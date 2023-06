L’oroscopo del 17 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 17 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 17 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Ottimisti e socievoli, lavoro o vita privata oggi siete in totale sintonia con chi vi circonda, il che vi permetterà di capire meglio alcune persone. E’ il momento perfetto, dunque, per stabilire nelle relazioni una bella armonia, fare progetti comuni e condividere piacevoli momenti in particolare con gli amici e le persone a voi care. Amore: in coppia, volete che l’amore sia gioioso e avete ragione, niente battibecchi o litigate. Oggi nella relazione fate entrare una boccata d’aria fresca! Soli: belle energie, siete aperti agli altri e la giornata annuncia un incontro. Occhi aperti: l’amore è qui!

Oroscopo 17 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con gli aspetti planetari odierni rischiate di immaginare delle cose che accentueranno il rancore o persino la rabbia. Che abbiate ragione o torto non cambierà molto, per voi non sarà la cosa più importante. Ciò che volete è imporre a una persona cara il vostro modo di vedere, fare o organizzare ma che non la pensa come voi. Amore: in coppia, vorreste provare emozioni più intense come forse non accade da qualche tempo. Parlate con il partner e dimostrate il vostro amore. Soli: se una persona vi attrae, fate il primo passo, prendete l’iniziativa. Potete star certi che vi ha notato, aspetta solo un vostro segnale.

Oroscopo 17 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se alcuni piani o progetti non stanno andando avanti, forse è il momento di sperimentare nuove idee e mollare quelle che mancano di brillantezza. Eliminate drasticamente tutto ciò che è uno spreco di tempo ed energie. Andare avanti può essere divertente ma se in fondo sapete che sarà un fiasco, allora fermatevi. Amore: in coppia, la relazione vi sta bene così com’è, non volete cambiare niente per niente al mondo. Indipendentemente dalle regole o dalle prove, andate avanti alla grande. Soli: qualcuno vi piace? Non esitate e fatelo capire chiaramente. Avete tutto da guadagnare. Nel peggiore dei casi riceverete un rifiuto, nel migliore farete una conquista.

Oroscopo 17 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Vi concedete una meritata pausa dal lavoro, avete tempo libero da dedicare alle vostre attività personali. Non è escluso che prenderete in considerazione l’idea di prendere dei giorni di ferie in modo da alleggerire la pressione. Oggi potreste avvertire il bisogno di gratificarvi con un piccolo regalo ma comunque sarete attenti al costo. Amore: in coppia, c’è un bel dialogo, vi permette di chiarire eventuali malintesi e rimettere le cose in carreggiata. Sarete sorpresi di vedere che non si trattava di un fatto così grave. Soli: potere di seduzione al top, l’arrivo dell’estate accentua la vostra voglia di conquistare. E’ in arrivo una storia d’amore!

Oroscopo 17 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un periodo ideale per definire meglio le vostre aspettative, i vostri bisogni, i vostri desideri. Esaminate dunque la situazione, cercate di capire chiaramente i risultati che volete ottenere e sviluppate delle strategie per raggiungere i vostri obiettivi. Ma prima di dare il via dovete portare a termine tutte le questioni rimaste in sospeso. Amore: in coppia, la vita vi invita a lasciar andare le preoccupazioni e altri conflitti inutili. Divertitevi e dite al partner quanto l’amate! Soli: un incontro, una dolce conversazione e darete il via a un storia. Esprimetevi al meglio, le parole sono la chiave che apre la porta dell’amore!

Oroscopo 17 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se volete ottenere il successo è possibile, dovete solo concentrarvi. In questo momento potreste avere difficoltà a puntare l’attenzione su una cosa alla volta. In mente avete infatti così tante idee al punto che è arduo fare una scelta. Ma se volete il meglio dovete fare una selezione, restringere il campo d’azione su una o due. E questo vi porterà alla riuscita. Amore: in coppia, se giustificate accettate alcune critiche del partner. Ha bisogno di sentire che non siete sempre infallibili. Essere gentili con i gesti e le parole allontanerà potenziali conflitti e l’atmosfera sarà più rilassata. Soli: passate da un flirt all’altro per divertirvi, non avete voglia impegnarvi. Vi piace incontrare nuove persone e vivere avventure effimere con chi vi attrae!

Oroscopo 17 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni sono splendidi, avete la possibilità di salire senza problemi la scala del successo. Dovete soltanto credere nelle vostre capacità, essere sicuri di voi stessi! In caso contrario, non trasmetterete agli altri la vostra autostima. Qualsiasi cosa abbiate intrapreso in questi giorni, dite a voi stessi che andrà alla grande (e sarà così). Amore: in coppia, passione al top, vorrete trascorrere più tempo tra le lenzuola con la dolce metà. E’ un’occasione per ritrovare maggiore intimità soprattutto se il lavoro a volte vi allontana. Soli: seguite la voce del cuore senza porvi troppe domande. Un incontro vi farà provare tanta dolcezza.

Oroscopo 17 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un sabato impegnativo, non è di tutto riposo e probabilmente non avrete la possibilità di rilassarvi: potreste avere un lavoro da portare a termine, fare delle modifiche o dare una mano a un familiare. Va anche detto che con le energie di cui siete dotati, affronterete qualsiasi compito al meglio e con grande velocità. Amore: in coppia, con grande sorpresa della dolce metà, avete organizzato una serata romantica. Parlerete di progetti per il futuro, cosa per voi molto importante. Soli: una persona potrebbe farvi una dichiarazione di grande amore. La vostra vita affettiva imboccherà la direzione della felicità!

Oroscopo 17 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui il vostro lato ribelle potrebbe essere accentuato ed entrare in rotta di collisione con le regole, la disciplina. Per evitare di agitare le acque, lavoro o vita personale, mettete un freno alla vostra impulsività! A causa di una parola infelice o una reazione inappropriata, rischiate di alienarvi la simpatia di chi vi circonda. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, con il partner potrebbe esserci qualche discussione: mantenete la calma, cercate di avere pazienza. Soli: chiusi a riccio, a stare per conto vostro. Questo sabato non sarà molto brillante. Nulla di serio, solo un po’ di nuvole. Ricordate che dopo la pioggia arriva il sereno.

Oroscopo 17 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La vostra tendenza è quella di prendere molto sul serio le vostre idee e quelle di chi vi circonda. Non c’è niente di sbagliato in questo, tranne che non è sempre necessario. Lavoro o vita personale, è tempo di essere più leggeri e rendervi conto che non tutto deve essere complesso. Non dovete rendere la vita così difficile. Amore: in coppia, il partner finalmente sarà d’accordo con voi su una certa questione e potrete andare avanti. Insieme realizzate nuovi progetti di vita a due. Soli: gli affari di cuore oggi non sono una priorità, non avvertite l’esigenza di innamorarvi. Se vi sta bene così, perché no?! Seguite il vostro istinto.

Oroscopo 17 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Anche se i vostri consigli sono sempre giusti oggi cercate di evitare quando non sono richiesti. Amici e familiari si fidano di voi, di ciò che dite ma potrebbero avere la sensazione che più che un consiglio state impartendo loro una lezioncina. Non è quello di cui hanno bisogno, per cui agite con grande delicatezza. Amore: in coppia, è la giornata perfetta per prendere una decisione che segnerà una nuova svolta nella relazione. Soli: è possibile che un/a ex torni a bussare alla vostra posta. Prendete il tempo per ripensare al passato senza farvi fuorviare dalla nostalgia. La lucidità vi permetterà di prendere la decisione giusta.

Oroscopo 17 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’atteggiamento di un amico o un familiare potrebbe scatenare la vostra rabbia. Invece di uscire dai gangheri, cercate di ascoltare ciò che hanno da dire, all’occorrenza date un aiuto: avete bisogno di andare avanti insieme. L’obbiettivo principale è sempre quello di stabilire l’armonia nelle relazioni a cui tenete di più. Amore: in coppia, circolano delle incomprensioni che creano instabilità con il partner. Ogni conversazione sfocia in una discussione. Ce la fate a riportare la calma? Soli: l’amore non è al centro dei vostri pensieri, oggi preferite lavorare sui progetti personali o di lavoro.