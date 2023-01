L’oroscopo del 25 gennaio per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 25 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Avete tante idee riguardo al futuro, nuovi progetti e sogni ma non dovete permettere che alcuni dubbi vi impediscano di andare avanti con qualcosa che migliorerà la vostra vita. Alla fine della giornata la Luna entra nel vostro segno e vi renderete conto che siete in grado di eliminare questi timori e progredire con successo. Amore: in coppia, alcune critiche del partner vi sembreranno ingiustificate. Calma: vi darà delle spiegazioni e capirete che ha ragione… Soli: sarete delusi dall’atteggiamento di una persona. Per oggi, non dovete trarre conclusioni.

Oroscopo 25 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un mercoledì in cui non dovete credere a tutto ciò che ascolterete o leggerete. Occhi aperti: controllate qualsiasi informazione poiché con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci potrebbe essere erronea. Questo vale anche per tutto ciò che leggerete, anche online o per qualsiasi proposta che faccia intravedere un successo immediato. Amore: in coppia, è tempo di cambiare alcune abitudini. Ritagliate del tempo solo per voi due, organizzate un’uscita romantica. Un piccolo cambiamento farà bene a entrambi. Soli: chi vi attrae potrebbe far parte della cerchia delle amicizie e avete già un legame. Chi dei due sarà il primo a rendersi conto che c’è molto di più?

Oroscopo 25 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Evitate di parlare delle situazioni di altre persone, potrebbero non gradire. La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci indica che – seppure in buona fede – potreste rivelare un segreto e ciò avere un effetto negativo. Se desiderate rimanere in buoni rapporti con questa persona, non è saggio mettere a repentaglio la relazione d’amicizia. Amore: in coppia, è un peccato cedere al malumore per dettagli poco importanti. Cercate di avere un atteggiamento zen… Soli: se avete una cotta per una persona ora lo direte chiaramente. Accetterà di approfondire la conoscenza ma non vi contatterà. Avreste preferito un rifiuto così da non creare false speranze.

Oroscopo 25 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

È una giornata positiva, potrebbe arrivare una bella quanto sorprendente notizia. Nel lavoro, è tempo di mettervi al centro della scena e nel lavoro ricevere i riconoscimenti che meritate ampiamente. Con la Luna in Ariete, i vostri successi e i risultati che avete ottenuto vi permetteranno di catturare l’attenzione del boss. Amore: in coppia, siete innamorati entrambi come il primo giorno, pronti a fare dichiarazioni d’amore molto romantiche. Siete l’immagine della felicità. Soli: sentite che è una giornata speciale, in cui tutto è possibile! E in effetti, incontri e appuntamenti romantici andranno alla grande.

Oroscopo 25 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Andateci piano con il denaro: potreste rimanere coinvolti in una sorta di bidone o acquistare qualcosa di cui in seguito vi pentirete. Di solito sul fronte finanze siete molto astuti ma con la congiunzione Luna-Nettuno oggi potreste prendere un abbaglio. Al contempo, è la giornata perfetta per eliminare un’abitudine nociva. Amore: in coppia, nessuna discussione, zero momenti di stanchezza. Progetto collaterale del cuore, nessuna stanchezza in vista ma solo complicità e risate. Mano nella mano taglierete il traguardo della felicità mano nella mano. Soli: il tempo dei flirt è finito. Incontrerete una persona dal fascino magnetico e insieme sfoglierete una ad una le pagine del vero amore.

Oroscopo 25 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune conversazioni all’apparenza superficiali potrebbero rivelare molto di più: ad esempio che una nuova conoscenza si sta trasformando in una solida amicizia oppure che in una relazione sono presenti delle dinamiche nocive da cui dovreste prendere le distanze. Probabilmente la persona abusa della vostra disponibilità. Amore: in coppia, date amore e attenzioni a piene mani senza chiedere nulla in cambio. Lodevole ma nel dare/avere deve esserci sempre un equilibrio. Soli: volere a tutti i costi una storia spesso fa imboccare la direzione sbagliata. Prima di lanciarvi, riflettete.

Oroscopo 25 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste riflettere sulla possibilità di ampliare i vostri orizzonti: ad esempio viaggiare – o persino trasferirvi in un’altra città – oppure riprendere gli studi o frequentare un corso per migliorare le competenze. Più che al guadagno punterete alla crescita personale ed è un bene poiché il secondo aspetto porta spesso al primo! Amore: in coppia, avete voglia di scoprire e condividere insieme nuove cose. E sicuramente ne avrete di idee per ravvivare la relazione! Soli: non abbiate fretta di concludere, lasciate che la situazione abbia un’evoluzione naturale e farete un passo importante.

Oroscopo 25 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un mercoledì in cui potrebbero arrivare delle informazioni che dovrebbero permettervi di aumentare le entrate nel giro di breve tempo. Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci non è detto siano valide dunque siate prudenti. Prima di impegnarvi controllate i fatti, aspettate una giornata e poi esaminate di nuovo. Amore: in coppia, la dolce metà da parte vostra, si aspetta un po’ più di creatività soprattutto nell’eros. E sarete molto originali… Soli: è una bella giornata per incontrare l’amore. L’atmosfera è magica e una persona saprà conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 25 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni oggi sarete spinti a tacere su una questione di cui dovreste invece parlare. Se una situazione è arrivata a un punto critico, prendete in considerazione l’idea di parlarne con qualcuno. Il suo punto di vista semplificherà il lavoro. Toccherete con mano che è meglio che provare a fare tutto da soli. Amore: in coppia, la vita a due non è sempre gioiosa ma avete individuato gli elementi di disturbo. Tuttavia non è evitando di parlarne che migliorerete le cose. Soli: avete una sensibilità che conquista al primo sguardo e ne siete consapevoli. Frequentando nuovi posti, una persona cadrà nella vostra rete…

Oroscopo 25 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ il momento di riflettere sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Di solito la professione è al centro della vostra attenzione ma ora, con la Luna che in giornata entra in Ariete dovreste studiare un programma quotidiano mirato al vostro benessere, che vi permetta di trascorrere del tempo in casa, stare con le persone care. Amore: in coppia, i segreti all’interno della relazioni finiscono sempre per creare conflitti e minare la preziosa fiducia. Meglio essere sinceri! Soli: non dovete sentirvi obbligati a fare nulla, a prendere delle decisioni sulla vostra vita siete solo voi. Ciascuno deve seguire la propria strada e non quella degli altri.

Oroscopo 25 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Dedicare del tempo a chi vi circonda oppure a voi stessi così da poter lavorare su un progetto o un’idea che avete a cuore? Potreste sentirvi in colpa per esservi messi al primo posto poiché sotto sotto vorreste rendere felici le persone a cui volete bene. Ma fare ciò che più vi appassiona, oggi vi ricaricherà di belle energie! Amore: in coppia, spazio all’amore! L’atmosfera è dolce e se voi o il partner avete commesso degli errori, oggi potrete ripartire da zero! Soli: potrete realizzare i vostri sogni d’amore, stabilità e felicità. Se oggi darete il via a una storia potete star certi che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 24 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno vi rende distratti, sarete poco immersi nella realtà circostante. Chissà, forse sognerete ma fate attenzione poiché questo atteggiamento “testa tra le nuvole” potrebbe far arrivare qualche commento spiacevole. Ma al contrario del solito non ve la prendete anzi, ve ne infischierete! Amore: in coppia, l’intuito è decuplicato e vi consente di anticipare i desideri della dolce metà, vi farete in quattro! Oggi aspirate alla felicità. Soli: allontanate i irrazionali che vi passano per la testa! Il vostro istinto è al massimo: sfruttatelo per capire se vale la pena dare il via a una storia.