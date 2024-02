L’oroscopo del 16 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 febbraio per tutti i segni: andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole, Mercurio, Marte e Plutone in Acquario in questo momento movimentano piacevolmente la vita sociale e oggi Venere si unisce al gruppo di pianeti. Al vostro segno invia vibrazioni leggere che favoriscono l’armonia nelle amicizie: quelle di sempre o nuove ma non solo, indica delle entrate di denaro! La congiunzione odierna con Plutone segnala un buon momento per ripristinare la pace in una relazione tumultuosa, eventualmente chiedere scusa, e ripartire da zero. Amore: in coppia, grazie a Venere in Acquario con il partner sarete comprensivi, più affettuosi e più espansivi. E quest’ultimo aspetto sarà il più importante, poiché ultimamente siete stati un po’ troppo riservati. Soli: affascinanti, magnetici, radiosi e di sicuro non passerete inosservati. E ne farete di conquiste…

Oroscopo 16 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Con l’arrivo di Venere in Acquario, lavoro e piacere vanno di pari passo e nella vita sociale potreste conoscere persone importanti, d’aiuto a fare dei progressi. Tuttavia, dovete fare attenzione: con cinque pianeti in Acquario rischiate di sembrare un po’ troppo opportunisti e interessati e dunque ottenere l’effetto opposto, ovvero che gli altri prendano le distanze. Cercate dunque di avere un approccio rilassato e vi assicurerete quei vantaggi che desiderate da tempo. Amore: in coppia, potete contare sull’amore! Il partner è attento, le prove d’affetto vi riempiono di gioia. Se dovesse riemergere un vecchio disaccordo sta a voi trovare una soluzione definitiva. Soli: con una persona scatterà una potente attrazione, vivrete dei momenti ricchi di passione ma discreti. Non vorrete condividere il vostro segreto.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere esce dal Capricorno e fino all’11 marzo sosterà nel segno per voi amico dell’Acquario. Il che significa che avrete intenzione di godervi al massimo la vita. Il pianeta rosa sosta nel vostro settore delle nuove esperienze, dei viaggi, volete ampliare gli orizzonti, scoprire nuovi posti o, più semplicemente stringere relazioni con persone interessanti e stimolanti. Oggi, il pianeta abbraccia Plutone: potreste essere particolarmente motivati ed entusiasti di un’idea o di un argomento. Amore: in coppia, se siete in conflitto o in freddo con il partner, avete la possibilità di sistemare la situazione. Vorrete riconquistarlo/a, rinnovare la relazione! Soli: i pianeti vogliono vedervi felici! E’ una giornata in cui è possibile che negli affari di cuore ci sia una svolta grazie a un incontro importante e decisivo.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere entra in Acquario e oggi è in congiunzione con Plutone: il transito accende forti emozioni, i vostri desideri potrebbero essere più forti del solito e rischiate di concentrarvi su qualcosa al punto che diventerà un chiodo fisso. E se anche riuscirete a soddisfare il vostro bisogno, immediatamente inizierete a cercare qualche altra cosa. Tenete invece presente che ciò di cui avete veramente necessità è prendere cura di voi stessi e concedervi qualche coccola. Amore: in coppia, insieme al partner dedicherete del tempo a migliorare la qualità della vita, il benessere o a consolidare la posizione sociale; in altre parole, coccole e intimità passeranno in secondo piano. Soli: potreste dare il via a un flirt ma evitate di mettere pressione. Ciò non significa che non potete inviare un messaggio intrigante o lanciare un invito divertente.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Da oggi e fino all’11 marzo, Venere in Acquario sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Se sono presenti dei conflitti, trovate il modo di risolverli e collaborare con gli altri. È un buon momento per introdurre più equilibrio nella vostra vita, fare pace con le persone, esprimere il vostro interesse e affetto e fare di tutto per comprendere chi vi circonda. Al contempo, entrare in contatto con persone che contano, permetterà di aprire nuove porte. Amore: in coppia, nella relazione il dialogo è più intenso, fate progetti a due e circola passione che permette di spazzare via le ombre del passato. Soli: potreste incontrare una vecchia fiamma e sarà divertente per entrambi scoprire se tra voi c’è ancora passione. Se è passato del tempo dall’ultima volta che vi siete visti, avrete molte storie da raccontare.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

In questo momento è possibile che cerchiate di destreggiarvi tra gli impegni di lavoro, le responsabilità personali, vi fate in quattro così da essere presenti e risolvere da soli qualsiasi situazione. Se è così, non c’è da stupirsi che avvertiate stanchezza e stress ma l’arrivo di Venere in Acquario – fino all’11 marzo – rappresenta un invito a chiedere una mano. Mollare il controllo e delegare qualche compito vi permetterà, in seguito, di essere più produttivi. Amore: in coppia, attraverso numerose attenzioni delicate e mille piccoli gesti d’amore il partner perderà completamente la testa. Potete chiedere ciò che volete… Soli: è possibile che nasca una storia d’amore sul posto di lavoro. Con un/a collega passerete dalle battute intriganti a un vero e proprio appuntamento romantico.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se in qualsiasi circostanza e situazione, anche nella vita sociale, volete fare una buona impressione, con cinque pianeti in Acquario per ottenere successo non dovete far altro che essere voi stessi. Mostrate le vostre qualità, il talento e impegnate le energie in quelle attività che vi piacciono e vi consentono di ricaricare le batterie. Più vi concentrerete su idee, opportunità e persone che vi interessano e tanto più sarete entusiasti, vi sentirete appagati. Amore: in coppia, una relazione richiede attenzioni quotidiane. Se volete che diventi più forte dovrete fare degli sforzi e mostrare al partner quanto desiderate che le cose tra di voi funzionino. Soli: un flirt che pensavate fosse passeggero prende una piega importante. Ma non è escluso il ritorno di un/a ex che tenterà di tornare nella vostra vita.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Plutone in Acquario il concetto di casa, ora e in futuro potrebbe cambiare. Rifletterete su vari progetti che saranno più o meno importanti. E con l’arrivo di Venere in questo settore – fino all’11 marzo – l’idea di ridipingere le pareti o dare un nuovo aspetto alla vostra abitazione potrebbe segnare l’inizio di una serie di cambiamenti. Sfruttate questo periodo anche per migliorare le relazioni con le persone care: dovete essere circondati dall’affetto e dal comfort! Amore: in coppia, i passaggi astrali facilitano il dialogo, vivrete momenti di grande passione! Con la dolce metà avete bisogno di intimità, di sentire che riguardo al futuro siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: darete il via a un flirt ma occhio alla tentazione di curiosare sull’account nei social media dell’altro/a, è del tutto inutile.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’arrivo di Venere in Acquario, da oggi e fino all’11 marzo, nel vostro settore della comunicazione farà una differenza positiva nelle conversazioni e interazioni. Se di recente avete avuto incontri entusiasmanti, in programma ce ne sono molti altri e costituiranno la base di nuove idee e opportunità. Tuttavia, va segnalato che potreste non essere d’accordo con tutti, ed è qui che un tocco di diplomazia vi permetterà di aprire la strada a sviluppi futuri positivi. Amore: in coppia, sarete più comprensivi e tolleranti. Avete capito che l’intransigenza è nemica di una relazione. Nella vita a due, il compromesso deve essere la regola d’oro. Soli: Venere e Marte in Acquario mettono in primo piano l’amore, la passione. E soprattutto quest’ultima potrebbe sconvolgere il vostro cuore.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se l’atteggiamento di una persona è motivo di irritazione, potreste essere spinti a parlare chiaramente. E se è d’aiuto a chiarire la situazione, forse è il momento di procedere. A darvi fastidio potrebbe essere il fatto che ha valori diversi oppure si aspetta molto ma dà poco in cambio. Stabilire confini più precisi può essere un modo per far passare il vostro messaggio. La presenza di Venere in Acquario, indica che ascoltare attentamente ciò che dirà l’altro potrebbe cambiare le cose. Amore: in coppia, in programma ci sono momenti sensuali, esaltanti con il partner. E’ un periodo di complicità in cui insieme potrete realizzare molto! Soli: grande fascino, un incontro romantico potrebbe trasformarsi in una storia importante che andrà avanti nel tempo! Tutto vi sembrerà meraviglioso.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere entra nel vostro segno – fino all’11 marzo – e si aggiunge al Sole, Mercurio, Marte e Plutone. Il transito vi regala grande fascino, ovunque riscuotete successo e vi permette di sviluppare mille idee una più brillante dell’altra. La vostra creatività è apprezzata da chi vi circonda e se avete un’attività in proprio, sfruttate le vostre idee per raggiungere gli obbiettivi e migliorare le entrate. E’ il momento perfetto per mostrare il vostro talento! Amore: in coppia, è una giornata in cui l’amore brilla! Comunicate con facilità, c’è armonia e nessuna nuvola. Sfruttate questa atmosfera passionale, tenera e amorevole. Soli: fascino magnetico, avete l’effetto calamita! Le persone saranno attratte da voi e stringerete nuove conoscenze. Non è affatto escluso l’incontro con l’anima gemella.

Oroscopo 16 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere sbarca in Acquario, fino all’11 marzo sosterà alle spalle del vostro segno: potreste essere spinti a mollare le relazioni ormai arrivate al capolinea. Sfruttate le prossime settimane per chiudere con il passato, con chi vi ha fatto soffrire così da poter guardare al futuro. Dovete inoltre eliminare tutto ciò che scatena insicurezza o sensi di colpa: scoprire chi o cosa ora è possibile. Potrebbe infine arrivare un riconoscimento per alcune azioni del passato. Amore: in coppia, passione al top! I passaggi astrali vi fanno gustare le gioie della vita a due. Negli incontri con gli amici, mostrerete pienamente la vostra felicità. Soli: incontro con una persona che avrà il dono di rasserenarvi con un gesto, una parola, un bacio. Dolcezza e passione. Cosa volere di più?