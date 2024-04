L’oroscopo del 19 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Toro, nel vostro settore delle finanze: se ultimamente avete evitato di occuparvi di tutte le questioni noiose presenti sulla lista delle cose da fare, è il momento di mettervi in moto. Saldare le fatture, ad esempio, controllare tutti i documenti. Fino al 20 maggio, è un buon periodo anche per esaminare il budget e capire dove impegnare o risparmiare denaro. Se un problema vi preoccupa, una persona cara potrebbe trovare una soluzione adatta a voi. Forse dovrete scendere a un compromesso, cosa che a voi non piace, ma poi vi sentirete liberi. Amore: in coppia, potreste essere un po’ ansiosi: è importante parlarne con il partner ed evitare che eventuali emozioni negative prendano una piega pericolosa. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri, sfruttatela per prendere cura di voi stessi.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Buon compleanno, Toro! Il Sole oggi entra nel vostro segno: anche se solitamente apprezzate la routine, le prossime quattro settimane saranno dedicate alla sperimentazione così da trovare un ritmo nuovo e migliore per la vostra. Cercate di ampliare i vostri orizzonti in ogni modo possibile poiché questo atteggiamento vi darà un rinnovato senso di libertà e vi aiuterà a mettere in evidenza le vostre qualità e a ottenere il successo. La dissonanza con Plutone in Acquario annuncia che è tempo di trasformazione, di ricostruzione e di chiedervi cosa volete veramente! Amore: in coppia, alcuni eventi vi costringeranno a vedere la relazione in una luce diversa. Niente più litigi per imporvi sull’altro ma solo reciproco rispetto. Soli: la solitudine vi stressa, ed è comprensibile, ma evitate di lanciarvi a occhi chiusi alla prima occasione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole sbarca in Toro, sosterà alle spalle del vostro segno per quattro settimane: sarete determinati e concentrati al massimo a raggiungere i vostri obbiettivi ma occhio a farvi distrarre da chi vi circonda, rallentate il ritmo nella vita sociale. Le prossime quattro settimane sono ideali per riflettere e per eliminare il bagaglio emotivo. La dissonanza con Plutone, infatti fa emergere le emozioni ma ora potete affrontarle ed elaborarle più facilmente. Al contempo il buon aspetto tra Marte e Giove-Urano in Toro può inoltre spingervi ad agire per cambiare e migliorare il vostro percorso professionale. Amore: in coppia, cenetta romantica e abbracci tra le lenzuola: serata sensuale e piena di complicità. Soli: fin dal primo sguardo, con una persona penserete di aver trovato l’anima gemella. Le vostre idee, le parole faranno centro, sintonia perfetta.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole entra in Toro e vi dota di una dose di perseveranza in più per raggiungere un obbiettivo. Il transito punta i riflettori sulla vita sociale, da oggi sarà piacevolmente movimentata, più vivace, qualsiasi uscita ed evento promette di essere brillante. Le amicizie saranno al centro della scena e fino al 20 maggio potrete rafforzarle, saranno d’aiuto al momento giusto! E inoltre un buon momento anche per quanto riguarda i contatti professionali: ampliare il giro delle conoscenze, anche online, vi permetterà di fare passi avanti nel lavoro o trovare un impiego, spesso in modi del tutto inaspettati. Amore: in coppia, trascorrete più tempo insieme al partner e le emozioni sono stimolate. Momenti di passione o liti memorabili? Dipende da come va la relazione. Soli: dubbi, incertezze, non siete ancora pronti a vivere una storia. Il passato riaffiora.

Leone (23 luglio-23 agosto)

L’arrivo del Sole in Toro, vi permette di scalare nuove vette nel lavoro, nella carriera farete grandi progetti, fino al 20 maggio avete la possibilità di raggiungere dei traguardi professionali. Al vostro segno piace godere della luce dei riflettori e avete il carisma, il talento necessari per salire di grado. E’ giusto assecondare le vostre ambizioni, dunque andate avanti con coraggio e passione ma con estrema correttezza: per fare progressi, non c’è bisogno di sgomitare affinché gli altri vadano fuori strada. Potrebbero presentarsi nuove opportunità che vi porteranno fuori dalla zona di comfort. Amore: in coppia, avete uno stato d’animo positivo, grande senso dell’umorismo che fanno bene alla relazione. Soli: affascinanti, potere di seduzione al top, ottimisti, riuscirete finalmente a conquistare il cuore di una persona che vi attrae da un po’ di tempo.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il Sole in Toro, fino al 20 maggio sarete meno perfezionisti del solito e il desiderio di ampliare gli orizzonti, di uscire dal solito quotidiano e di apprendere cose diverse vi porterà a ottenere ottimi risultati, anche nel lavoro. Tenete presente che nelle prossime quattro settimane la ruota della fortuna girerà nella vostra direzione, è un periodo ricco di possibilità, professione compresa, e sarete entusiasti di ciò che il futuro avrà in serbo per voi. Non è affatto escluso un nuovo contratto, nuove responsabilità o una società che cambierà radicalmente e in modo inaspettato il vostro percorso! Amore: in coppia, è tempo di prendere una decisione importante, la relazione deve evolvere e consolidarsi. Soli: non è giornata di incontri, dunque sfruttate i passaggi odierni per rilassarvi e divertirvi, uscire in compagnia degli amici.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole oggi sbarca in Toro: se non siete soddisfatti di come procedono le cose in un settore della vostra vita, soprattutto nelle finanze, il passaggio vi offre la possibilità di cambiare. E per quanto inizialmente possa sembrare scoraggiante scoprirete che esaminare e risolvere vi farà provare sollievo. E’ il momento di avere accanto persone e situazioni che vi offrono supporto ed eliminare chi è geloso, invidioso di voi, non vi è di alcun sostegno. Al contempo, potrebbe arrivare una somma di denaro extra: potrebbe essere frutto del lavoro, di un investimento oppure trattarsi di un rimborso o un risarcimento. Amore: in coppia, oggi il dialogo è più che mai importante, parlate insieme dei vostri problemi, dei dubbi: riuscirete a superare qualsiasi difficoltà. Soli: oggi sarà difficile capirvi. Ma sarà utile a fare una selezione tra le conoscenze.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Toro, da oggi e fino al 20 maggio sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: evitate di essere eccessivamente esigenti, di fissare l’attenzione sui difetti di chi circonda e spostate invece la lente d’ingrandimento sui loro aspetti positivi. Se siete sul punto di concludere una negoziazione, questo atteggiamento vi permetterà di ottenere ottimi risultati Le prossime quattro settimane rappresentano un’opportunità per risolvere le incomprensioni e andare incontro alle persone. Nel lavoro potrebbero arrivare alcune ottime offerte che apriranno la strada a un futuro migliore! Amore: in coppia, con il partner non siete sulla stessa lunghezza d’onda: cercate di trovare un compromesso. Soli: deciderete di uscire e vedere gente, conoscere nuove persone. Continuate con determinazione la ricerca della perla rara…

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con l’entrata del Sole in Toro, è un ottimo momento per prendere cura di voi stessi, migliorare ove necessario il vostro quotidiano, eliminare abitudini negative, praticare esercizio fisico, mangiare bene, dormire di più e seguire uno stile di vita più sano. Tenete presente che nelle prossime settimane il lavoro vi impegnerà più del solito dunque visto che dovrete rimboccare le maniche sarà utile pensare a un programma quotidiano che vi permetta di non disperdere le preziose energie, eliminando eventualmente quelle attività che non sono più rilevanti. In questo modo sarete più produttivi e meno agitati. Amore: in coppia, avete voglia di dare nuovo slancio alla relazione, pensate che ultimamente entrambi dormite un po’ sugli allori. Soli: se avete programmato un appuntamento romantico vorrete anticiparlo di qualche giorno. E fate bene!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole entra in Toro e per il vostro segno è un transito piacevole, sarete più aperti, estroversi e creativi, rappresenta un invito a uscire e divertirvi con gli amici: godere con leggerezza dei piccoli ma non meno importanti piaceri della vita! Questo settore dinamico è anche legato all’espressione di sé e può essere il momento perfetto per far conoscere agli altri, anche nel lavoro, eventuali talenti nascosti e mostrare apertamente quanto siete brillanti e dotati di belle qualità. Parlare inoltre delle vostre idee potrebbe portarvi a realizzare qualcosa di incredibile, ad esempio un progetto che avete a cuore da tempo. Amore: in coppia, il partner vi offre un meraviglioso senso di sicurezza, potete contare su di lui/lei in qualsiasi momento. Soli: cercate di pianificare il tempo libero e le uscite e troverete l’amore, quello ora vi manca e vi regala gioia!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 20 maggio, il Sole sosterà in Toro nel vostro settore della casa, della famiglia: è importante creare un’atmosfera armoniosa con le persone care così da godere del comfort del vostro nido. Nelle prossime quattro settimane l’abitazione deve essere il rifugio in cui rilassarvi, prendere cura di voi stessi e riflettere sui vari aspetti della vostra vita così da ottenere una nuova prospettiva. Non significa ovviamente entrare in modalità eremita. Sfruttate questo transito per riprendere i contatti con alcuni vecchi amici, quelli che in alcuni momenti difficili e importanti della vostra vita vi hanno sempre sostenuto. Amore: in coppia, l’ascolto, la tenerezza e la forza dei reciproci sentimenti sono d’aiuto ad allentare le inevitabili tensioni che comporta la vita a due. Soli: avete le carte in regola per fare vostro un cuore. C’è un lieto fine.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Sole entra in Toro, fino al 20 maggio sosterà nel vostro settore della comunicazione. Il transito vi dota di belle energie, nuove idee, nuove relazioni. La vita sociale sarà piacevolmente movimentata, come detto è il momento ideale per entrare in contatto con le persone e stringere nuove, preziose relazioni. Al contempo, con la presenza di Venere in Ariete nel vostro settore delle finanze, non dovete sentirvi in colpa se avete voglia di concedervi una o due gratificazioni: fare qualcosa di carino per voi stessi migliorerà l’umore e lo meritate ampiamente! Amore: in coppia, decisi ad appagare anche i minimi desideri del partner. Sensualità, complicità, gioco di sguardi: tra di voi, i sentimenti sono sempre più intensi, circola una splendida intesa. Soli: troverete il tempo per godere della compagnia di persone che vi intrigano. E conquisterete!