Il PD è diventato un partito contendibile, bisogna vedere chi lancerà l’Opa

Pd, la Puglia è il Buco Nero. Sembra che la Puglia stia diventando il Black Hole di Hawcking del Partito Democratico. In quel buco sta scomparendo la materia residuale, anche grigia, di cui è composto il PD, tramonta la questione morale, il modello territoriale vincente, la supremazia fragile del camposanto, per il PD, campo largo.

Ha ragione il sindaco Sala, la parola campo largo, quando la pronuncia Conte, ormai equivale allo stai sereno di renziana memoria. Conte di fatto ha disarticolato, con lenta ma costante strategia, la leadership del PD sull’area politica, prima facendo allontanare le forze centriste, utilizzando l’ingenuità di Calenda, bersagliando con i suoi droni costantemente Renzi, poi utilizzando una serie di fiancheggiatori interni, tra cui le BB del Pd Bettini&Boccia.

Oggi con la mossa del cavallo su Emiliano ha fatto capire, a chi deve farlo, chi è il vero leader del campo. La sua è stata tutta una guerra di trincea della comunicazione, utilizzando il nuovo house organ, dopo il vecchio giornale di De Benedetti, della Sinistra italiana.

Certo la sua abilità dipende fondamentalmente dalla debolezza dell’intera classe dirigente del PD, non solo della Schlein. Se dopo le Europee, la succube ed impotente Elly rimarrà alla guida di questa nave alla deriva una scissione sarà inevitabile, se intere correnti o gruppi non vogliono scomparire nel Buco Nero. Ve l’immaginate la composizione delle liste per le nazionali dettate da Conte nei collegi?

Un riscatto è possibile? Forse la guerra psicologica di Conte, da Indocina bettiniana, ha già generato una sindrome di Stoccolma da cui l’unica possibile uscita è la rinuncia al camposanto ineludibile e l’apertura ad una nuova stagione riformista che guardi al centro del sistema politico. Certo ci vorrebbe un’altra leadership, e potrebbe essere quella del milanese Giuseppe Sala che ha il profilo adatto, al contrario della Schlein, per una scelta di questo tipo. Di certo, qualunque sia il risultato delle europee, il PD è diventato un partito contendibile, bisogna vedere chi lancerà l’Opa.