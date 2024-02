L’oroscopo del 25 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 25 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni aprono la porta a ottime opportunità e fanno arrivare un colpetto di fortuna che accende il vostro buonumore. Sfruttate al meglio questa giornata! Potreste essere inoltre pronti ad affrontare un problema che richiede una seria riflessione. Capirete l’importanza di concentrarvi su un risultato positivo e di fidarvi dell’ intuito. Se volete migliorare le vostre competenze o un’abilità è un ottimo momento per studiare, anche on line. Amore: in coppia, potreste entusiasmarvi per un progetto a due ma prima di immaginare meraviglie, è consigliabile parlarne, con calma, con il partner. Soli: se chi vi attrae sembra indifferente, non chiudetevi a riccio! Oggi siete pieni di fascino, dunque uscite e fate nuove conoscenze.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Venere-Giove, avete la possibilità di stabilire il prossimo importante obiettivo professionale: un piccolo passo in quella direzione oggi potrebbe spostare significativamente l’ago della bilancia. Fate solo attenzione a chi, nella cerchia delle amicizie avrà un comportamento invidioso, competitivo. Anche se non riguarda direttamente voi, comunque avrà il potere di inquinare l’atmosfera. Stabilite dunque dei limiti, mettetevi al riparo dalle negatività. Amore: in coppia, bei momenti romantici di relax ed è proprio ciò di cui avete bisogno. Insieme, vi sentite più forti! Soli: un incontro imprevisto vi catapulterà in una situazione che non controllerete completamente. Il desiderio di rivedere la persona sarà forte. Lo asseconderete?

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

In qualsiasi conversazione, anche on line, prima di esprimere apertamente la vostra opinione, oggi assicuratevi di evitare consigli non richiesti né di dare giudizi. Visto che la dissonanza Venere-Giove vi spinge a parlare a ruota libera rischiate che il sostegno a una persona sia diverso da quello che avevate intenzione di offrire. Se è giù di corda per un problema personale, potrebbe essere meglio rimandare la chiacchierata in un secondo momento. Amore: in coppia, per alcuni potrebbe esserci disaccordo con il partner, per altri, si tratterà di uno stato d’animo un po’ di malinconico. Tiratevi su! Soli: potreste provare una piccola fitta al cuore: avete forse appena chiuso un flirt o è a causa di una storia mai iniziata?

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Venere-Giove è vietato rimuginare sui vostri – eventuali – problemi finanziari: non è così che li risolverete e oltretutto oggi è domenica! Parlatene con una persona, un amico di cui vi fidate sarà in grado di consigliarvi al meglio. Riflettendo eccessivamente a volte si rischia di imboccare la direzione sbagliata oppure di sviluppare idee assurde. Cercate dunque di distrarvi, di impegnare le vostre energie in modo sano e positivo. Amore: in coppia, c’è tenerezza, comprensione, complicità e molto di più.. Pur consapevoli dei difettucci del partner è sempre sul piedistallo! Soli: se avete voglia di riavvicinarvi ad alcuni vecchi contatti cercate di ricordare quello che è accaduto. Evitate di replicare lo stesso schema.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il consiglio di una persona affermata e di successo, oggi potrebbe rivelarsi prezioso, arrivare al momento giusto soprattutto perché vi permetterà di cogliere un’ottima opportunità di lavoro. Probabilmente sarà colpita dal vostro modo di fare, dalla personalità e sarà pronta a dare una mano. Potreste chiedervi se ne vale o meno la pena ma tenete presente che questa occasione non si ripresenterà nel giro di poco tempo, dunque non esitate e accettate! Amore: in coppia, capirete al volo i più piccoli desideri del partner e li appagherete! Ma non solo, siete disposti a fare delle concessioni. Soli: voglia di stare per conto vostro e sognare. Se vi piace immaginare che da qualche parte nel mondo esista la persona ideale, fate pure…

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Siete in grado di offrire il consiglio giusto o di risolvere i problemi di una persona ma rischiate di farvi coinvolgere più di quanto vorreste. Non solo, correre in aiuto può impedire all’altro di apprendere un’importante lezione di vita, ovvero di capire come cavarsela per conto proprio. Impegnate invece le energie per risolvere le vostre questioni lasciate in sospeso oppure per rilassarvi. Tenete presente infatti che la prossima settimana sarà molto impegnativa. Amore: in coppia, circola un po’ di confusione ma a causa del partner: è molto esigente e manca della consueta lucidità. Cercate di calmarlo: potrebbe prendere decisioni impulsive. Soli: se il vostro obiettivo è trovare l’amore, oggi sarà difficile raggiungerlo. Nessuno è in grado di scaldare il vostro cuore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni scatenano emozioni forti, potreste provare rabbia o rancore, desiderio di vendicarvi se una persona vi ha ferito. Tuttavia, prima di partire in quarta e aggredire assicuratevi che sia davvero così e non si tratti solo di una vostra sensazione. Dietro il comportamento di una persona potrebbero esserci numerose spiegazioni e se non volete rischiare di mettere a repentaglio una relazione per voi importante, parlatene pure ma con calma, senza arrabbiarvi. Amore: in coppia, evitate di amplificare qualsiasi parola o minimo gesto del partner. Cercate di puntare all’armonia ed eventualmente se ce la fate, chiudete un occhio… Soli: negli affari di cuore siete esitanti. Forse è il caso di rimandare appuntamenti e incontri.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui la dissonanza Venere-Giove, vi rende parecchio autoindulgenti e potrebbe spingervi a qualche tipo di eccesso, ad esempio peccati di gola o acquisti forse superflui. Non saprete resistere. Se proprio avvertite la necessità di togliervi qualche sfizio, prendete in considerazione un trattamento termale o un massaggio rilassante. Infine, alcune buone notizie riguardanti un’ottima opportunità, vi faranno sentire al settimo cielo! Amore: in coppia, siete meno ricettivi alle esigenze del partner. Le emozioni sono altalenanti… Soli: la dissonanza odierna vi spinge ad agire e poi riflettere. Un conflitto interiore scatena confusione e potrebbero riemergere le ferite e i risentimenti del passato.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La vostra ambizione solitamente vi spinge nel posto giusto al momento giusto ma per oggi la corsa verso il successo è frenata. Cautela quando esprimete le vostre opinioni, poiché le persone su cui solitamente contate per avere il loro sostegno stavolta non è detto siano dalla vostra parte. Ciò ovviamente non significa che abbiate torto ma rispetto al solito le strategie sono diverse e dovete cautelarvi. Forse dovete cambiare il modo in cui volete raggiungere il successo. Amore: in coppia, circola buonumore e ciò permette di rilassarvi in totale serenità. Trascorrerete splendidi momenti. Soli: proverete sentimenti sinceri per una persona. A voi il compito di dare tutte le possibilità che la storia romantica abbia la riuscita!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata in cui potrebbero arrivare buone notizie oppure l’offerta di un lavoro che vi metterà in grado di aumentare le entrate. I prossimi giorni, giocando bene le vostre carte, potrebbero rappresentare un trampolino di lancio verso sviluppi che garantiranno progressi e sicurezza. Non dovete preoccuparvi se si tratta di qualcosa di nuovo: dovete essere disposti a correre il rischio e provare. In caso contrario, la vostra attuale situazione, non cambierà. Amore: in coppia, al partner direte di sì con la testa, ma nel cuore penserete un no. Oggi volete essere lasciati in pace… Soli: voglia di sognare, flirtare con una persona totalmente libera sul piano sentimentale. Il “ti amo” per ora non è previsto ma siete attratti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con l’odierna dissonanza Venere-Giove mettete in conto alti e bassi d’umore, per cui cercate di semplificare il più possibile il programma della giornata e pensare a distrarvi. Il passaggio in ogni caso rappresenta una piacevole opportunità per rafforzare le relazioni di amicizia e, al contempo, stringere nuove relazioni, approfondire la conoscenza con persone che hanno i vostri stessi interessi. Gli incontri o i contatti on line saranno molto gratificanti. Amore: in coppia, siete entrambi innamorati e appagati dalla relazione. Il partner vi ricoprirà di mille attenzioni e ricambierete con grande dolcezza. Soli: avete via libera per osare e dichiarare il vostro amore o più semplicemente lanciarvi in un gioco di seduzione con chi vi attrae.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fidatevi dell’istinto e concedetevi di prendere cura di voi stessi. Potete permettervi di rimandare alcuni piccoli compiti? Tenete presente che privilegiando il relax tornerete rapidamente in carreggiata. E’ una domenica in cui indulgere in qualcosa che vi piace e meglio ancora se lo farete più spesso! Unica accortezza: se avete intenzione di affrontare un argomento delicato per allentare la tensione, prima di esprimere la vostra opinione, riflettete. Amore: in coppia, piccoli problemi di tipo pratico. Anziché tenere il broncio, date il via a un dialogo costruttivo. Tra aggiustamenti e compromessi, tornerà la calma! Soli: una storia che avete chiuso è ancora presente nella vostra mente e nel cuore. Avete difficoltà ad aprirvi alle novità.