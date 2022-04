Guerra, quando finisce? Quella che è finita è la pace

Giorno 40 di guerra e tutti ad aspettare il giorno del quando finisce…la guerra. Nell’attesa, contemplando l’attesa, tutti incapaci di lucidamente pensare e chiaramente vedere che è finita…la pace. Putin e la Russia non hanno aperto la guerra all’Ucraina, hanno aperto in Ucraina la guerra all’Occidente. Cioè a noi. E ciò è talmente enorme pensarlo, talmente abbagliante vederlo da indurre molti di noi a chiedere, esigere, promettere un’esenzione, un condono, un saldo e stralcio, uno sconto dalla realtà. Non pochi già ora si mostrano disposti, pronti, ansiosi di dire o fare qualunque cosa in cambio e in omaggio all’illusione di starne fuori. Sarà, già è, il fronte interno.