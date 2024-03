Si chiama Terza Guerra Mondiale ma è a pezzi, i conflitti si allargano

NUMERI IMPRESSIONANTI Due su tutti: nel 2023 si sono registrati ben 151mila conflitti ; cioè una persona su quattro è rimasta esposta in scenari bellicosi che hanno fatto deragliare popolazioni e vaste regioni. Secondo dato: sono 50 i Paesi con indici di conflitti estremi, elevati o turbolenti. Ma c’è un terzo dato non meno inquietante. È una cifra che riguarda i bambini uccisi o mutilati nel 2023: ben 8.647.

Tra i primi a intuire che si trattava di una “guerra mondiale ma a pezzi “ è stato l’87enne Papa Francesco. Una lettura appropriata. Ci sono moltissimi focolai sparsi in tutto il pianeta. Prima riflessione d’obbligo: la globalizzazione non ha portato la pace. Viceversa ha creato una matassa geopolitica difficilissima da sbrogliare.

Uno su sei ha vissuto (o vive ancóra) in una zona di guerra. Gli analisti e saggisti come Federico Rampini o come il binomio Belotti-Giuliani (da pochi giorni tornati in libreria con un saggio sulla guerra in corso tra le spie cinesi e americane) sono concordi nell’individuare in 4 Paesi una emblematica mappa della “terza guerra mondiale a pezzi”. Eccoli.

1. UCRAINA – Negli ultimi 12 mesi è stato il Paese con il maggior numero di eventi violenti con una media di oltre 950 episodi di violenza a settimana (48.000 in 1 anno). L’Ucraina è anche il Paese con più morti, oltre 36.000 vittime nell’ultimo anno.

2. MYANMAR- Il Paese asiatico, in passato noto come Birmania, ospita il maggior numero di gruppi armati non statali. Ogni gruppo, in media, è coinvolto in 8 eventi violenti all’anno. Il Paese ha registrato nell’ultimo anno 15.587 vittime di violenza per un totale di 8.700 episodi.

3. MESSICO – È il Paese più pericoloso per i civili. Acled ( l’organizzazione non governativa statunitense specializzata nella collezione di dati, analisi e mappature dei conflitti nel mondo) ha registrato quasi 7.000 episodi di violenza che hanno preso di mira direttamente i civili in tutto il Paese negli ultimi 12 mesi ( 7.000 vittime in 1 anno).

4.PALESTINA – È il conflitto più concentrato in termini di diffusione geografica. Accertate in 1 anno 18.284 vittime. La crisi è secolare. Si è incancrenita con la sparizione proposta dall’Onu nel 1947 (due Stati: Israele e Palestina). Da allora il conflitto israelo-palestinese ha visto di tutto: due guerre, tre “intifade”, cioè “rivolte”, migliaia di vittime? Il processo di pace, avviato in gli accordi di Oslo (1993), non si è mai concluso.