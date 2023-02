L’oroscopo del 1 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 1 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 1 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi astrali odierni avrete voglia di stare per conto vostro e anziché concentrarvi sugli impegni di lavoro, sulle solite responsabilità e vi immergerete nei vostri pensieri. Non c’è nulla di male: godetevi una giornata di lavoro più tranquilla! Con la Luna in Cancro, è un buon momento per mangiare cibi sani, rilassarvi e coccolarvi. Amore: in coppia, la comunicazione con il partner non è al top, il quotidiano vi pesa. E le vostre decisioni non piacciono alla dolce metà. L’atmosfera è un po’ elettrica. Soli: la solitudine inizia a diventare la nemica n° 1, ne avete abbastanza di storie senza futuro. L’amore per voi ora fa rima con stabilità e impegno. Si profila un incontro importante.

Oroscopo 1 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

È una buona giornata per portare allo scoperto una delle vostre paure o un rancore che vi impediscono di andare oltre e parlarne con un amico fidato. Anziché stressarvi, sentirvi giù di morale, esprimere ciò che provate vi farà un gran bene, vi sentirete liberi e oltretutto la persona potrebbe offrire al riguardo alcuni buoni consigli. Amore: in coppia, la serata sarà l’occasione per coccolarvi o per rassicurarvi sulle reciproche preoccupazioni. Soli: le cose accadono al momento giusto ed è il vostro caso: potreste dare il via a una storia d’amore oppure ancora non vi sentite pronti.

Oroscopo 1 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Rischiate di fare troppo o dare il via a più compiti contemporaneamente senza tener conto dell’energia che dovrete impegnare. Cercate dunque di essere selettivi, accettate ciò che potete portare a termine nel tempo dovuto oppure affrontatelo una volta completate le priorità. Buona notizia: un familiare potrebbe regalarvi una somma di denaro. Amore: in coppia, se siete preoccupati per alcuni problemi il sostegno del partner attenuerà la vostra ansia e tornerà la serenità. Soli: con un/a amico passerete dalle parole ai fatti ma in seguito potreste decidere di non ripetere l’esperienza. Vi pentirete di aver ceduto alla tentazione.

Oroscopo 1 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna nel vostro segno potrebbero riemergere vecchi ricordi e pensare ad alcune amicizie perse di vista. Sfruttate le vibrazioni per contattare queste persone, anche attraverso un semplice messaggio. Casa o lavoro, inoltre, oggi siete più del solito protettivi e comprensivi ma fate attenzione: rischiate di essere troppo concilianti. Amore: in coppia, voglia di rinnovare e reinventare la relazione. Gli effetti saranno positivi: tutti in amore abbiamo bisogno di un po’ magia. Soli: sentite il bisogno di cambiare ambiente, conoscenze e i pianeti fanno arrivare una persona nuova con cui vi divertirete a infrangere le regole.

Oroscopo 1 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Cancro alle spalle del vostro segno avvertite in modo forte il bisogno di pace, di solitudine. E non sbagliate a stare per conto vostro: dovete placare le emozioni e fare il punto della vostra situazione. Avete il forte desiderio di migliorare la qualità della vostra vita e, per questo, sarete pronti a impegnarvi al massimo. Amore: in coppia, potrebbe essere necessario assumere nuove responsabilità o impegnarvi più seriamente, il che scatenerà un po’ di ansia. Ma chi non va avanti, torna indietro e la vostra relazione deve evolvere. Soli: chi vi corteggia è ricettivo a tutto ciò che non dite, capisce cosa si nasconde siete il vostro affascinante sorriso. Cercate di essere sinceri e genuini.

Oroscopo 1 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata positiva, nel lavoro la concentrazione è la vostra arma migliore e avrete belle, numerose idee che, volendo, potrete concretizzare. Dovete solo farvi avanti e condividerle, meglio ancora se lo farete sfoggiando un sorriso… Una riunione familiare, inoltre, sarà l’occasione perfetta per appianare un malinteso. Amore: in coppia, è il momento ideale per movimentare piacevolmente il quotidiano. Se insieme al partner avete intenzione di partire per un viaggio romantico è la giornata giusta per pianificare. Soli: oggi potreste incontrare l’anima gemella! Siete di buon umore, estroversi e darete il via a una storia importante!

Oroscopo 1 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Cancro potreste sentirvi mentalmente affaticati. La cosa migliore è rivedere le vostre priorità e mollarne alcune: non finirà di certo il mondo se non farete quanto avevate deciso. Avere un programma è positivo ma non deve diventare un limite poiché a un certo punto si rischia di mandare tutto in un cero paese… Amore: in coppia, la relazione si sta muovendo nella giusta direzione. Con il partner l’amore è più forte che mai. Se sognate di trasferirvi in un nido accogliente, lo farete nel giro di breve tempo. Soli: avete la possibilità di stringere nuove conoscenze e fare una strage di cuori. Una persona che si distinguerà dalle altre vi farà innamorare!

Oroscopo 1 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Qualcosa deve cambiare. E’ ciò che probabilmente penserete oggi e prenderete delle decisioni importanti. E’ arrivato il momento di seguire una dieta più sana, praticare più esercizio fisico o smettere di fumare? Di qualsiasi cosa si tratti mirata a migliorare il benessere e l’aspetto fisico, aumenterà la sicurezza in voi stessi. Amore: in coppia, è la giornata ideale per impostare nuovi progetti a due! Il partner moltiplica le attenzioni, il legame si rafforza! Splendida atmosfera. Soli: oggi l’amore non sarà una priorità! È nella famiglia, gli amici, che troverete il sostegno e il conforto di cui avete bisogno. Mollerete lo smartphone e le app di appuntamenti per dedicarvi alle persone care.

Oroscopo 1 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Un momento siete su, quello successivo siete giù di morale. E’ una giornata per la serie “montagne russe” e non sapete bene cosa volete. Ma invece di coinvolgere nel vostro stato d’animo chi vi circonda, prendete le distanze, state un po’ per conto vostro. Oltretutto da questi momenti di solitudine può nascere un’idea importante! Amore: in coppia, cercate di rafforzare la relazione. Nel corso di una messa a punto, dovrete parlare lealmente con il partner. Il che sarà positivo per il vostro futuro. Soli: se avete aspettative troppo alte è evidente che ogni incontro è motivo di delusione. Cambiate musica.

Oroscopo 1 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Cancro la vostra tendenza sarà quella di chiudervi nella torre d’avorio, chiudere la comunicazione con il mondo circostante e immergervi nei vostri pensieri. Ma rischiate che diventino un chiodo fisso e vi impediscano di affrontare alcuni problemi più urgenti del passato che necessitano di una soluzione definitiva. Amore: in coppia, lasciatevi andare alle emozioni, gli astri vi vogliono sorridenti, pronti a dimostrare pienamente l’amore per il partner. La serietà va bene solo nelle questioni di lavoro. Soli: non ve l’aspettate ma una persona che avete amato in passato oggi tornerà a bussare alla vostra porta. Vivrete splendidi momenti.

Oroscopo 1 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un periodo globalmente positivo ma oggi, con la Luna in Cancro qualcosa non girerà per il verso giusto. Nulla di tipo pratico, solo la tendenza ad amplificare le emozioni e diventare ansiosi. Fate leva sulla razionalità e cercate di canalizzare la sensibilità. La cosa migliore, questo mercoledì, è rimandare le conversazioni importanti. Amore: in coppia, oggi avete la promessa facile ma tenete presente che il partner crede a ciò che dite e inoltre, ha un memoria di ferro. Evitate di esporvi a figuracce. Soli: sarete irresistibilmente attratti da una persona e insisterete finché non dirà un “sì”. Vivrete con gioia questa avventura ma non avrete alcun desiderio di impegnarvi definitivamente.

Oroscopo 1 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un momento in cui potrebbero arrivare belle opportunità per aumentare le entrate. Giocando bene le vostre carte avrete la possibilità di garantirvi più soldi in modo costante. Una in particolare potrebbe sembrare troppo bella per essere vera ma se sentite che volete farla vostra, non esitate, dovete acchiapparla al volo! Amore: in coppia, bei momenti di complicità con il partner, il dialogo è dolce e tenero. Nella relazione state aprendo un nuovo capitolo. Soli: se siete sul punto di dare il via a una storia la situazione è favorevole. Se non c’è nessuno, oggi un nuovo incontro potrebbe cambiare tutto.