MotoGP, appuntamento storico: domenica 23 ottobre 2022, ore 9 italiane, autodromo di Sepang, Malesia, Pecco Bagnaia può diventare campione del mondo.

E la Ducati riportare in Italia un titolo iridato piloti che manca da 15 anni; cioè dal 2007 quando in sella alla Rossa di Borgo Panigale (Bologna) c’era l’australiano Casey Stoner, il canguro mannaro (2 Mondiali in 10 anni). Ora il match point è tutto italiano. Una occasione d’oro dopo 16 stagioni di alti e bassi.

Pur con fior d piloti come Valentino Rossi, Dovizioso, Lorenzo, Petrucci, Miller. Niente da fare. Solo quattro secondi posti. Di più: è esattamente da 50 anni che manca una doppietta italiana nella classe regina che allora su chiamava classe 500, oggi MotoGP . Mezzo secolo fa l’accoppiata d’oro era formata da Giacomo Agostini su MV Agusta, l’ultimo pilota Italiano a vincere il Motomondiale su una moto italiana; oggi tutte le speranze (fondate) sono affidate al binomio Bagnaia-Ducati.

LA ROSSA SULLE TRACCE DELA GILERA ED MV AGUSTA

La Ducati è ad un passo dal titolo iridato vinto dall’Italia, con la doppietta moto-pilota, appena 10 volte: 7 con la MV di Agostini, 3 con la Gillera prima di Masetti (1950, 1951) e poi di Liberati (1957). Ora ci sono Bagnaia e la Ducati e ci sono buone sensazioni. Non a caso Pecco ha recuperato 105 punti a Quartararo in 8 gare.

Il margine sul francese (+14) e su Aleix Espargaro (+27) e’ più che interessante e consente diverse combinazioni favorevoli. Prima fra tutte la combinazione principe : vincere il Gp della Malesia con Quartararo giù dal podio.

Ma sono possibili altre combinazioni favorevoli anche nel caso di un piazzamento. Anche se Bagnaia arriva quinto e’ campione del mondo purché El Diablo non vada a punti e Aleix Espurgano non riesca a salire sul podio.

I FANTASMI DI SEPANG

Il circuito asiatico va preso con le pinze. Molti lo definiscono “maledetto “. Qui il 23 ottobre 2011 è morto Marco Simoncelli, 24 anni, mentre faceva il secondo Giro del GP Malesia in sella alla Honda (satellite del team Gresini). Ha perduto il controllo della moto alla curva 11, ha sterzato verso il centro pista , è caduto, ed è stato colpito dal pilota che lo seguiva, l’americano Colin Edwards; successivamente è stato colpito anche da Valentino Rossi.

Una tragedia mai dimenticata. Perché “Sic” era forte in pista è simpatico fuori. Era l’erede più probabile di Valentino Rossi, suo grande amico. Nel 2019 ha perso la vita il pilota indonesiano Africa Munandar alla curva 10. Incidente simile a quello accaduto a Simoncelli..

MOTOGP IN DIRETTA TV

I 20 giri sul circuito di Sepang (15 curve, 5.553 m) saranno trasmessi in diretta da Sky Sport e Now. In differita e in chiaro su Tv8 (ore 14.15). Telecronista Guido Meda.