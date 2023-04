L’oroscopo del 29 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 29 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. E quello della settimana.

Oroscopo 29 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il desiderio di sicurezza e stabilità nelle finanze, potrebbe spingervi a trovare nuove strade per aumentare le entrate, anche attraverso delle idee innovative che potrebbero migliorare la qualità della vostra vita. Se in mente avete un progetto importante, sfruttate la forte immaginazione ma al contempo cercate di essere pratici. Amore: in coppia, desiderate fortemente di proteggere il partner. Avete compreso pienamente la ricchezza di ciò che possedete: l’amore! Siete orgogliosi della vostra vita a due! Soli: in caso di incontro sarete molto cauti, cercate invece di aprire la porta all’amore. Ciò vi permetterà di conoscere meglio l’altro e decidere se andare avanti.

Oroscopo 29 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Alcuni eventi o conversazioni, nei prossimi giorni potrebbero accentuare il desiderio di entrare in azione. E grazie ad alcune brillanti intuizioni saprete quali passi dovrete compiere. Ci saranno dunque entusiasmanti opportunità ma con Mercurio in moto retrogrado prima di dare il via a qualcosa fate una ricerca approfondita. Amore: in coppia, anche se la relazione è serena, mantenete vivo il dialogo. Se è forte quando regna la pace, sarà forte anche in caso di problemi. Soli: gli incontri sono possibili, a patto di alzare lo sguardo e osservare attentamente ciò che accade intorno a voi.

Oroscopo 29 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Che si tratti di un progetto o di una nuova opportunità, per capire se andare avanti o meno fidatevi dell’istinto. Se volete che funzioni potrebbe essere necessario modificare qualcosa seguendo però nuove idee e non i soliti schemi. E’ un’ottima giornata per eliminare una abitudine malsana o qualcosa che vi ha limitato .Amore: in coppia, essere concilianti vi permetterà di evitare una discussione accesa. Fate dunque attenzione a dire cose di cui in seguito vi pentireste sicuramente. Soli: non è una giornata ideale per tentare un approccio con chi vi attrae. In caso di reazione negativa vi sentireste frustrati. Rimandate.

Oroscopo 29 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nella vita sociale potrebbero verificarsi dei cambiamenti positivi e ciò spingervi a stringere nuove relazioni e sviluppare altri interessi. Al contempo è è un ottimo sabato per il networking, le attività condivise e le comunicazioni. Se, infine, avete in mente un progetto che per voi è molto importante, iniziate a pianificare. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di dolcezza e tenerezza. Con il partner c’è intesa, gioia e fusione. Insieme, mano nella mano vi muovete nella stessa direzione. Soli: l’atmosfera è romantica e un incontro è dietro l’angolo: le conversazioni saranno piene di tenerezza e comprensione comprensione reciproca.

Oroscopo 29 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste provare l’improvvisa necessità di lasciare alle spalle un problema che va avanti da tempo: oggi siete molto motivati a liberarvene, dunque approfittatene! In generale sta per aprirsi una nuova fase in cui dovete sfruttare qualità e talento in tutti i modi possibili. Non indugiate, entrate in azione! Amore: in coppia, il buon umore è in programma, l’amore prende il sopravvento, c’è complicità. Nonostante una lieve inquietudine, avete intenzione di uscire dalla routine! Soli: brillate, siete affascinanti! Il caso potrebbe mettere sul vostro cammino una persona che in seguito conterà molto nella vostra vita. Potreste non accorgervene immediatamente ma tra di voi scatterà qualcosa d’interessante.

Oroscopo 29 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avete splendide energie, siete pronti a esplorare delle idee che vi portano in un nuovo territorio. Avete il forte desiderio di lanciarvi in un’avventura, vivere una nuova esperienza, imparare qualcosa di entusiasmante o entrare in contatto con persone stimolanti. Non è escluso che partirete con gli amici: è il momento ideale per concedervi un viaggio! Amore: in coppia, tra le lenzuola c’è una vera e propria rivoluzione! Il desiderio nei confronti del partner è al top che non mancherà di mostrarsi altrettanto passionale! Soli: potrebbe esserci un incontro con una persona che solleciterà il vostro interesse. Ma non è detto che avrete immediatamente voglia di impegnarvi.

Oroscopo 29 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto Marte-Urano annuncia grandi cambiamenti di vita, siete pronti a raggiungere i vostri obbiettivi! E’ un’ottima giornata per dare una svolta alla carriera, cambiare lavoro o persino avviare un attività in proprio. Non è escluso che arrivi la tanto attesa promozione oppure un’ottima opportunità che dovrete cogliere al volo! Amore: in coppia, è una giornata romantica, mostrerete il reciproco amore. Serata magica! Soli: siete affascinanti, pronti a lanciarvi nella conquista, a soddisfare il desiderio. Eppure quella che sembra l’avventura di una notte porterà a una relazione seria, che andrà avanti del tempo.

Oroscopo 29 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Marte-Urano accende il desiderio di libertà e indipendenza e potreste avere un incontro inaspettato con una persona che vi farà vedere nuove possibilità, vi stimolerà anche attraverso buoni consigli. La sua compagnia potrebbe essere proprio il tonico di cui avete bisogno in questo momento. Amore: in coppia, è una una giornata al miele e peperoncino: dolci conversazioni, tenere riconciliazioni e momenti di grande passione! Soli: a corteggiarvi sarà una persona tenera e premurosa, che mostrerà un grande desiderio nei vostri confronti.

Oroscopo 29 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Marte-Urano vi dota della forza e della motivazione necessaria per liberarvi da cattive abitudini o schemi ripetitivi che vi limitano. Più in generale, aspettatevi – in positivo – qualcosa di inaspettato: con questo transito potrebbe arrivare l’opportunità di fare più soldi. Dovrete essere veloci ad acchiapparla. Amore: in coppia, siete allegri, comprensivi con la dolce metà e avete voglia di divertirvi! E’ un sabato a due perfetto. Cercate di ignorare eventuali piccole contrarietà: non hanno niente a che fare con la relazione. Soli: lasciate che l’amore si avvicini a voi, eliminate le aspettative! Se oggi avete appuntamento potrebbe nascere una relazione piacevole.

Oroscopo 29 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto tra Marte e Urano la creatività è al top e dovreste dare il via a interessi per voi inediti. C’è qualcosa che avreste voglia di provare e che vi renderebbe felici? E’ il momento di lanciarvi! Al contempo questo transito è perfetto per mostrare il vostro affetto: stupite una persona cara con un gesto gentile! Amore: in coppia, è la giornata ideale per esprimere chiaramente tutto ciò che provate. Date il via a un dialogo per far evolvere la relazione, per dichiarare il vostro amore! Soli: potreste ricevere un sms da una persona con cui molto tempo avevate condiviso momenti teneri ma vi eravate allontanati per la sua mancanza di maturità. Ora sarete curiosi di rivederlo/a e l’idea di una storia romantica ravviva il desiderio e la fantasia.

Oroscopo 29 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Marte-Urano favorisce i progetti e l’impegno riguardo alla casa e al lavoro. Un approccio innovativo porterà a ottimi risultati e accettando il cambiamento è più probabile che raggiungerete l’obbiettivo che avete a cuore e per cui state lavorando duramente, ovvero rendere più stabile e sicura la vostra vita! Amore: in coppia, rinnovata passione tra voi e la dolce metà. Cogliete l’occasione per dissipare eventuali malintesi e rafforzare il legame! Soli: La vostra gentilezza e la capacità di ascoltare vi permetteranno di conquistare il cuore di una persona incontrata di recente: oggi darete il via a una storia d’amore importante!

Oroscopo 29 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Che si tratti di un sito web, di un blog o di un corso di studi, se avete in mente un progetto dovete rimboccare le maniche e darvi una mossa! Con Nettuno nel vostro segno il rischio è quello infatti di rimandare, preferirete pensarci anziché fare i primi passi. Per fortuna, c’è Saturno in Pesci che vi spinge a concretizzare… Amore: in coppia, oggi sfrutterete al massimo i momenti trascorsi con il partner. In programma ci sono amore e tenerezza, il partner vi sostiene. Tra di voi i sentimenti sono sempre più forti! Soli: oggi, l’amore per voi fa rima con leggerezza. Non avete fretta di trovare l’anima gemella. Se volete conquistare avete carta bianca, sentite che la fortuna è al vostro fianco!