno lavorato per garantire l’affidabilità della power unit. Il motore, tra ibrido e valvole, ha superato i test al banco”. (copyright Leo Turrini). Saranno ovviamente presenti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il pilota monegasco è chiamato a fare un altro passo avanti per battere il Tulipano. È alla Ferrari dal 2019 con cui ha raccolto 5 vittorie e 18 pole.

IL TRADIZIONALE SHAKEDOWN A FIORANO

Dopo la presentazione di San Valentino la nuova Ferrari SF-23 scenderà in pista per la prima volta mercoledì 15 sul circuito di Fiorano. Anche se una prima uscita in pista potrebbe essere programmata per il pomeriggio del 14. Una volta conclusa questa fase e verificato il corretto funzionamento della nuova monoposto, la vettura verrà spedita in Bahrain, sul circuito di Sakhir che ospiterà gli unici 3 giorni previsti di test invernali ( 23-25 febbraio). Il campionato di F1 inizierà il 5 marzo in Bahrain e si concluderà – dopo 23 GP il 26 no Dad Abu Dhabi.

NUOVA PARTNERSHIP CON BANG & OLUFSEIN

L’azienda danese è una eccellenza nel campo delle tecnologie audio. Sarà il marchio del nuovo sponsor, sarà ovviamente sulla livrea della monoposto. La casa danese è specializzata nella produzione di apparecchi audio hi-fi e televisioni. Fondata nel 1924. La scuderia Ferrari si è detta lieta di annunciare l’arrivo di Bang&Olufsen come nuovo Official Partner. L’azienda danese è una eccellenza nel campo delle tecnologie audio e collaborerà insieme al team per offrire esperienze di nuova generazione agli appassionati di formula 1 attraverso attivazioni che avverranno sia in pista, in occasione dei gran premi, che a Maranello