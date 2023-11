L’oroscopo del 26 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 26 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 26 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile) La Luna in Toro è il transito ideale per trascorrere una domenica all’insegna del relax, concedervi qualche coccola o prendere comunque cura di voi stessi, fare qualcosa che vi piace davvero. E’ pur vero, al contempo, che oggi potreste aver voglia di stravolgere la vostra solita routine e provare qualcosa di diverso. Andare a mangiare in un nuovo ristorante o provare in casa nuove ricette: sarà comunque un momento divertente. Amore: in coppia, Il cuore è la vostra migliore guida. Esprimete le emozioni, l’amore, la passione e l’entusiasmo! Un gesto spontaneo, una parolina dolce su un biglietto: queste piccole cose oggi vi permetteranno di riaccendere la fiamma! Soli: l’audacia è la chiave per una giornata che potrebbe riservare sorprese inaspettate. Un incontro è in programma. Oroscopo 26 novembre Toro (22 aprile-20 maggio) In questo momento avete grande sicurezza in voi stessi ma evitate di pensare che soltanto voi sapete cosa è giusto e cosa non lo è. Quando si tratta di persone a cui piace predicare, gli altri hanno la memoria lunga e l’ultima cosa che desiderate è che qualcuno vi consideri dei saccenti. Tuttavia grazie al senso dell’umorismo potete trovare un equilibrio tra essere umili e sicuri di voi. L’autoironia è sempre molto utile. Amore: in coppia, anche se manca un po’ di fantasia, la relazione è piacevole, non dovete affrontare grandi problemi o gravi tensioni. Insieme vi divertirete! Soli: la conoscenza è recente e tutto procede bene? E’ una buona notizia. Ma in ogni caso occhio a idealizzare l’altro/a. Oroscopo 26 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) Se ultimamente avete provato un po’ di frustrazione, trascorrere del tempo a rimuginare sarebbe un errore. Con tre pianeti in Sagittario nel vostro settore delle relazioni, la cosa migliore per ritrovare entusiasmo è accettare o lanciare inviti e uscire: avrete la possibilità di stringere nuove relazioni o scovare delle collaborazioni di lavoro. Tenete presente che le prossime settimane saranno ricche di nuove possibilità! Amore: in coppia, avete voglia di novità, di ritrovare l’ottimismo: direte addio alla routine e darete il benvenuto al cambiamento! Soli: una persona vi attrae ma la sua timidezza è un problema, non osa avvicinarsi. Eppure uno di voi due dovrà pur fare il primo passo

Oroscopo 26 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una relazione, personale o di lavoro, potrebbe arrivare a un punto critico. Ma con il buon aspetto Luna-Plutone, qualunque decisione prenderete andrà a vantaggio di entrambi. Che stiate accettando una sfida o voltando pagina, dalle conversazioni emergerà una rinnovata fiducia e la bella sensazione di libertà. E stasera, con il buon aspetto Luna-Nettuno, concedetevi di staccare la spina e stare in santa pace. Amore: in coppia, il partner probabilmente ha capito che avete bisogno di qualche cambiamento e sarà pronto ad assecondarvi. Soli: un incontro recente avrà un’evoluzione: scoprirete che non vi porta da nessuna parte oppure deciderete che vale la pena di dare una possibilità. Oroscopo 26 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Chi è che non commette errori? Nessuno, ne siete consapevoli e oggi sarete pronti a perdonare una persona che vi ha fatto un torto. Questo atteggiamento magnanimo andrà avanti per tutta la domenica: vi permetterà di mantenere la calma di fronte a situazioni che vi irritano. Avete cose più piacevoli a cui pensare che vendicarvi di uno sgarbo.. Potrebbe infatti arrivare un’offerta: accettando vi aprirà nuove porte. Amore: in coppia, condividete tutto: momenti di entusiasmo così come le preoccupazioni, E oggi vi dedicherete insieme alla gestione del quotidiano, a esaminare dei documenti.. Soli: è una domenica tranquilla, in vista non c’è il grande amore. Ma non vi dispiacerà di gestire la vostra vita come desiderate.

Oroscopo 26 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Vi sentite stanchi, stressati? Per oggi concedetevi di togliere il piede dall’acceleratore: non accadrà nulla di drammatico, dunque non esitate a rilassarvi e seguire la corrente. Parte dello stress che provate è causato dal bisogno di controllare troppo ma non potete gestire sempre tutto. Cercate di fidarvi di più delle persone che vi circondano e all’occorrenza, lavoro o vita personale delegate. Amore: in coppia, desiderate partire per un viaggio romantico anche per rivivere alcune emozioni dimenticate. E il partner sarà d’accordo. Soli: una persona potrebbe attirare la vostra attenzione. Non dovete bloccarvi di fronte al suo atteggiamento un po’ scontroso. In realtà può offrirvi tanta tenerezza e amore.

Oroscopo 26 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) I passaggi astrali attuali rappresentano un invito a un cambiamento e i prossimi giorni e settimane otterrete sviluppi interessanti. Se state pensando di lanciare un progetto o dare il via a una piccola impresa, ora è il momento giusto! Su un altro piano: è un’ottima giornata per apportare qualche cambiamento in casa, ad esempio spostare di posto un mobile per creare più spazio: avete grande senso estetico e belle energie. Amore: in coppia, è il momento giusto per riflettere sulla relazione e cercare un modo nuovo per evolvere insieme. Soli: le amicizie e la famiglia prendono molto del vostro tempo ma evitate di assumere responsabilità che non vi competono. Potreste farvi scappare una storia d’amore.

Oroscopo 26 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con tre pianeti in Sagittario la vostra attenzione è concentrata sulle finanze ed è probabile che sarete spinti a controllare il bilancio mensile. Penserete che sia saggio rivedere alcune abitudini di spesa e di conseguenza decidere se dovete risparmiare pensando al futuro. Tagliare le spese potrebbe non essere il modo più divertente per gestire il denaro ma sarà d’aiuto a sentirvi più sicuri di fronte a pagamenti imprevisti. Amore: in coppia, spiegare al partner che avete bisogno di un po’ di tempo solo per voi non è un compito facile, ma troverete le parole giuste. Soli: è una giornata in cui non sapete cosa veramente volete. Sappiate che questa fase di riflessione è essenziale e vi sarà utile.

Oroscopo 26 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Lanciarvi nell’avventura e vivere nuove esperienze oggi non sarebbe una scelta saggia. Fare qualcosa di nuovo solo per il gusto di fare qualcosa di nuovo sarebbe una perdita di tempo. Per trascorrere una domenica fantastica non è necessario fare cose diverse. Rimanere nella routine vi permetterà di vivere una giornata senza stress, in piena tranquillità, cosa che – ammetterete – ultimamente è abbastanza rara. Amore: in coppia, siete entrambi appagati dalle reciproche, piccole e adorabili attenzioni. Potreste tuttavia percepire un po’ di stress della dolce metà e vorreste conoscere il motivo. Soli: evitate di fare di tutto per incontrare una persona. Lasciate che a decidere sia il destino: a volte fa le cose giuste!

Oroscopo 26 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Noterete una certa differenza tra ciò che le persone dicono e ciò che fanno. C’è un po’ di ipocrisia ma è nel vostro interesse non trasformare la situazione in un problema. Tenete presente che quando puntate un dito contro qualcun altro, ci sono altre quattro dita pronte a puntare contro di voi. Nessuno è perfetto e tutti meritano di tanto in tanto una seconda possibilità: un giorno potreste averne bisogno anche voi. Amore: in coppia, è una domenica in cui condividere con il partner i piaceri più semplici e sani che offre la vita. La vostra sensualità e la golosità soddisfano gli appetiti della dolce metà. Cosa chiedere di più? Soli: l”amore si nasconde negli angoli più inaspettati, dunque aprite bene gli occhi. Che si tratti di una vecchia fiamma che ritorna o dello sguardo intrigante di uno sconosciuto/a… l’avventura vi aspetta.

Oroscopo 26 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Tre pianeti in Sagittario preparano il terreno per alcuni cambiamenti che segneranno un nuovo e positivo inizio. Le relazioni con gli amici e i contatti con persone che contano si riveleranno molto importanti, una conversazione in particolare aprirà una nuova porta. Nelle prossime settimane imboccherete una nuova direzione e concretizzerete un progetto o raggiungerete un obbiettivo. Amore: in coppia, il buon aspetto Luna-Nettuno vi rende molto comprensivi. E’ una domenica tranquilla, in cui con il partner parlerete dei reciproci sogni e desideri. Soli: sembra che oggi abbiate intenzione di dedicarvi solo al lavoro oppure uscire con gli amici. Metterete da parte l’amore ma, a sorpresa, una persona vi farà cambiare idea.

Oroscopo 26 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Toro forma buoni aspetti con altri pianeti: l’atmosfera è all’insegna della leggerezza, della spensieratezza e non prenderete le situazioni troppo a cuore. Amici e familiari avvertiranno le belle vibrazioni che trasmettete e saranno felici di avervi accanto. Tenete inoltre presente che qualsiasi conversazione di lavoro o persona procederà senza intoppi. E’ una giornata eccellente per condividere le vostre idee. Amore: in coppia, il dialogo disteso permette di trovare varie soluzioni a eventuali problemi. Una volta che inizierete a parlare tutto andrà meglio. Soli: cercate di avere più sicurezza in voi stessi. Uscite dal guscio senza il timore di rimanere delusi.