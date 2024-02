L’oroscopo del 23 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio entra in Pesci, fino al 9 marzo sosterà alle spalle del vostro segno: il transito rappresenta un’opportunità per riflettere sui progetti importanti e su chi o cosa mollare per andare avanti. Durante il transito forse sarete più riservati del solito o indecisi, probabile abbiate voglia di rimanere un po’ per conto vostro ma considerate questo periodo come un ciclo in cui rigenerare le energie, dare la priorità al relax mentale e fisico. Al contempo, l’intuito sarà al top: in qualsiasi circostanza fidatevi della vostra prima impressione, sarà quella giusta. Amore: in coppia, avete la splendida sensazione che il vostro sia un amore per sempre. E, probabilmente, non sbagliate… Soli: dimenticate gli errori del passato: oggi è possibile nasca una storia e dovete ripartire su basi nuove!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Pesci, fino al 9 marzo vi spingerà ad ampliare la cerchia delle conoscenze, stringere nuove amicizie con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda ed entrare a far parte di gruppi collegati anche all’attività professionale. E fate bene! È tempo di pensare al futuro e a chi potrebbe essere d’aiuto a realizzare le ambizioni e a raggiungere i vostri obbiettivi. Tenete inoltre presente che durante questo periodo tutto ciò che pubblicherete sui social media attirerà più del solito, in modo positivo, l’attenzione dei follower. Amore: in coppia, nella relazione è necessario che entrambi facciate qualche sforzo. E voi al riguardo cosa fate? Cercate di mostrarvi amorevoli e affettuosi e sarete amati ancora di più. Soli: se vi trovate alle prese con una situazione ambigua, è arrivato il momento di chiarire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Pesci, da oggi e fino al 9 marzo, la vostra priorità sarà quella di mostrare le vostre capacità e le competenze. Il pianeta sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, e il desiderio di fare passi avanti sarà più forte che mai. Nella corsa verso il successo, non esitate a contattare chi potrebbe dare una mano, anche semplicemente attraverso dei consigli e suggerimenti. In ogni caso, visto che rischiate di essere un po’ dispersivi, cercate di organizzarvi, fare un elenco delle priorità e non pretendere di fare tutto nello stesso momento. Amore: in coppia, potreste avere dei pensieri negativi ma il partner sarà in grado di rassicurarvi, spiegare il suo punto di vista e confortarvi. Soli: parlare con un amico e confidarvi vi permetterà di fare dei passi avanti in una situazione un po’ bloccata.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 9 marzo, il transito di Mercurio in Pesci accenderà la vostra voglia di viaggiare, imparare, approfondire lo studio di nuovi argomenti e vivere nuove esperienze che vi faranno uscire dalla vostra zona di comfort. È un transito eccellente per lasciare alle spalle i problemi minori e godere di una prospettiva più ampia e ottimistica. In questo periodo tuttavia, fate attenzione quando vi esprimete: seppure senza aver intenzione di fare del male, direte la vostra verità senza giri di parole e inevitabilmente offenderete il vostro interlocutore. Amore: in coppia, altro che sentimenti tiepidi: provate belle emozioni, come quelle vissute all’inizio della vostra storia d’amore. Giornata molto romantica. Soli: oggi la solitudine vi pesa più solito. Uscite, frequentate persone allegre e brillanti, vi saranno di grande conforto.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio entra in Pesci, fino al 9 marzo, e per il vostro segno di Fuoco non è un transito ideale. Il pianeta vi costringerà a prendere in considerazione quei dettagli di tipo pratico o riguardanti le finanze che molto spesso ignorate. Proverete, in generale, emozioni forti e non sempre piacevoli, dunque fate attenzione alle esplosioni di rabbia, a volte gratuite, nei confronti di chi vi circonda. La nota positiva è che capirete il significato nascosto dietro le parole delle persone. Sarete in grado di leggere tra le righe e scoprirete la verità. Amore: in coppia, se siete stufi della routine, della vita di tutti i giorni, la dolce metà ha in serbo una giornata piena di belle sorprese. Soli: la vostra vita amorosa prende una svolta inaspettata. Un incontro ribalterà tutte le vostre certezze.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Pesci, fino al 9 marzo sosterà nel vostro settore delle relazioni personali o professionali. E’ un buon transito per firmare un contratto di lavoro, trovare un accordo o riportare l’armonia in una relazione, più empatici cercherete di capire l’altro e il motivo per cui ci sono stati dei problemi. Sarete inoltre molto convincenti e avrete il coraggio non solo di dare il via a conversazioni che di recente pensavate fossero complicate, così da trovare un compromesso, ma sarete anche in grado di negoziare a vantaggio di tutti. Amore: in coppia, il dialogo è dolce, esprimerete i vostri sentimenti, i desideri reciproci: vi sentirete vicini per la serie “due cuori e una capanna”. Soli: bando alle paure e lasciatevi andare alle emozioni! Avete le carte in regola per conquistare.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Pesci, fino al 9 marzo, rappresenta un invito a organizzare il programma quotidiano, a prendere cura del vostro benessere. Se circola confusione, disordine, è il momento di organizzarvi e imboccare una nuova direzione. Desiderate adottare una dieta sana? Perfetto, sarà d’aiuto a potenziare le energie a livello psicofisico e diventare più produttivi. Se volete praticare esercizio fisico ma siete pigri, fatelo insieme a un amico e annotate i rispettivi progressi. L’importante è che prendiate più cura di voi stessi. Amore: in coppia, più in sintonia con il partner, aggiungerete un po’ di pepe nella relazione: avrete idee molto piccantine! Soli: l’amore oggi non è una priorità o, meglio, non sarete fissati a cercare il grande amore. Se capiterà un flirt comunque vi lancerete.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio entra in Pesci, fino al 9 marzo, e per il vostro segno è un ottimo transito che accentua la creatività. Qualsiasi cosa farete sarete eccezionali e arriveranno complimenti che vi faranno sentire orgogliosi e felici. In generale sarete circondati dall’affetto e dall’ammirazione delle persone care, il che vi farà un gran bene ma dovete ampliare il raggio d’azione, ovvero cercate di partecipare a tutti gli eventi nella vita sociale in grado di stuzzicare la vostra curiosità. Ciliegina sulla torta: potrebbero arrivare buone notizie sul fronte finanze. Amore: in coppia, grande passione, l’amore è al primo posto e la comunicazione con il partner è perfetta! Soli: è una giornata favorevole agli incontri d’amore. Allora, uscite poiché – ovunque – avete la possibilità di conquistare un cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 9 marzo Mercurio sosterà in Pesci nel vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che concentrerete la vostra attenzione, il transito accenderà il desiderio di comfort e quello di rafforzare i legami con i familiari. Potreste sentire che è il momento di fare dei cambiamenti, anche improvvisi nell’equilibrio tra lavoro e vita privata. Cercate di capire quali sono le vostre priorità e parlatene eventualmente con il boss ma non è escluso che sia lui a proporre delle modifiche al programma quotidiano. In ogni caso, saranno positive. Amore: in coppia, è una dolce giornata per vivere con il partner un momento romantico. La relazione imbocca una direzione diversa e tra di voi è un nuovo inizio. Soli: l’aria profuma di romanticismo e conquiste! Tra sguardi intriganti, messaggi e incontri non saprete a chi dare i resti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’arrivo di Mercurio in Pesci, fino al 9 marzo, annuncia un periodo di leggerezza, proverete un senso di benessere ed è un ottimo momento per rafforzare vecchi legami e crearne di nuovi, comunicare con chi vi circonda vi sarà più facile. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per acquisire nuove competenze, entrare in contatto con gli amici o negoziare un accordo di lavoro. Può essere un periodo piacevolmente impegnativo, in cui sarete curiosi, anche se a volte, se non vi concederete delle pause di relax, potreste sentirvi un po’ inquieti. Amore: in coppia, è il venerdì ideale per fare qualcosa di diverso con il partner. Condividere un’attività sarà divertente per entrambi. Soli: aprite la porta all’amore e lanciatevi verso l’ignoto, non sarete delusi da ciò che scoprirete!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Pesci, fino al 9 marzo sosterà nel vostro settore delle finanze: il transito può indicare l’entrata – inaspettata – di una somma di denaro oppure l’arrivo di una proposta che si rivelerà redditizia. In ogni caso, i soldi entrano ma escono con maggiore facilità: fate attenzione a largheggiare nelle spese e se avete intenzione di lanciarvi in un acquisto con questo transito dovrete riflettere sul costo, confrontare i prezzi così da poter scovare l’affare migliore e risparmiare. E’ più che mai importante mantenere il budget in equilibrio. Amore: in coppia, l’unione fa la forza, insieme vi sentirete più forti e sicuri! L’amore del partner vi farà sciogliere dalla felicità. Soli: con una persona sarà amore e attrazione al primo sguardo! Difficile dire chi farà il primo passo ma probabilmente entrambi contemporaneamente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 9 marzo, Mercurio sosta nel vostro segno – dove già si trova il Sole – ed è il periodo giusto per chiedere ciò che desiderate: provate e scoprite cosa succede. Non dovete sottovalutare il potere di questa semplice strategia, poiché può mettere in moto delle forze che potrebbero cambiare la vostra vita. Se volete risolvere un problema o fare dei progressi in un progetto, individuate la persona giusta e fate la richiesta. Non avete nulla da perdere! Grazie alla simpatia e alla parlantina è molto probabile che arrivi una risposta affermativa. Amore: in coppia, se avete intenzione di chiedere qualcosa al partner non saprà dire “no”. E’ una giornata in cui potete convincere con un solo sguardo! Soli: evitate di concedere immediatamente la vostra fiducia alla prima persona che avrà il potere di affascinarvi.