L’oroscopo del 13 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 13 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Gemelli nel vostro settore della comunicazione, siete spinti a interagire e acquisire informazioni. Sfruttate questo transito per promuovere i vostri piani e attirare l’attenzione. L’impulso di entrare in contatto con le persone sulla stessa lunghezza d’onda è positivo, poiché una conversazione potrebbe essere una vera rivelazione, parlerete di alcune nuove idee che sarete ansiosi di mettere in moto. È, inoltre, un momento eccellente per eliminare i problemi oppure capire meglio come risolverli. Amore: in coppia, è una splendida giornata ricca di emozioni, con il partner c’è un’ottima intesa. Soli: prendete le cose come vengono. Osate e fate il primo passo: il ritorno potrebbe essere superiore alle vostre aspettative.

Toro (22 aprile-20 maggio)

In mattinata, con la Luna in Gemelli fate attenzione sul fronte shopping e spese di vario tipo. Saldate eventualmente le fatture e le bollette rimaste in sospeso. Se, inoltre, siete sul punto di dover prendere alcune decisioni importanti riguardanti i vostri progetti od obbiettivi di lavoro o personali, prendete tempo per riflettere, non lanciatevi in tutta fretta. Cosa dice l’istinto? Di qualunque cosa si tratti dovete seguirlo poiché vi permetterà di avere un nuovo approccio alla situazione e imboccherete la direzione giusta! Amore: in coppia, è una bella giornata per proporre al partner un un momento di relax o di divertimento! Vi seguirà a occhi chiusi! Soli: fascino, sex appeal! L’indifferenza è solo una tattica per farvi notare. Farete centro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un sabato positivo, in cui avrete finalmente la possibilità di trovare la soluzione a un problema che vi ha preoccupato e proverete un benefico senso di liberazione. Con la Luna nel vostro segno, inoltre, se ci sono state divergenze con un amico è un ottimo momento per chiarire la situazione e andare oltre. In generale potreste ricevere dei consensi per l’approccio avuto riguardo a un’attività o a un progetto. Avete bisogno di convincere gli altri della bontà delle vostre idee? Non avrete alcun problema. Amore: in coppia, se l’atmosfera lascia un po’ a desiderare, troverete le parole giuste per far tornare l’armonia e rafforzare la relazione. Soli: tra chi vi corteggia e un ex che bussa alla vostra porta la giornata sarà movimentata.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Gemelli che sosta alle spalle del vostro segno potreste avvertire il bisogno di rimanere dietro le quinte, riflettere sulla vostra situazione e concedervi una pausa dalla solita routine. Assecondatelo poiché i pianeti in Ariete vi rendono impulsivi e la cosa migliore è fare leva sulla razionalità. Seppure non avendo l’intenzione, se gli altri dovessero oltrepassare i limiti, fare continue richieste, potreste dire cose fuori luogo o avere reazioni poco gentili. E’ un sabato in cui la prudenza è d’obbligo. Amore: in coppia, con il partner c’è dolcezza, complicità, vedete entrambi la vita in rosa. Soli: telefonate, incontri divertenti. Volete sentirvi liberi, vivere nuove esperienze, godere dell’amore e della vita sociale senza grandi implicazioni.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Gemelli potrebbe spingervi a rivelare un piano o un progetto che avete in mente senza minimamente preoccuparvi. Eppure farlo può far scemare le intenzioni, indebolirle e rendere meno probabile che agirete in base alle vostre idee Se dunque avete intenzione di concretizzare evitate di parlarne finché non avrete fatto dei progressi concreti. Se siete stanchi, stressati, concedetevi una breve pausa e dedicate l’attenzione ad argomenti o progetti che accendono la vostra curiosità: sarete più produttivi. Amore: in coppia, siete sereni riguardo al futuro della relazione, avete piena fiducia nel partner. Insieme, pianificherete una prossima vacanza. Soli: giornata favorevole agli incontri o per dare il via a una storia. Allora, accettate gli inviti!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Gemelli, se siete alle prese con un problema potrebbe complicarsi ma evitate di ignorare la situazione. Guardate in faccia la realtà e per quanto sia spiacevole fate quanto dovete: proverete un immediato senso di sollievo! All’occorrenza chiedete un consiglio: ci sarà chi sarà disposto a dare una mano, parlarvi della sua esperienza personale. Vi renderete conto che non siete gli unici ad avere un problema di questo tipo. Il fatto che altri hanno trovato una soluzione sarà di conforto. Amore: in coppia, le emozioni sono altalenanti e ciò comportare dei problemi con il partner. Calma e questo sabato vi offrirà dei momenti piacevoli. Soli: muovetevi, uscite con gli amici! Distrarvi sarà utile a ritrovare il pensiero positivo!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nella mattinata la dissonanza Luna-Nettuno vi spinge a sognare, a distrarvi, al punto che rischiate di dimenticare un impegni importante. Al contempo oggi avete la possibilità di risolvere un problema presente in una relazione di lavoro o personale e trovare una soluzione. Se una persona nei vostri confronti si comporta in modo strano, prendete in considerazione la possibilità che potrebbe essere sotto pressione per motivi a voi ignoti. Un approccio comprensivo vi farà vedere la situazione in modo diverso. Amore: in coppia, siete entrambi determinati a fare di tutto per rendere più piacevole il quotidiano e a vivere momenti piccantini. Soli: il sex appeal è al massimo e potrebbe arrivare una dichiarazione da chi vi ammira in segreto.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se nel lavoro o nella vita privata, con una persona c’è un momento di distacco potreste essere tentati di rallentare ancora di più la frequentazione. Tutto dipende da quanto tenete alla sua amicizia. Eppure anziché chiudervi, proporre un interesse o un obbiettivo comune vi permetterà di rafforzare la relazione e andare d’accordo. Tanto più che nel pomeriggio, l’arrivo della Luna in Cancro rappresenta un invito a vivere nuove esperienze. Proporre qualcosa di diverso alla persona riaccenderà l’entusiasmo di entrambi. Amore: in coppia, evitate di agitare le acque e trascorrerete una bella giornata. Se iniziate a criticare tutto ciò che dice o fa il partner, l’atmosfera diventerà pesante… Soli: se state vivendo un flirt, l’altro/a potrebbe mandare segnali confusi. Capirete che non siete più sulla stessa lunghezza d’onda.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il fine settimana si apre con una nota di leggerezza, avrete voglia di fare qualcosa che vi distragga da eventuali problemi. L’importante è non permettere che i commenti di chi vi circonda intacchino la sicurezza in voi stessi. Mentre parlate dei vostri progetti o delle vostre idee potreste notare che il tono della conversazione cambierà, non riceverete l’incoraggiamento che vi aspettate e provare insicurezza. State scherzando?! Siete un coraggioso segno di Fuoco: andate avanti con la fiducia di sempre! Amore: in coppia, cercate di condividere con il partner le preoccupazioni personali o di lavoro. Siete un team! Soli: per paura di una delusione prenderete le distanze da una persona. Ma la cotta sarà reciproca e andrà tutto bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi astrali odierni potrebbero spingervi a leggere o guardare dei video di storia, filosofia o religione per approfondire un argomento e trasformarlo a vostro vantaggio. Potreste decidere, ad esempio, di fare un viaggio o riprendere gli studi oppure frequentare un corso. Nel pomeriggio, con l’arrivo della Luna in Cancro, se state vivendo un momento difficile con un amico caro, avrete la possibilità di mostrare l’affetto che provate affetto e trovare un compromesso che vada bene a entrambi. Amore: in coppia, forse desiderate dare il via a un progetto ma il partner non è ancora pronto. Affrontate la conversazione con calma ma soprattutto creando un’atmosfera armoniosa. Soli: poco motivati a conquistare, volete stare in pace.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Riguardo a un progetto che volete concretizzare o a un obbiettivo che avete intenzione di raggiungere, da un lato desiderate muovervi con cautela ma una parte di voi è determinata a dimostrare fino a che punto potete essere coraggiosi quando si tratta di prendere l’iniziativa. Il problema è che più che audaci rischiate di avere un atteggiamento spericolato. Fate dunque attenzione. Oggi siete irrequieti, volete premere l’acceleratore o prendere delle decisioni impulsive di cui in seguito pentirvi. Amore: in coppia, lascerete alle spalle eventuali discussioni e farete insieme delle attività rilassanti. Soli: un incontro romantico vi farà sentire euforici! Vorrete che la serata non finisse mai e in effetti potrebbe essere molto lunga.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un sabato in cui dovete assolutamente seguire l’istinto, soprattutto se dovesse arrivare un’eccellente proposta o un’opportunità. Se pensate che sia perfetta per voi, accettate senza esitare! Il lato B è che tra le vostre conoscenze di lavoro o personali, qualcuno potrebbe essere invidioso e insinuare dei dubbi nella vostra mente. Ignoratelo e credete in voi stessi. Al contempo, se avete litigato con una persona a cui tenete non è troppo tardi per chiedere scusa. Una conversazione potrebbe fare miracoli. Amore: in coppia, mille attenzioni per il partner. Avete qualcosa da farvi perdonare? Organizzate una cenetta romantica e tutto sarà dimenticato. Soli: un incontro e la persona vi contatterà nel giro di pochi giorni, con vostra grande sorpresa.