Sbrinare la mcchina. Ecco il pulsante da premere nella vostra auto per sbrinarla in pochi minuti: anche gli ingegneri della NASA sono d’accordo che funzioni.

La maggior parte dei metodi di “sbrinamento” di una automobile richiede un po’ di tempo e spesso ci costringe a fare tardi.

Ma una donna ha condiviso un metodo infallibile per sbrinare l’auto in modo facile e veloce, utilizzando i consigli di un ex ingegnere della NASA.

Prima di tutto, accendete il riscaldamento dell’auto e portatelo al massimo.

Poi accendete l’aria condizionata dell’auto.

“Aiuterà ad assorbire il resto dell’umidità all’interno”, ha detto la donna di Eden Tyres and Servicing nel video di TikTok.

Poi bisogna premere un pulsante di cui la maggior parte di noi si dimentica: il pulsante di circolazione dell’aria dell’auto.

“Quando è acceso, intrappola l’umidità all’interno”, ha spiegato la donna, per cui spegnerlo significa sbrinare più velocemente l’auto.

Ha concluso il suo elenco dicendo che è necessario “aprire tutti i finestrini dell’auto, ma solo leggermente”.

“Questo aiuterà a scambiare l’umidità dell’auto con l’aria secca dell’esterno”, ha aggiunto.

“E voilà, un bel parabrezza sbrinato!”.

Le persone hanno subito commentato il video, scrivendo: “Posso confermare che funziona!”.

“Ho usato il metodo dell’aria condizionata invernale per qualche settimana e il mio parabrezza si è sbrinato più velocemente”, ha aggiunto un altro.

“La mia auto ha più di 12 anni e non ha il parabrezza riscaldato”.

Altri hanno condiviso i loro consigli per aiutare a sbrinare rapidamente l’auto.

“Abbassate anche le alette parasole: intrappolano l’aria calda contro il parabrezza”, ha scritto uno di loro.

“Raschia ghiaccio, Proper Job, 1,99 sterline, ci vogliono 5 minuti”, ha aggiunto un altro.

“1. Far bollire il bollitore. 2. Riempire la bottiglia. Riempire la bottiglia 3. Versare sul parabrezza”, ha detto un terzo.

“La protezione antigelo per il parabrezza anteriore è un punto di svolta”, ha detto qualcun altro. “Odio l’inverno!!!”