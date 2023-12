Calcio Serie A,il campionato nel giorno della Immacolata, fa la prima “prova scudetto“: Juventus-Napoli (ore 20.45).

La Signora affronta i campioni d’Italia del calcio appena travolti dall’Inter. Deve dimostrarsi all’altezza dei nerazzurri di Inzaghi per passare un’altra notte in vetta ma gli azzurri di Mazzarri cercano il colpo del rilancio.

Si annuncia una “partitissima”. Allegri ha alzato l’asticella. Obiettivo dichiarato: ”Fare più punti dell’anno scorso al termine della andata”.

Mazzarri pensa soprattutto a blindare una difesa che ha subito troppi gol e ha poca lucidità sotto rete. Questa partita di Torino dirà dunque se il Napoli è ufficialmente fuori, o no, dalla lotta scudetto. Al match assisterà il Ct Spalletti che si sente “official scugnizzo “; atteso anche un finale cinematografico con l’abbraccio al presidente fumantino, sette mesi dopo il trionfo, davanti ad una siepe di flash. Per la serie “tutti i salmi finiscono in gloria”.

LE FORMAZIONI

Allegri ritrova tutti i big per tornare in vetta e scalda Vlahovic per il test scudetto. Mazzarri vuole riprendere la corsa Champions e punta su Osimhen, la sua arma in più. I due allenatori si sono affrontati 15 volte: Allegri ha vinto 7 volte, Mazzarri 2; 6 i pareggi.

In casa la Juve contro il Napoli ha segnato 136 gol contro i 74 degli ospiti azzurri. Tra Max e Valter, nati a 60 km. di distanza, la rivalità livornese si è ammorbidita nel tempo.

JUVENTUS: Szceczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiasso, McKennie, Locatelli, Rabiot,Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelie. All. Mazzarri.

LA CLASSIFICA

Inter 35, Juventus 33, Milan 29, Roma 24, Napoli 24, Fiorentina 23, Bologna 22, Atalanta 20, Lazio 20, Torino 19, Monza 18, Frosinone 18, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Erona 10, Cagliari 10, Salernitana 8.

CALENDARIO GIORNATA N. 15

Sabato 9 :Verona-Lazio, Atalanta-Milan, Inter-Udinese.

Domenica 10: Frosinone-Torino, Monza-Genoa, Salernitana-Bologna e in serata Roma-Fiorentina.

Lunedi 11: Empoli-Lecce e in seta Cagliari-Sassuolo.

MARCATORI

13 reti: Lautaro(Inter)

7 reti: Giroud ( Milan), Berardi ( Sassuolo)

6 reti: Bonaventura e Gonzales ( Fiorentina), Soule’ ( Frosinone), Calhanoglu (Inter), Colpani ( Monza), Osimhen (Napoli), Lukaku ( Roma).

5 reti: Scamacca ( Atalanta), Zirkzee (Bologna), Gudmundsson ( Genoa), Thuram ( Inter), Vlahovic (Juventus), Pulisic ( Milan), Politano ( Napoli, Pienamonti ( Sassuolo).