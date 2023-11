L’oroscopo del 25 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 25 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 25 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) Siete intraprendenti, entusiasti, pronti a entrare in azione e desiderosi di fare progressi. Ma prima di procedere con un’idea, un progetto o un obbiettivo, dovreste prendere in considerazione alcuni dettagli che forse vi sono sfuggiti. In caso contrario, il “puzzle” non sarà completo e rischiate di compromettere il successo. Per oggi con la bella congiunzione Luna-Giove in Toro rallentate, rilassatevi mentalmente, ricaricate le batterie attraverso i semplici piaceri della vita. Amore: in coppia, che stiate insieme da tempo o da poco, a fare la differenza oggi saranno le piccole attenzioni: dei momenti di risate, un caffè, una passeggiata… Soli; dovete piacervi, esplorare i vostri desideri, ascoltarvi. Al di là della ricerca dell’altro/a, è un autentico incontro con voi stessi che può generare una vera apertura all’amore. Oroscopo 25 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) Chi vi circonda oggi non sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda, ciascuno avrà le proprie ferme opinioni su cosa fare. Tuttavia anziché disperdere le energie nel tentativo di andare d’accordo, lasciate che ognuno la pensi come meglio crede e procedete come avete programmato. Con il fortunato aspetto Luna-Giove nel vostro segno già da oggi avete la possibilità di fare grandi progressi riguardo a un obbiettivo che raggiungerete alla fine dell’anno. Amore: in coppia, voglia di condividere momenti unici con la dolce metà. Insieme potreste vivere nuove esperienze ma dovete attenervi alla realtà. Non dimenticare il valore delle piccole, semplici gioie condivise quotidianamente. Soli: l’intuito, potrebbe spingervi verso incontri sorprendenti. L’amore è a portata di mano! Oroscopo 25 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Prima di puntare il dito contro una persona o accusarla apertamente di qualcosa, fermatevi e riflettete. La dissonanza Marte-Saturno potrebbe farvi ritrovare in una lotta di potere impossibile da risolvere. Potreste non rendervi conto che state proiettando sull’altro i vostri problemi per cui fate una pausa e chiedetevi cos’è che davvero vi irrita. Prendere le distanze vi permetterà di avere una prospettiva nuova di zecca riguardo alla situazione. Amore: in coppia, sarete attenti alla minima osservazione del partner, solo per il gusto di contraddirlo. Ma scatenare conflitti non farà altro che peggiorare la situazione. Dipende da voi… Soli;: il comportamento di una persona che vi corteggia potrebbe irritarvi. Osate e dite ciò che pensate. Rimuginare non è la scelta migliore.

Oroscopo 25 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Un piano o un obbiettivo che avete intenzione di realizzare potrebbero incontrare resistenza da parte di una persona caparbia, per nulla disposta a cambiare idea. Se rifiuta ostinatamente di collaborare, forse dovreste smettere di insistere e seguire la vostra linea d’azione. In caso di dubbio, parlatene con una persona fidata poiché vi darà più di un semplice consiglio. Sarà pronta infatti a offrire il suo sostegno e a dare una mano in modo concreto. Amore: in coppia, metterete da parte – seppure con qualche esitazione – alcuni rimproveri che avreste voluto fare al partner. Saggia decisione di cui non vi pentirete. Soli: più ragionevoli, scoprirete che dedicare del tempo a fare il punto della situazione non può essere che utile. L’amore arriverà, state tranquilli. Oroscopo 25 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Forse vi trovate alle prese con una questione complicata ed esaminarla in modo creativo, fuori dagli schemi, sarà di grande aiuto. Vi permetterà di trovare una soluzione determinante.. Anziché sperare che la situazione svanisca con un colpo di bacchetta magica dovete prendere il controllo! In questo modo farete passi da gigante, con risultati notevoli. Da lunedì la dissonanza Marte-Saturno terminerà: tornerà la motivazione e qualunque sia la vostra “battaglia” vincerete. Amore: in coppia, potreste esitare a eliminare radicalmente ciò che non si addice più all’equilibrio della relazione. Parlatene apertamente con il partner e vi garantirete maggiore tranquillità. Soli: iniziando ad ammettere i vostri difetti, le vostre qualità verranno messe in risalto e a quel punto incontrerete la persona giusta.

Oroscopo 25 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Marte-Saturno rappresenta un invito ad affrontare una questione con delicatezza, anche se per voi è motivo di irritazione. un amico o un familiare potrebbe essere più sensibile del solito e la sincerità a tutti i costi non risolverà la situazione. Il vostro impulso potrebbe essere quello di parlare apertamente così da sentirvi liberi da un peso ma la gentilezza vi metterà in grado di chiarire ugualmente e al contempo mantenere un buon equilibrio nella relazione. Amore: in coppia, allentate eventuali tensioni con il partner, in caso di diversità di punti di vista cercate di trovare un compromesso. Con i passaggi odierni dovete puntare alla tranquillità e alla pace! Soli: vii porrete alcune domande fondamentali sulla vostra situazione ma in ogni caso evitate che a prendere il sopravvento sia il lato negativo. Ci sono anche molti aspetti positivi!

Oroscopo 25 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Fino a lunedì – momento in cui terminerà la dissonanza Marte-Saturno – rischiate di arrabbiarvi, andare in collera e vi sarà più difficile mantenere un approccio diplomatico verso determinate questioni o persone. Anche se avete chiaro cosa volete dire, aggiungere un po’ di tatto vi impedirà di essere aggressivi. Sia chiaro: se una serie di circostanze hanno scatenato frustrazione o qualcuno vi ha spinto al limite, parlare apertamente non sarà sbagliato. Amore: in coppia, cercate di cogliere qualsiasi opportunità di dialogo. prendete del tempo per capirvi: le parole di oggi saranno i ponti per il futuro. Esprimete i sentimenti, perché il vero amore sta nella condivisione. Soli: nuovi incontri vi aprono altri orizzonti, dove ogni sorriso diventa una dolce promessa. Aprite gli occhi e il cuore.

Oroscopo 25 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Marte-Saturno, fino a lunedì tentare di portare a termine qualcosa potrebbe rivelarsi una ripida strada in salita. Più insisterete e più incontrerete degli ostacoli. Invece di esaurire le energie, semplicemente mollate e distraetevi in piacevole compagnia, organizzate un incontro con gli amici. Smetterete di preoccuparvi e inizierete a sentirvi meglio. La soluzione. peraltro. potrebbe arrivare quando meno ve l’aspettate. Amore: in coppia, la comunicazione oggi non sarà il vostro punto forte ed è probabile che non capiate il senso di ciò che dirà il partner. Interpreterete male una parola o uno sguardo, il che scatenerà delle tensioni. Soli: per oggi, con chi vi attrae e vi corteggia, evitate di lanciarvi in ​​lunghi discorsi. Non otterreste l’effetto desiderato.

Oroscopo 25 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza tra Marte nel vostro segno e Saturno, indica che ottenere ciò che desiderate non sarà un’impresa facile. Le persone care, familiari e amici potrebbero essere in disaccordo con le vostre richieste. Anche se non obietteranno apertamente mostreranno la loro contrarietà prendendo tempo e non collaborando. Lunedì la musica cambierà dunque aspettate a proporre qualcosa: saranno più aperti e disposti ad accettare ciò che chiederete. Amore: in coppia, se siete ansiosi, preoccupati per qualcosa la cosa migliore sarebbe quella di parlarne con la dolce metà. Tuttavia, non è la giornata ideale: rimandate. Soli: se avete dei dubbi su una persona che vi corteggia, la cosa più semplice sarebbe porre domande dirette. Ma, ripetiamo, non oggi… Non siete in gran forma.

Oroscopo 25 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste pensare che una persona non si impegni abbastanza a prendere una decisione e con la dissonanza Marte-Saturno, ritenere sia utile esercitare un po’ di pressione. Sarebbe un errore, uno spreco di tempo ed energie: può essere che davvero non sia in grado di prendere una decisione e abbia bisogno di più tempo per valutare la situazione. Rilassatevi e aspettate fino a lunedì: probabilmente vi darà una risposta prima di quanto pensiate. Amore: in coppia, la vostra impulsività può innescare discussioni o seminare discordia con il partner. Soli: sulla difensiva, il che riduce le possibilità di creare un clima di fiducia con le persone con cui interagite. Un consiglio astrale: per oggi mettete in pausa la vita sentimentale. Non è la giornata ideale per gli incontri romantici.

Oroscopo 25 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Chiudete in un cassetto il portafoglio poiché con la dissonanza Marte-Saturno la voglia di spendere sarà forte. Prima di uscire di casa o navigare on line per lanciarvi negli acquisti, stabilite una somma e non andate oltre. Un buon uso di questo transito sarebbe quello di comprare un regalo – condividendo la spesa con altre persone – per un familiare che a Natale quest’anno merita qualcosa di speciale, ad esempio un bel viaggio o un oggetto per la casa che sapete desidera da tempo. Amore: in coppia, è un buon momento per organizzare una serata romantica, solo per voi due. D’altra parte, sapete bene che presi come siete dagli impegni di lavoro dedicate poco tempo alla dolce metà. Soli: potrebbe nascere un flirt ma andateci con i piedi di piombo. Per evitare una delusione, prima di tutto dovete approfondire la conoscenza.

Oroscopo 25 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Riguardo a un obbiettivo da raggiungere o a una ambizione, potreste diventare i peggiori nemici di voi stessi. Con la dissonanza Marte-Saturno, fino a lunedì non prendete decisioni basate sulle emozioni poiché potreste essere tentati di rinunciare. Nei prossimi giorni vi renderete conto che ci sono molti più motivi per andare avanti che per mettere una pietra sopra. Inoltre, una chiacchierata con una persona che ha ottenuto la riuscita in qualcosa di analogo, può restituire l’autostima! Amore: in coppia, in caso di discussione tenete presente che non sarete in una posizione forza, per cui sarebbe prudente ascoltare con attenzione le lamentele del partner. Anziché offendervi, rifletteteci su. Soli: se una persona vi attrae non dovete rimanere paralizzati dal dubbio ma fare il primo passo. Saprete muovervi con eleganza e disinvoltura.