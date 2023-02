L’oroscopo del 19 febbraio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 19 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 19 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Stabilite dei limiti e dedicate la mattinata alla cura di voi stessi. Gli aspetti odierni sono d’aiuto ad alleviare lo stress e le preoccupazioni. Meglio ancora se rifletterete su chi o cosa eliminare dalla vostra vita. Al contempo, se volete ottenere qualcosa, cercate di chiedere sorridendo: avrete maggiori possibilità di ricevere un sì come risposta. Amore: in coppia, cercate di distinguere le vostre esigenze da quelle del aspettative partner. Parlatene. Discutere non è necessariamente negativo. Ascoltate la dolce metà. Soli: se cercate il colpo di fulmine oggi rimarrete delusi. Dovete avere pazienza.

Oroscopo 19 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

È una bella domenica in cui siete ottimisti, motivati, avete un fascino speciale! I contatti, anche on line, e le amicizie possono essere una ricca fonte di informazione, divertimento e persino ispirazione! Al contempo, fare progetti per il futuro che vi permetteranno di progredire vi regalerà un grande benessere interiore. Amore: in coppia, lo sguardo intrigante della dolce metà vi spingerà a prendere l’iniziativa nell’eros. Ventiquattro ore di momenti piccantini e baci deliziosi…Soli: sfruttate questa giornata per corteggiare, per farvi ammirare! Avete le carte in regola per conquistare.

Oroscopo 19 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il buon aspetto Venere-Plutone potete facilmente ottenere il supporto o il sostegno di cui avete bisogno per raggiungere i vostri obbiettivi o dare una spinta ulteriore alla motivazione. E’ un momento eccellente per migliorare o sistemare eventuali problemi nelle relazioni, sia nella vita personale che professionale. Amore: in coppia, la giornata è propizia per parlare con il partner di un progetto a due. Avrete gli argomenti giusti per convincerlo/a! Soli: cercate di moltiplicare gli incontri, anche virtuali. Farete colpo, senza dubbio, sulle persone con cui parlerete!

Oroscopo 19 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui penserete meno alle esigenze di chi vi circonda e sarete più concentrati sui vostri bisogni. Visto che vi occupate spesso di quelli degli altri non è una cosa negativa ma esattamente il contrario! Al contempo, determinati come siete, se vi sentite pronti a dare il via a qualcosa, non permetterete a nessuno di fermarvi! Amore: in coppia, se ultimamente ci sono stati dubbi o tensioni, la situazione torna alla normalità. Il partner mostra il suo amore e voi ricambiate… Soli: comunicate il più possibile con la persona che vi attrae, con chi vi corteggia! Farete un grande passo avanti.

Oroscopo 19 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Sarete pronti a eliminare alcune abitudini malsane così da mettere il vostro benessere al primo posto e prendere più cura del vostro corpo. Al contempo potreste sentire che anche riguardo al lavoro è ora di mollare qualsiasi abitudine improduttiva così da avere maggiore sicurezza in voi stessi. Non dovete, ovviamente, fare tutto in una volta… Amore: in coppia, passionali oggi sarete in sintonia con il partner. E se così non fosse, la situazione dovrebbe sbloccarsi: dovete solo essere più gentili. Soli: i pianeti vi spingono a prendere l’iniziativa. Partirete in quarta per conquistare una persona che vi attrae da un po’ di tempo.

Oroscopo 19 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Venere-Plutone è un ottimo momento per impegnarvi nei progetti che avete a cuore così da sentirvi appagati! La vostra creatività è al top, cercate di sfruttarla al massimo nel lavoro e otterrete risultati straordinari. Grazie al transito potreste ricevere dai vostri contatti professionali, il sostegno di cui avete bisogno! Amore: in coppia, atmosfera bollente! L’aspetto Venere-Plutone accende il desiderio, vi lancerete in qualche inedito gioco erotico. Voleranno scintille di passione! Soli: con una persona che fa parte del vostro entourage, potrebbe scattare a sorpresa un’attrazione irresistibile.

Oroscopo 19 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro segno desidera mantenere uno stile di vita all’insegna dell’armonia dunque l’equilibrio è incredibilmente importante ma non sempre riuscite a ottenerlo. Con il buon aspetto Venere-Plutone dovete impegnarvi a trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro, eliminare quelle abitudini e routine che minano la vostra produttiva. Amore: in coppia, molta tolleranti, darete grande importanza alle parole del partner che, ovviamente, ne sarà felice. Soli: siete irresistibili e al contempo meno esigenti e selettivi, il che vi permetterà di conquistare in un batter di ciglia.

Oroscopo 19 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

il buon aspetto Venere-Plutone favorisce le relazioni nella vita sociale, il divertimento e al contempo vi spinge a introdurre la creatività nel vostri progetti. Tenete presente che i contatti, anche online, di tipo professionali vi permetteranno di raggiungere il successo! Le persone apprezzano il vostro talento, le vostre competenze. Amore: in coppia, desiderate passione e piacere, siete pronti a vivere momenti romantici ed erotici unici con la dolce metà! Soli: tenete gli occhi aperti nella ricerca dell’amore: un incontro potrebbe diventare la storia più significativa della vostra vita!

Oroscopo 19 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Venere-Plutone è il momento di esaminare il budget, eventualmente correggere il tiro e voltare pagina. Il transito vi dota di splendide intuizioni, dunque utilizzatele! Impegnate il denaro per ciò di cui avete realmente bisogno, godete dei piccoli piaceri e sarete soddisfatti dei risultati! Senza stringere troppo la cinghia… Amore: in coppia, entrambi mostrate il vostro amore e sostegno. Per far evolvere la relazione, cercate di dare il via a nuovi progetti. Soli: è impossibile non vedere i segnali lanciati da una persona che vi attrae! In programma, grandi dichiarazioni d’amore.

Oroscopo 19 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’aspetto positivo Venere-Plutone oltre a dotarvi di fascino, annuncia che qualsiasi conversazione di lavoro o personale andrà alla grande! Ciò che direte avrà un impatto non indifferente! E’ un ottimo momento per condividere le vostre idee, i progetti poiché gli altri vi ascolteranno con grande attenzione e, all’occorrenza, vi daranno una mano. Amore: in coppia, è una domenica in cui vivrete momenti intimi, glamour, sensuali. Desiderate amare teneramente il partner e proteggere la vostra felicità. Soli: una persona potrebbe corteggiarvi e voi pensare che sia l’anima gemella. Il che potrebbe essere vero e innamorarvi ma se si tratta di una storia clandestina potrebbe rivelarsi un’illusione.

Oroscopo 19 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Riguardo a un acquisto o a un progetto importante a cui dare il via, oggi potreste esitare. Ma il buon aspetto Venere e Plutone rappresenta un invito a seguire l’istinto: se vi suggerisce di procedere, ascoltatelo poiché andrà tutto bene! Evitate di immaginare ostacoli dove non esistono. Prendete una decisione e andate a vedere dove vi porterà! Amore: in coppia, vi troverete entrambi immersi in un vortice di passione e piacere. Dedicherete tempo all’eros e sperimenterete… Soli: una persona misteriosa su di voi potrebbe avere l’effetto calamita. Conquistarla vi intrigherà e sarà facile ma occhi aperti, può trattarsi di un’avventura sicuramente passionale ma pericolosa.

Oroscopo 19 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’armonia Venere-Plutone siete più attraenti del solito, dunque sfruttate questo potere venusiano per stabilire nuovi contatti che possano essere d’aiuto a concretizzare le vostre aspirazioni, le ambizioni di lavoro. State voltando pagina ed è tempo di unirvi a persone che miglioreranno la vostra trasformazione! Amore: in coppia, i pianeti incoraggiano le conversazioni e ciò avrà anche il potere di far scemare eventuali tensioni. Il legame ne uscirà rafforzato. Soli: non perderete tempo in chiacchierate inutili. Con l’intuito al top capirete immediatamente se la persona vi corrisponde o meno.