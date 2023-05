L’oroscopo del 15 maggio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 15 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 15 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio in Toro riprende il moto diretto: se avete avuto problemi di denaro o negli affari, presto inizieranno a sistemarsi, sbloccherete alcune situazioni. Al contempo cercate di preparare il terreno per dare il via a un nuovo inizio. Dovrete apportare alcuni cambiamenti: dal guadagnare di più all’essere più attenti alle spese. Amore: in coppia, capirete al volo i desideri del partner con cui c’è tenerezza e complicità. Mostrate il vostro lato romantico, quello che piace. alla dolce metà. Soli: mostrando gentilezza e gentilezza attirate le persone. Gli incontri che farete vi daranno molta speranza, l’anima gemella è alla vostra portata.

Oroscopo 15 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Potete dire addio a intoppi e ostacoli! Mercurio nel vostro segno da oggi riprende il moto diretto e le situazioni riprenderanno velocità. Ma non solo: se nelle ultime settimane avete dubitato delle vostre capacità vi renderete conto che eventuali ritardi erano dovuti solo a una questione di tempo e non a una vostra diretta responsabilità. Amore: in coppia, insieme al partner deciderete di scrivere un nuovo capitolo. Punterete sull’elemento sorpresa per stupire la dolce metà e guadagnerete punti! Soli: per conquistare, nella vita reale oppure online, oggi punterete sul fascino e sull’ironia. La parlantina funzionerà!

Oroscopo 15 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete la possibilità di risolvere un problema che ha generato confusione ma in ogni caso, attenetevi ai fatti. Al contempo è una giornata in cui dovete sfruttare l’immaginazione e al contempo il lato pratico poiché potreste farvi scappare un’opportunità o un affare importante che potrebbero migliorare la vostra situazione. Amore: in coppia, se ultimamente con il partner avete vissuto delle tensioni, è acqua passata. Ora andate avanti. Le parole d’amore del partner renderanno felici! Soli: gli incontri romantici sono numerosi, tante le possibilità di incontrare una persona seria e sincera. La individuerete facilmente.

Oroscopo 15 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Forse le energie oggi non saranno al top e avrete voglia di rallentare il ritmo o quanto meno di semplificare il programma della giornata. Ma l’intuito è al massimo e avvertirete le vibrazioni positive o negative di chi vi circonda nonché il loro stato d’animo, il che lavoro o vita personale, può mettervi in una posizione di vantaggio. Amore: in coppia, metterete da parte alcuni rimproveri che volevate fare al partner. Decisione saggia, non ve ne pentirete. Soli: per conquistare chi vi attrae o dare una svolta a un flirt nato di recente, potete contare sul vostro fascino magnetico.

Oroscopo 15 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se un progetto o un’iniziativa non sono andati nella direzione sperata o hanno subìto dei ritardi, presto avrete la possibilità di correggere il tiro. Con Mercurio che riprende il moto diretto avrete inoltre l’opportunità di fare passi avanti nella carriera, migliorare la reputazione. E’ un ottimo momento per cercare un lavoro: siate ambiziosi! Amore: in coppia, siete rassicurati dalle abitudini che condividete con il partner, dalla comoda routine: è esattamente ciò di cui avete bisogno in questo momento. Soli: potrebbe tornare un/a ex. Se ciò vi renderà felici comunque vi chiederete se ricominciare una storia. Ne parlerete con calma e chiarezza.

Oroscopo 15 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o vita personale se nelle settimane passate ci sono stati problemi di comunicazione, ora svaniranno. Mercurio riprende il moto diretto e da oggi potrete finalmente e tranquillamente concentrarvi su progetti, idee o uno studio per voi importanti: la strada è libera da ostacoli e avrete la possibilità di ampliare i vostri orizzonti. Amore: in coppia, concentrerete le energie sul partner, sulla relazione e il risultato sarà splendido: riaccenderete il desiderio e la serata sarà indimenticabile. Soli: l’amore della vostra vita potrebbe nascondersi in una serata organizzata dagli amici. Uscite, dunque, non dovete perdere nessuna occasione per mettervi al centro della scena!

Oroscopo 15 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Toro oggi riprende il moto diretto e ora dovete essere più che pronti a mollare tutto ciò che nella vostra vita non ha ragione di essere. D’altra parte, se volete progredire è indispensabile andare avanti, il che significa prendere alcune decisioni difficili e imboccare una nuova direzione. Siate aperti al cambiamento. Amore: in coppia, troverete le parole giuste per comunicare al meglio con il partner. Saprete cosa dire affinché capisca cosa vi infastidisce. E ciò rafforzerà la relazione. Soli: anche voi sceglierete le parole perfette per fare breccia nel cuore di chi vi attrae.

Oroscopo 15 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio in moto diretto, se nelle relazioni di lavoro o nella vita personale, c’è stata confusione ora tornerà la chiarezza. Nei prossimi giorni sarete pronti a prendere le decisioni giuste, risolvere eventuali problemi e ad abbattere le barriere. E’ un ottimo momento per riprendere una trattativa e concludere un accordo. Amore: in coppia, avete opinioni diverse da quelle del partner ma saranno utili a migliorare la relazione. La conversazione arricchirà entrambi, il reciproco amore diventerà più forte. Soli: determinati, spontanei, pronti a conquistare e questa bella energia travolgerà anche i più recalcitranti ad avere una storia. Non tornerete a casa da soli.

Oroscopo 15 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Toro riprende il moto diretto e man mano che tornano la produttività e la concentrazione, il transito rappresenta un invito a dare il via ad abitudini più sane. Al contempo se avete perso dei file o documenti, avuto guasti tecnici e ritardi, tutto rientrerà nell’ordine. Per oggi, prendete cura delle questioni finanziarie. Amore: in coppia, la relazione farà un balzo in avanti, ritroverete la complicità. Forse dopo un’intensa giornata di lavoro non avrete le energie per una notte di passione ma sarete ugualmente felici. Soli: difficile sapere se si tratterà di vero amore, ma qualunque cosa accada, l’appuntamento sarà con il colpo di fulmine!

Oroscopo 15 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Dopo tre settimane, Mercurio torna in moto diretto: avrete voglia di far entrare nella vostra vita un po’ di entusiasmo e divertimento. E’ il momento perfetto per concedervi una vacanza o iniziare un nuovo hobby. Nei prossimi giorni e settimane, potreste riprendere delle conversazioni rimaste in sospeso e andare oltre. Amore: in coppia, nulla oggi turberà la serenità e l’equilibrio della relazione. Insieme al partner farete nuovi progetti a due. E vi darete reciproche prove d’amore! Soli: La configurazione planetaria favorisce gli incontri saranno molteplici. Vi lascerete conquistare da una persona: tutte le speranze sono permesse!

Oroscopo 15 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Dopo settimane difficili, con problemi riguardanti la casa o i rapporti con i familiari, potete tirare un sospiro di sollievo: Mercurio torna in moto diretto e tornerà il sereno, tutto vi sembrerà più facile: i progetti, gli affari, gli appuntamenti, le conversazioni e tutto ciò che è rimasto in sospeso riprenderà velocità. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle tensioni ma per mantenere una buona atmosfera, darete disposti a chiudere un occhio. Non avete intenzione di discutere su qualsiasi cosa. Saggio atteggiamento. Soli: un incontro potrebbe sfociare in una storia romantica. Sentite che siete rimasti soli troppo a lungo e desiderate la stabilità. Ma, ovviamente, alle vostre condizioni!

Oroscopo 15 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio torna in moto diretto e tornerà la chiarezza, sarete in grado di comunicare senza creare malintesi o lanciare messaggi confusi. E’ il momento di mettervi al centro della scena, di esprimere la vostra opinione e farvi ascoltare! Se inoltre, un progetto ha avuto un rallentamento ora farà dei passi avanti. Amore: in coppia, riuscirete a rimandare qualche impegno per vivere dei momenti di passione con la dolce metà. Insieme farete progetti per il futuro e volerete sulle ali dell’amore. Soli: un flirt potrebbe prendere una piega più importante, sarete molto coinvolti in questa relazione rassicurante e costruttiva.