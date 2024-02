L’oroscopo del 29 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni rappresentano un invito a rimanere con i piedi per terra e fortunatamente il buon aspetto tra Mercurio e Giove vi spingerà a vivere il presente, ad avere conversazioni piacevoli anche se prima di esprimervi dovrete scegliere le parole con saggezza. È un buon momento per chiarire alcune situazioni e concentrarvi sul lato positivo di qualsiasi questione. Troverete il modo di risolvere un problema che vi ha appesantito. Siete sensibili ma al contempo ottimisti e pronti a pensare in grande: questo mix vi aiuterà a prendere decisioni intelligenti. Amore: in coppia, a guidare la relazione è l’amore! Tenetelo presente e scoprirete entrambi che la vita insieme diventa più facile. Soli: non rinchiudete i vostri sogni in rigidi steccati, meritate di meglio e anche il futuro partner.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Luna-Plutone scatena la vostra agitazione ma è già da un po’ di tempo che provate tormento interiore, vi ponete delle domande – a cui non trovate risposta – sulla direzione da imboccare nella professione o più in generale nella vostra vita. Mettete da parte l’orgoglio e chiedete consiglio a qualcuno che conoscete, che abbia esperienza nell’ambito in cui state lottando: potrebbe dare delle indicazioni che vi faranno risparmiare tempo ed energie. Potreste anche decidere di provare una strada diversa da quella che avete percorso fino a oggi. Amore: in coppia, è una buona giornata per mettere le cose in chiaro, troverete il tono, le parole giuste e il partner capirà le vostre lamentele. Soli: è un ottimo martedì per stringere nuove relazioni o per osare e dichiarare il vostro amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Grazie alle amicizie o ai contatti sui social oggi avrete la possibilità di aprire una porta molto interessante: le comunicazioni, le pratiche burocratiche, l’amministrazione o i viaggi sono in evidenza e nella vostra vita qualcosa sta finalmente evolvendo. Avete ottime energie e sicurezza in voi stessi che vi permettono di realizzare progetti, raggiungere gli obbiettivi e se già sono in cottura, fare dei passi avanti. Potete permettervi di affrontare delle sfide e dare il meglio! E’ un’ottima giornata inoltre per candidarvi per un lavoro in linea con i vostri obbiettivi futuri. Amore: in coppia, il vostro desiderio sarà accentuato oppure potreste al contrario scatenare delle discussioni accese. Controllate le emozioni. Soli: ormoni in subbuglio? C’è una buona possibilità che troverete pane per i vostri denti

Cancro (21 giugno-22 luglio)

In questo momento potrebbero affidarvi delle maggiori responsabilità e ne sarete felici: è un’opportunità d’oro per mostrare a chi vi circonda cosa siete in grado di fare. Ma questa posizione di rilievo può essere un’arma a doppio taglio: da un lato vi regala visibilità positiva ma da dall’altro vi costringe ad agire mentre tutti vi osservano e si aspettano un errore. La buona notizia è che ora chi conta si fida di voi e pensa che anche quando siete sotto pressione siete in grado di dare il meglio. Amore: in coppia, tra incomprensioni e un dialogo inesistente, le tensioni aumentano. Per trovare l’armonia, la comunicazione sarà il vostro miglior alleato. Soli: se state vivendo un flirt l’altro/a avrà un atteggiamento distaccato. Dovete capire cosa passa nella sua mente ma non è oggi che avrete delle risposte.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni siete in una posizione eccellente per trovare un accordo vantaggioso o ricevere consigli utili. Al contempo provate emozioni forti: non dovete reprimerle ma affrontarle. Ciò che sta accadendo interiormente non svanirà con un colpo di bacchetta magica per cui la cosa migliore è chiamare un amico che sappia come riportarvi a galla. E’ probabile che in questo momento dobbiate prendere coscienza del vostro atteggiamento nei confronti di chi vi circonda, forse cambiare qualcosa, ad esempio evitare di mettere gli altri su un piedistallo. Amore: in coppia, poco a poco vi siete ritrovati in un quotidiano pieno di abitudini. Dovete trovare il coraggio di ribellarvi o di parlare. Soli: pianificare l’amore è un errore. La vita vi mette davanti a degli imprevisti e dovete essere più flessibili.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non è la giornata ideale per prendere l’iniziativa ma utile a migliorare le vostre relazioni. L’atmosfera è all’insegna della comprensione e chi vi circonda mostra gentilezza, altruismo, tiene in grande considerazione il vostro punto di vista. Vi si addice perfettamente e vi permetterà di condividere splendidi momenti. Sfruttate inoltre l’energia positiva di questo giovedì per perdonare chi vi ha ferito, per lasciare alle spalle una questione problematica o per smettere di rimuginare sull’atteggiamento irritante di una persona. Potrebbe probabilmente trattarsi di un collega o un amico. Amore: in coppia, prendete cura del partner, più solito, avete capito che ha bisogno del vostro sostegno e delle vostre coccole. Soli: gli incontri romantici sono favoriti e oggi direte ciao ciao alla timidezza: ottimo atteggiamento.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza tra la Luna in Scorpione e Plutone, oggi le questioni di denaro potrebbero scatenare qualche ansia. Penserete forse di non avere abbastanza soldi, sentirvi insicuri ma la buona notizia è che le vostre paure sono infondate: la situazione andrà sempre meglio e state pur certi che più sarete calmi e tanto più il denaro entrerà nelle vostre casse. Se al momento avete dei problemi oggi avete la possibilità di rimettere le cose in carreggiata. Adottate un approccio metodico, organizzatevi e spendete solo per gli acquisti che ritenete più urgenti. Amore: in coppia, potreste avere la tendenza a mettere in discussione tutto: probabilmente non sapete nemmeno voi cosa volete. Evitate discussioni. Soli: vi state riprendendo da una rottura e per ora direte no a nuove avventure.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un giovedì positivo, con chi vi circonda siete più elastici, pronti a fare delle concessioni il che vi permetterà di stabilire delle relazioni armoniose e avere maggiore considerazione per gli altri. La comunicazione è al top, anche nel lavoro avete la possibilità di esprimere la vostra opinione, condividere il vostro punto di vista con la certezza che sarete ascoltati con attenzione e apprezzati. E’ un buon momento, inoltre, per esaminare le finanze oppure per dare il via a un progetto – anche personale – o, al contrario, per chiudere definitivamente situazioni difficili. Amore: in coppia, con il partner vi amate alla follia! Entrambi vi impegnate per ravvivare la relazione. Soli: siete affascinanti. negli affari di cuore tutti vi noteranno e riscuoterete grande successo. Volete conquistare ed essere conquistati.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, un superiore potrebbe avere la tendenza a controllare anche il minimo dettaglio dei vostri compiti e la sua presenza insistente darvi sui nervi. Il suo atteggiamento, sia chiaro, non è dovuto al fatto che non stiate svolgendo un lavoro eccellente: probabilmente l’altro si sente insicuro, a sua volta deve rendere conto a qualcuno più importante e ha bisogno di controllare a vostre spese. Non dovete essere intimiditi dalla persona in questione, continuate a lavorare come sempre e non preoccupatevi delle continue domande sui vostri progressi. Amore: in coppia, se una litigata vi ha un po’ allontanato cercate di mettervi entrambi in discussione così da far evolvere la relazione. Soli: dovete essere sinceri e non pensare che siano solo gli altri i responsabili dei vostri fallimenti affettivi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avvertite il bisogno di una pausa? E’ la giornata perfetta per assecondare questo desiderio, lo meritate. Le scadenze che avete in questo momento possono aspettare, per un giorno non accadrà nulla di drammatico. Se potete, rimanete nei paraggi di casa o lavorate da remoto. Dovete stare in un posto in cui avete la possibilità di rilassarvi completamente e sentirvi liberi di essere voi stessi senza dover sorridere a tutti i costi o incontrare il boss. Tuttavia se oggi proprio non potete assentarvi cercate almeno di programmare qualcosa entro la prossima settimana. Amore: in coppia, i sentimenti sono intensi, passionali e sinceri. Uscirete dal solito riserbo per parlarne. Soli:è una giornata favorevole agli incontri con gli amici: ed è proprio in questo contesto che potreste conoscere il futuro partner.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Plutone è un giovedì in cui sarà difficile portare avanti trattative delicate, per un motivo o per un altro tutto sembra andare a rilento. Sarete perplessi e spinti a riflettere sulla situazione. Qualunque cosa deciderete dovete fare leva sulla pazienza senza scoraggiarvi poiché per ottenere il risultato che desiderate si tratta solo di una questione di tempo e perseveranza. Presto vi sentirete realizzati grazie a ciò che riuscirete a sviluppare sul piano personale o professionale, anche se al momento la vita vi sta sottoponendo ad alcune prove difficili. Amore: in coppia, l’umore non è al top e parlarne con il partner vi farà sentire meglio, vi permetterà di rigenerare le energie. Soli: evitate di isolarvi dal mondo e, anche se non è facile, cercate di vedere il futuro romantico con più ottimismo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete la possibilità di risolvere un conflitto con una persona cara e perdonare vi farà sentire più leggeri, più di quanto pensiate. Al contempo, i passaggi astrali odierni rappresentano un invito a vivere esperienze inedite, a partire all’ultimo minuto per un viaggetto. Non è possibile? Allora fate qualcosa di nuovo per dare una scossa al quotidiano, ad esempio seguire un corso online per apprendere nuove informazioni. Tutto ciò che vi permette di uscire dal quotidiano e imparare qualcosa di nuovo, si rivelerà positivo. Avete bisogno di cambiare aria, di cambiare vita! Amore: in coppia, nella relazione c’è aria di novità! Volete dei cambiamenti? Il partner è pronto a seguire tutte le vostre fantasie. Soli: moltiplicate gli incontri, siete decisi più che mai a scrivere un nuovo capitolo della vita affettiva.