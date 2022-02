Baby gang di minorenni inquieti crescono: e ora nella “malamovida” spuntano le ragazze, emergenza nazionale

Baby gang, minorenni inquieti. Da Nord a Sud. Boom di aggressioni, vandalismi, scazzottate. Anche rapine, bullismo , stupri.

Uno su tre fa parte di una baby gang. L’ultimo studio dell’Osservatorio nazionale della adolescenza (istituito presso il Ministero della famiglia) – a proposito, a marzo partirà l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale per chi ha figli a carico – è preoccupante. Il 16% ha commesso distruzioni di beni materiali o immateriali senza alcun motivo logico apparente.

LE BABY GANG DISTRUGGONO E BASTA. OVUNQUE CAPITI

A Empoli se la sono presa addirittura con un hub vaccinale, a Monza hanno lanciato sampietrini contro il palazzo del Comune, a Loano (Savona) quattro minorenni hanno rapinato due turisti, a Milano una baby gang ha tentato una irruzione notturna al liceo Boccioni (nella City Life). E sempre di notte, nel popolare quartiere Ballaro’ di Palermo, un gruppo di ragazzi ha dato fuoco ad una discarica a cielo aperto: è bruciato di tutto; sacchetti di spazzatura, porte e legno che si trovavano sul marciapiede. E non c’è pace nemmeno sulle Mura medicee di Grosseto dove una banda i pischelli, armati di coltelli, da tempo tormentano la popolazione inerme. A Ghedi Brescia) un barista, intervistato da“Le Iene”, ha raccontato di essere vittima di una baby gang e, poco dopo la puntata televisiva, i ragazzini gli hanno bruciato il locale.

A PARMA SCINTILLE IN CONSIGLIO COMUNALE

Il problema sicurezza e baby gang è arrivato in consiglio comunale benché non fosse all’ordine del giorno. Morale: scintille leghiste e soluzione dem: si farà un consiglio ad hoc per capire ed arginare l’inquietante e crescente fenomeno.

A BOLOGNA I RAGAZZI DELLA “MALAMOVIDA” SONO SCHEDATI

Il fotosegnalamento delle forze dell’ordine è stato duramente contestato dai consiglieri. E si è rivisto Mattia Santoro, sardina in sonno, eletto nelle file dei dem a miracol mostrare. La disputa si è fatta rovente. Allora il questore ha convocato i contestatori per spiegare che si tratta di normali identificazioni. Calma. “Sciorbole, è solo prevenzione. Tranquilli. Non vi agitate”.

ORA CI SONO ANCHE LE RAGAZZETTE

Le baby gang crescono. Più maschietti. E ora anche le ragazze d’assalto. Quindicenni o giù di lì. “È un fenomeno nuovo e in quanto tale è preoccupante” dice Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale dei minori di Milano. E segnala un dato emblematico di questi tempi pandemici: l’Istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria è al completo. E 30mila sono denunciati. Per ora hanno evitato la reclusione, restano in attesa di giudizio.

LE BABY GANG AGISCONO IN GRUPPO PER “DIVIDERE” IL REATO

Lo dicono gli psichiatri. Si agisce in gruppo per minimizzare il reato. Aggiunge Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di Neuropsico-farmacologia: “Se si guardano le statistiche si vede che la maggior parte dei ragazzi in carico ai Servizi sociali provengono dalla Romania, Bosnia, Moldavia, Serbia; poi Nord Africa con Egitto, Marocco, Tunisia. Paradossalmente le seconde e terze generazioni sono più “disperse” rispetto ai genitori immigrati. Non hanno radici: hanno perso i legami con i paesi d’origine e allo stesso tempo non ne hanno acquisiti con il paese nuovo”. L’ascensore sociale si è fermato da qualche anno. Ecco le conseguenze.