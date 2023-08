Torna la Formula 1 in Olanda (domenica 27, ore 15, dove in tv) Verstappen a caccia della 11.esima vittoria

Formula 1 torna in pista dopo una sosta di quasi un mese. Il Mondiale 2023 riparte con il GP d’Olanda (domenica 27, ore 15.00). E’ la gara n.13 (su 22).

Fin qui la Red Bull ha sempre vinto: con Perez (2 volte) e con Verstappen. (10). In particolare il fenomeno olandese ha conquistato 334 punti su un massimo di 336, cioè il 93,45%. Nella storia della classe regina solo due piloti hanno chiuso l’annata con una percentuale migliore: Alberto Ascari (1952, 1953) e Jim Clark (1963, 1965).

A rigor di logica il titolo iridato ha già il vincitore; e siamo soltanto al giro di boa. Il Campionato terminerà il 26 novembre ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati arabi. L’unico avversario di Max Verstappen è ormai il suo ingegnere, Giampiero Lambiase, nato a Londra da genitori italiani; è da 8 anni l’angelo custode al muretto del Tulipano.

Lambiase dirige con fermezza dai box e non esita a riprendere Verstappen come ha fatto l’ultima volta in Belgio dicendogli persino di “guidare con la testa e non sforzare troppo le gomme”. Il botta e risposta tra Max e il suo ingegnere ha spezzato la noia di una gara.

Il Tulipano ha tagliato il traguardo con oltre 22” di vantaggio sul suo compagno di squadra. Praticamente mezzo secondo al giro. E così la Red Bull ha centrato la quinta doppietta della stagione. Un dominio che purtroppo si era intuito fin dalla prima gara dell’anno a marzo in Bahrain.

A CACCIA DELLA NONA VITTORIA CONSECUTIVA

Max Verstappen insegue sulla pista di casa la nona vittoria consecutiva che lo porterebbe a eguagliare il record assoluto nelle mani di Vettel (2013).

FORMULA 1 CLASSIFICA PILOTI

Verstappen 314, Perez 189, Alonso 149, Hamilton 148, Leclerc 99, Russel 99, Sainz 92, Norris 69, Stroll 47, Ocon 35, Piastri 34, Gasly 22, Albon 11.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 503, Mercedes 247, Aston Martin 196, Ferrari 191, Mc Laren 103, Alphine Renault 57, Haas e Williams 11, Alfa Romeo 9, Alphatauri 3.

CALENDARIO

Nel giro di 29 giorni la stagione vedrà susseguirsi ben 4 Gran Premi. Dopo l’Olanda seguirà il GP d’Italia a Monza (3 settembre). Poi sarà la volta di Singapore (17 settembre) e Giappone (24 settembre). A quel punto mancheranno solo 6 gare al l’epilogo del 26 novembre.

FORMULA 1 IN DIRETTA TV

Il GP di Olanda sarà in diretta alle 15 su SKY e Now con l’appuntamento classico della differita su TV8 alle 18. Il circuito di Zandvoort situato nelle dune costiere dell’Olanda settentrionale è noto per le sue curve veloci e tecniche. Spettacolo assicurato.