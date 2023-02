Alessandro Costacurta, gaffe in diretta tv. L’ex campione del Milan è inciampato prima dell’ottavo di finale di Champions League tra Milan e Tottenham. Costacurta parlava in collegamento audio e video dagli studi di Sky con Paolo Maldini che si trova sul prato di San Siro. L’opinionista ha voluto ricordare Zaccheroni, ricoverato in rianimazione dopo un trauma cranico.

Il lapsus di Costacurta

L’ex calciatore ha parlato prima di porre la domanda a Maldini: “Ne approfitto per mandare un abbraccio virtuale da parte di tutti noi ad Alberto Zaccheroni, sperando stia male. So che anche a Paolo farà piacere questa cosa”. Capello a quel punto corregge Costacurta dicendo: “Che stia bene”. E lui: “Sì sì. Perché che ho detto, invece?”. Capello a replicato “Male”.

Come sta Zaccheroni

Alberto Zaccheroni resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione all’Ospedale “Bufalini” di Cesena. Le sue condizioni vengono definite stazionarie ma in miglioramento dopo il forte trauma cranico riportato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, a seguito di una caduta all’interno della sua casa a Cesenatico. In ospedale, al tecnico romagnolo 69enne, vincitore dello scudetto alla guida del Milan nella stagione 1998-1999, sono state praticate le misure utili a drenare l’ematoma cranico venutosi a creare dopo avere sbattuto violentemente la testa a terra. Soccorso dai sanitari del 118, non è chiaro se la caduta in casa, dove si trovavano anche i familiari che hanno chiamato i medici, sia la conseguenza di un precedente malore.