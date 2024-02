L’oroscopo del 28 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 28 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Stabilire delle conversazioni brevi e gentili oggi sarà un’ottima strategia: provate a dire ciò che volete ma con poche parole, evitate di essere troppo prolissi. Il che include anche e-mail di poche righe, messaggi – anche vocali – stringati che vi permetteranno di trasmettere le idee che avete in mente senza impantanarvi in dettagli confusi. È probabile che molte persone saltino di palo in frasca, ovvero da un argomento all’altro, ma non avrete il tempo di assecondarle come fate solitamente. Amore: in coppia, alcuni atteggiamenti del partner, potrebbero spingere a porvi mille domande. Non saltate a conclusioni premature. Soli: vedete tutto nero, circolano pessimismo e dubbi. Le emozioni vi impediscono di prendere le distanze per analizzare la situazione affettiva.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se oggi avete la sensazione di non avere il controllo su una situazione, non sbagliate, è proprio così. Ma fortunatamente si tratta di un passaggio astrale temporaneo dunque evitate che il pessimismo prenda il sopravvento. Oggi, al riguardo potreste sentirvi ansiosi ma gradualmente il problema si attenuerà e si risolverà. Evitate dunque di prendere troppo a cuore la questione e fate tutto ciò che vi regala pace e benessere. Amore: in coppia, avete bisogno di tenerezza, attenzioni del partner e lo farete capire a suon di sensualità. Tra di voi, non c’è bisogno di parlare, vi capite con un solo sguardo. Soli: decisi a incontrare l’amore. Scoprirete nuovi posti, troverete la passione tra le braccia di una persona nuova. I pianeti preparano una serata indimenticabile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Sole-Saturno in Pesci per il vostro segno rappresenta il transito perfetto per esaminare la lista degli obbiettivi che volete raggiungere quest’anno e studiare una strategia realistica per realizzarli. Potreste essere pronti a fare passi avanti nella carriera, appagare qualche ambizione, svolgere un ruolo più importante ma al contempo chiedetevi se siete pronti anche ad accettare le responsabilità che ne derivano? E’ tempo di dare una risposta a questa domanda e solo dopo entrare in azione. Amore: in coppia, è vero che siete sempre innamorati eppure su molte cose, avete punti di vista diametralmente opposti. Ma i baci spazzeranno via i vostri dubbi. Soli: una grande prudenza vi permetterà di evitare persone discutibili, poco affidabili. Atteggiamento saggio!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni accendono la vostra curiosità, il desiderio di migliorare la vostra istruzione, ampliare le conoscenze- E’ la giornata perfetta da dedicare allo studio di una disciplina, la vostra mente è concentrata anche sui dettagli e nulla può distrarvi. Al contempo è un buon momento per riprendere eventualmente gli studi superiori, iscrivervi a un corso o ascoltare dei podcast per approfondire un argomento che vi interessa. Tutto ciò sarà utile a stimolare la mente e acquisire una nuova prospettiva. Amore: in coppia, i pianeti accentuano le emozioni, in positivo e in negativo. Evitate di controllare tutto e ancor meno il partner. Soli: se le vostre storie d’amore finiscono in un niente, è tempo di cambiare approccio. Riflettete con calma e obiettività.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un mercoledì in cui penserete di fare qualche cambiamento nella vostra vita e su come procedere. La prima cosa è togliere gli occhiali dalle lenti rosa e affrontare la realtà: ciò vi permetterà di dare il via a una splendida rinascita. Su un altro piano: oggi potreste intuire che una persona cara vi nasconde qualcosa. In ogni caso provate a parlarne con calma. Se tutto andrà bene, avrete la possibilità di lasciare alle spalle la questione una volta per tutte. Vi sentirete sollevati, tornerà la tranquillità interiore. Amore: in coppia, la presenza del partner è importante, vi rassicura. E dimenticherete le piccole tensioni. Soli: la vita sociale è piacevolmente movimentata, il che lascia la porta aperta ai nuovi incontri, agli appuntamenti e, perché no?, a una vita amorosa stabile.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Sole-Saturno in Pesci, è una giornata in cui dovete fare attenzione a chi cerca di approfittare della vostra disponibilità. Se darete un dito alcune persone si prenderanno il braccio… Il che non significa che non dovreste essere cordiali e generosi ma solo di tenere gli occhi aperti nei confronti di chi vi chiede troppo. Stabilite dei limiti con fermezza in modo tale che quando qualcuno tenterà di sfruttare il vostro altruismo, possiate dire con chiarezza di desistere dalla richiesta. Amore: in coppia, avete grande fiducia nel partner. Siete più uniti che mai e i sentimenti reciproci sono sinceri. Soli: giornata molto romantica, un incontro vi farà battere forte il cuore. In ogni caso, per intrigare l’altro/a cercate di mantenere anche un pizzico di mistero.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mentre febbraio volge al termine e la primavera è ormai all’orizzonte, vi sentite pronti a prendere più cura del vostro benessere e del programma quotidiano. Che stiate provando un nuovo tipo di esercizio fisico, una dieta più salutare o una routine lavorativa più produttiva, se volete raggiungere l’obbiettivo dovrete esercitare una maggiore autodisciplina. Tenete presente che non dovete apportare diverse modifiche contemporaneamente- Ogni giorno cambiate qualcosa, con calma. Amore: in coppia, cautela, rischiano di riemergere vecchi conflitti. Stabilite un dialogo costruttivo ed esaminate il problema in tutte le sfaccettature. Soli: attrazione per una persona, emozioni forti. Ma l’altro/a, secondo voi, chiederà troppo e farete marcia indietro.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata positiva in cui in qualsiasi conversazione – di lavoro o personale – mostrerete grande fermezza, grande sicurezza in voi stessi. Avete le idee chiare e le esprimerete con una tale convinzione che nessuno oserà contraddire ciò che direte. Al contempo, con i passaggi odierni non è escluso che potreste anche preferire il silenzio, che a volte rappresenta la migliore arma di difesa contro chi vorrebbe vedervi reagire alle critiche, alle provocazioni e ad altre cattiverie mirate a destabilizzarvi. Amore: in coppia, il desiderio è al top! In ogni caso siate meno possessivi, non c’è motivo di essere gelosi del partner. Soli: intraprendenti, intenzionati a realizzare i vostri desideri! Fate buon uso delle energie, canalizzate al meglio le emozioni e un incontro andrà a buon fine.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Evitate di dare la sensazione di essere persone che parlano tanto e agiscono poco. Fate dunque attenzione a quanto parlare dei vostri obbiettivi e progetti ambiziosi poiché più a lungo esprimerete le vostre idee, più chi vi circonda inizierà a dubitare che sarete in grado di realizzarle. Parlate dunque poco e passate invece ai fatti: lasciate che a parlare siano le vostre azioni. Mostrate agli altri che non siete solo chiacchiere ma al contrario persone di spessore. Dovete solo dimostrarlo. Amore: in coppia, evitate di alimentare polemiche con il partner. E’ sempre preferibile instaurare un dialogo pacato e sereno. Soli: per evitare errori o incomprensioni cercate di riflettere prima di agire, parlare troppo o di lanciarvi in avventure improbabili che non portano a nulla.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Parlare in modo diretto e sincero, avere la risposta pronta fulminea spesso è una fatto positivo ma oggi reagire immediatamente quando una persona dirà qualcosa che non è di vostro gradimento, sarebbe un errore. Aspettate e ascoltate attentamente ciò che ha da dire. Prima di ribattere lasciate che spieghi completamente il suo punto di vista, soprattutto si si tratta di qualcuno che conoscete da poco tempo. Cercate di essere gentili così da non rovinare la relazione d’amicizia. Amore: in coppia, è una giornata in cui circolano passione, complicità, desiderio da parte di entrambi! Soli: pronti a fare di tutto per aumentare le possibilità di incontrare la persona giusta! Non è escluso inoltre che riceverete una telefonata o un messaggio: vi riempirà di grande gioia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Saturno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze: è possibile che abbiate dei problemi a pagare una fattura oppure a ottenere una somma di denaro che state aspettando. Di qualsiasi questione si tratti, tutto sembra essere rallentato o difficile da ottenere. Il transito sarà ancora attivo domani e venerdì l’atmosfera sarà più leggera. Nel frattempo esaminate gli ambiti in cui potete ridurre le spese: avrete più margine di manovra e la possibilità di risparmiare. Amore: in coppia, avvertite il forte bisogno di essere rassicurati dal partner, soprattutto se siete in una fase di cambiamento nella professione. Soli: demotivati, malinconici, i nuovi incontri vi sembrano superficiali, che non portino a niente. Tiratevi su! Tra due giorni andrà meglio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Qualunque cosa state sognando in questo momento potete realizzarla: dovete solo perseverare ed essere positivi! Scacciate via i dubbi che tentano di prendere il sopravvento nella vostra mente. Sì, è vero che c’è incertezza ma ci sarà sempre. Perché non scegliere di pensare al meglio e continuare ad andare avanti? Frequentate le persone che vedono sempre il lato positivo della vita e state alla larga da chi vi dice che non potete ottenere ciò che desiderate. Sono sciocchezze e lo sapete. Dimostrate loro che hanno torto! Amore: in coppia, passione fa rima con fusione! Le emozioni sono intense, anche se difficili da controllare. Ma l’amore è immenso e con il partner sfruttate pienamente questa giornata romantica. Soli: è un mercoledì particolarmente favorevole a un incontro tra due cuori che hanno iniziato a flirtare. Probabilmente sapete bene di chi stiamo parlando…