L'oroscopo del 12 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l'oroscopo del 12 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo 12 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna nel vostro segno le energie e la creatività sono al top ed è la giornata perfetta per intraprendere cose nuove, premere l’acceleratore per quanto riguarda i progetti o gli impegni di lavoro, stabilire dei contatti e non ultimo, divertirvi. Essere indulgenti con se stessi facendo tutto ciò che regala piacere e benessere ogni tanto fa bene! Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto ma voi siete pronti a dare tutto? Se la risposta è no, è il caso di chiedervi se l’amate ancora. Soli: per conquistarvi una persona sfoggerà tutto ciò che possiede: auto e abbigliamento costosi ma ciò vi permetterà di capire che valete molto di più di tutti i beni materiali.

Oroscopo 12 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Potrebbe accadere qualcosa in cui sperate da tempo o riceverete il segnale che presto arriverà e sarete ripagati dei sacrifici. Attenzione, entrerete in una fase in cui sarete parecchio impegnati ma al contempo sarà estremamente positiva. Non lasciate che sia un momento “tutto lavoro e niente svago”: ogni tanto staccate la spina e coccolatevi. Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner vi chieda troppo, vi dica cosa fare. Non è che vi siete impigriti e non prendete mai l’iniziativa? Soli: la persona che vi attrae non è indifferente al vostro fascino ma forse non è pronta a dare il via a una storia. Pazientate, presto lo sarà.

Oroscopo 12 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Ariete vi dota di buon umore anche se forse potreste avere difficoltà a esprimervi. Potreste avere la sensazione che nel lavoro ci sia una persona che osserva ogni vostra mossa. Non lasciatevi intimidire da chi è presuntuoso, pensa di sapere tutto meglio di voi ed esprimete liberamente la vostra opinione. Amore: in coppia, la tenerezza si alterna agli abbracci passionali, rendono questa giornata un lungo momento d’amore sempre più forte per entrambi. Il top del top! Soli: grazie al fascino e al sex appeal oggi farete colpo! Avete numerose opportunità di incontri, di dare il via a una storia. La vita è bella!

Oroscopo 12 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

I semi che avete piantato in passato ora iniziano a dare frutti per cui concedetevi di gustare le piccole o grandi vittorie e siate orgogliosi di quanto avete realizzato! In ogni caso, la Luna in Ariete oggi vi rende un po’ aggressivi, poco flessibili: cercate di essere più comprensivi con le persone care, non rovinate questa bella giornata. Amore: in coppia, al partner sembrerà di dover camminare sulle uova. Rilassatevi, prendete le distanze da dettagli di poco conto. Soli: nella vostra vita affettiva sta per accadere un grande cambiamento tuttavia, alcuni dubbi sono ancora presenti e invadono la vostra mente. Abbiate fiducia!

Oroscopo 12 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

La libertà potrebbe essere il tema dominante della vostra giornata. Da cosa o chi state cercando di liberarvi? Di una persona? Un lavoro? Un impegno? Cercare di capire cosa volete e di cosa avete bisogno a volte è più facile a dirsi che a farsi. Non dovete rimanere bloccati su un unico concetto. Affrontate la situazione in modo graduale. Amore: in coppia, con il partner avrete una conversazione seria, volete chiarire alcune questioni e grazie a Mercurio, sarete in grado di farlo con con calma e con le parole giuste. Soli: giornata ideale per conquistare, gli incontri si susseguono e avete solo l’imbarazzo della scelta. Tutto vi riesce alla grande!

Oroscopo 12 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Essere sempre accomodanti può sembrare il modo giusto per non scatenare conflitti ma oggi potreste toccare con mano che per voi è motivo di frustrazione Le persone potrebbero essere irritate dal fatto che assecondate sempre tutti anziché prendere una vostra iniziativa. Mostrate dunque tutta la vostra determinazione! Amore: in coppia, con il partner vi capite al volo, basta uno sguardo per captare i reciproci desideri o sistemare velocemente ciò che non va. Soli: le opportunità di incontro sono numerose ma metteteci anche del vostro. Registratevi ad esempio, se non l’avete fatto, su una app di appuntamenti.

Oroscopo 12 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Ariete vi spinge a prendere delle iniziative, a distinguervi dalla massa, a mettervi al centro della scena. E’ la giornata giusta per fare passi avanti così da raggiungere gli obbiettivi e non ultimo stabilire nuovi contatti. Troverete parecchie persone che credono in voi, nei vostri progetti e pronte a dare un aiuto! Amore: in coppia, con il partner nascerà un nuovo progetto di vita che vi farà imboccare la strada della felicità. Ciliegina sulla tornata, un evento gioioso sarà d’aiuto a rafforzare ancora di più l’unione. Soli: prima di essere certi di aver trovato la persona della vostra vita, aspettate di vedere come andrà il primo appuntamento.

Oroscopo 12 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Organizzati e motivati a ottenere il successo. Che siate sul punto di dare il via a un’attività in proprio o cercando di fare passi avanti nel posto di lavoro, prenderete delle iniziative coraggiose che vi permetteranno di salire a un nuovo livello e raggiungere nuove vette. Non è escluso l’arrivo di una proposta che vi permetterà di trovare la stabilità. Amore: in coppia, la relazione procede nella giusta direzione grazie anche alle piccole e reciproche attenzioni. A entrambi piace essere amati e ammirati! Soli: un incontro romantico sfocerà in una relazione stabile, Avete sognato il grande amore e finalmente è arrivato!

Oroscopo 12 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Trovare il tempo per coltivare una relazione promettente porterà a nuovi entusiasmanti sviluppi. La persona potrebbe essere quella giusta per assicurarvi un affare, fare vostra un’opportunità di lavoro e inoltre nel tempo il rapporto trasformarsi in una solida amicizia. È un’ottima giornata, inoltre, per firmare un contratto o concludere una negoziazione. Amore: in coppia, circola buon umore. avete voglia di rendere felice il partner e avrete nei suoi confronti, mille piccole attenzioni. Soli: per conquistare l’anima gemella o rafforzare una storia nata di recente, oggi potete contare a occhi chiusi sul vostro fascino magnetico!

Oroscopo 12 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Ariete siete un po’ nervosi, tesi e il modo migliore per evitare questo stato d’animo è lanciarvi a capofitto negli impegni. Lavorate senza preoccuparvi di ciò che dicono o pensano gli altri e state alla larga da conversazioni animate: la giornata passerà più velocemente e più piacevolmente. Amore: in coppia, avete qualche difficoltà nel combinare le responsabilità di lavoro e il tempo da dedicare alla dolce metà. Ma volendo, e lo sapete, ci riuscirete. Sorridete! Soli: poco socievoli, date la sensazione di essere distaccati ma oggi potrebbe essere una realtà. Prendete le distanze da questo atteggiamento mentale cupo e uscite!

Oroscopo 12 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi astrali odierni annunciano un incontro di lavoro o d’affari interessante cui potrebbe seguire una proposta difficile da rifiutare. E’ un’opportunità che dovreste cogliere e che potrebbe permettervi di rivivere una situazione positiva già accaduta circa dodici anni fa. Non solo è stata costruttiva ma ha comportato un ottimo guadagno. Amore: in coppia, con il partner c’è complicità, insieme siete felici! Vi piacerà parlare del futuro a due, dei progetti. L’unione fa la forza! Soli: che si tratti di dichiarare il vostro amore a chi vi attrae o chiudere definitivamente un flirt, con la Luna in Ariete parlerete senza mezzi termini.

Oroscopo 12 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potrebbe arrivare un colpo di fortuna o un’offerta che vi metterà in grado di aumentare le entrate. Giocate bene le vostre carte poiché questo periodo rappresenta il trampolino di lancio verso sviluppi che vi porteranno alla crescita e alla sicurezza. Mettete da parte dubbi ed esitazioni e lanciatevi in una nuova avventura. Amore: in coppia, il partner non si muove al vostro stesso ritmo e sarà inutile lamentarvi. Date una tregua e vi seguirà: l’amore richiede pazienza e tempo. Soli: non avete intenzione di conoscere nuove persone, dovete prima superare una delusione del recente passato.