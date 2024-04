L’oroscopo del 16 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza tra la Luna in Leone e Plutone in Acquario, rappresenta un invito a essere voi stessi ma cercando di procedere con leggerezza poiché vita personale o di lavoro, il transito potrebbe scatenare dei giochi di potere. Siate autentici e fedeli a voi stessi ed evitate di manipolare una situazione. Al contempo, non dovete farvi coinvolgere in nessun conflitto riguardante altre persone: semmai calmate le acque facendo leva sul senso dell’umorismo. Amore: in coppia, sfruttate le vibrazioni di Venere nel vostro segno per lasciarvi andare al romanticismo, create un’atmosfera magica. Soli: sarete assolutamente affascinati da una persona dolce e forte, avrete la convinzione di aver trovato l’anima gemella. Conquisterete il suo cuore.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna in Leone-Plutone in Acquario potrebbero nascere degli ostacoli nel lavoro o nelle questioni riguardanti la famiglia. Non è escluso un braccio di ferro con una persona, ma se riuscirete a distaccarvi scoprirete che voler controllare tutto e tutti, alla fine si tratta solo di un miraggio. State inoltre alla larga da persone che inviano vibrazioni negative e al limite state un po’ per conto vostro. Cercate di prendere cura di voi stessi e fare solo il necessario. Amore: in coppia, siete agitati e le conversazioni con il partner rischiano di essere elettriche! Occhio a esagerare. Soli: negli affari di cuore sul fronte della conquista oggi sarete scatenati, vi muoverete un po’ alla cieca e ovviamente non ne trarrete alcun vantaggio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Luna-Plutone può preparare il terreno per qualche disaccordo che metterà alla prova la vostra pazienza. Tuttavia è il momento di rafforzare i confini non alzando delle barriere ma con saggezza. Con un dialogo attento, le vostre parole saranno d’aiuto a scoprire la verità. Pur mantenendo salde le vostre opinioni al contempo dovete cercare di avere apertura mentale ed elasticità. La vera forza sta nella propria convinzione rivestita di comprensione. Amore: in coppia, la vostra generosità e la comprensione vi renderanno unici agli occhi del partner. L’intesa sarà splendida. Soli: fate attenzione a idealizzare eccessivamente chi vi corteggia. A parte questo, apprezzate particolarmente la fase della conquista.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza tra la Luna in Leone e Plutone in Acquario la situazione finanziaria potrebbe essere un po’ instabile. Potrebbero esserci dei disaccordi riguardanti le questioni di denaro e gli affari e dovrete occuparvene. In ogni caso, occhio a chi tenterà di manipolarvi, Potreste inoltre avere un forte desiderio di spendere, dunque cercate di resistere al richiamo di acquisti che vi attraggono, probabilmente costosi, che manderebbero all’aria il budget. Amore: in coppia, sarete spinti a coinvolgere il partner in ogni vostra decisione. Amore e fiducia assoluta! Soli: non vi mancherà l’originalità per conquistare chi vi attrae.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Plutone in Acquario, potrebbe scatenare delle discussioni accese. Se possibile evitate ma in caso contrario, fate in modo che a prevalere sia la saggezza. Rafforzate i vostri confini con eleganza, evitando inutili manipolazioni, cercate di prendere le decisioni con seguendo il cuore anziché con la testa. Fate in modo che le vostre parole siano incoraggianti, di comprensione ed evitate di accendere un conflitto. Amore: in coppia, nei progetti a due guardate al futuro con la certezza che starete sempre insieme mano nella mano, anche di fronte a eventuali difficoltà. Soli: conquisterete una persona e avrete tante cose da raccontarvi e da condividere. Pian piano entrambi vi innamorerete perdutamente!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di colleghi o del boss, con la dissonanza Luna-Plutone oggi potrebbero nascere delle tensioni. Cercate invece di rilassarvi. Potreste infatti essere inclini a mettere ordine, risolvere ed essere più perfezionisti del solito mandando all’aria il programma lavorativo. Riflettete riguardo a questo aspetto della vostra personalità: se è vero che il perfezionismo vi permette di contrastare l’ansia è altrettanto vero che è un ostacolo al vostro progresso. Amore: in coppia, potreste dire al partner che non avete bisogno che vi dica cosa fare, come e quando farlo. Occhio a come vi esprimerete. Soli: siete delusi dagli incontri e pensate che la situazione non cambierà. Ma rimuginare non farà altro che accrescere il vostro malumore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un’ottima giornata per socializzare, stringere nuove conoscenze con persone che hanno i vostri stessi interessi. Tuttavia, con la dissonanza Luna in Leone e Plutone in Acquario, il vostro lato sensibile e altruista oggi potrebbe passare in secondo piano, sarete infatti spinti a concentrarvi sulle vostre esigenze, i vostri desideri anziché fare ciò che vi chiedono amici e familiari. Mantenete con fermezza la vostra posizione. fate bene, ma con leggerezza e gentilezza. Amore: in coppia, se il partner non è d’accordo con voi, evitate di arrabbiarvi. Lasciate perdere, la giornata può essere romantica! Soli: non aspettatevi di incontrare la persona ideale e perfetta. Oltretutto non è sicuro che esista. Mettetevi al riparo dalle delusioni.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Luna in Leone-Plutone in Acquario potrebbe essere arrivato il momento di cambiare le vostre priorità e il vostro programma. Raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata sarà l’obbiettivo principale. Il lavoro richiede molto impegno ma d’altra parte vi rendete conto che la famiglia e i progetti personali esigono la vostra attenzione. Potreste anche pensare di svolgere un’attività da casa ma non affrettatevi: presto capirete se l’idea è fattibile. Amore: in coppia, con il partner evitate discussioni accese soprattutto per motivi di denaro. Le vostre reazioni saranno esagerate. Soli: avete la sensazione che la vostra vita affettiva non stia andando da nessuna parte. Dovreste, forse, rivedere le vostre esigenze.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Leone è in dissonanza con Plutone in Acquario: una questione delicata di lavoro o personale che cova sotto la cenere oggi potrebbe esplodere improvvisamente. Il vostro compito è quello di fare i pompieri e spegnere l’incendio. In che modo? Grazie al coraggio, alla saggezza e alla capacità di vedere il quadro generale della situazione. Dovete affrontarla con il consueto ottimismo poiché questa sfida in modo misterioso vi permetterà di progredire. Amore: in coppia, evitate quei silenzi che potrebbero insinuarsi nella relazione. Fate il primo passo per ritrovare l’allegria! Soli: se una persona vi corteggia penserete sia quella giusta. Gli amici vi consiglieranno di non partire in quarta ma non li ascolterete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Solitamente siete molto responsabili riguardo al budget e agli obiettivi finanziari ma oggi con la dissonanza tra Luna in Leone e Plutone in Acquario potreste lanciarvi impulsivamente in alcune spese per oggetti o capi d’abbigliamento che vi attraggono in modo irresistibile ma che forse non potreste permettervi. Prudenza dunque e cercate di concedervi una gratificazione ma senza esagerare. In caso contrario, ovvero prendendo l’iniziativa potreste pentirvi. Amore: in coppia, in modalità pantofoloni ma il partner non lo è! Cercherà di stimolarvi ma inutilmente, sarà come parlare con un muro. Soli: la solitudine vi pesa parecchio ma penserete al vecchio proverbio “meglio soli che male accompagnati” e smetterete di rimuginare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Leone in dissonanza a Plutone nel vostro segno, vita personale o di lavoro a causa di alcune diversità di vedute l’atmosfera potrebbe essere carica di tensione e le conversazioni prendere una brutta piega. Esprimetevi con cautela poiché ciò che direte avrà un impatto notevole. Utilizzate le parole per andare incontro agli altri e non per creare fratture insanabili. E’ possibile rimanere saldi nelle proprie convinzioni e al contempo essere diplomatici. Amore: in coppia, alcuni rimproveri del partner potrebbero cogliervi di sorpresa. Non capirete cos’è che avete sbagliato… Soli: se state vivendo un flirt, evitate di lanciarvi contemporaneamente in altre avventure. Il rischio è quello di essere scoperti ed esporvi a figuracce.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui sarete molto precisi, di qualsiasi questione o compito sarete inclini a esaminare tutto con la lente di ingrandimento. Concentrarvi sui dettagli vi darà maggiore consapevolezza di ciò che è necessario per portare a termine il lavoro nel modo giusto. Non dovete essere perfezionisti ma comunque mantenere alti i vostri standard. Spiegando a chi vi circonda il motivo che si nasconde dietro alla pignoleria odierna, la correttezza sarà contagiosa. Amore: in coppia, è una giornata in cui avete bisogno di affetto, di amore, di sentirvi rassicurati ma il partner sembra ignorare o non capire… Soli: una persona vi attrae ma non sapete come muovervi. Evitate di prendere iniziative, il rischio delusione è alto.