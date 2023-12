L’oroscopo del 3 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 3 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 3 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Venere-Plutone, potreste avere punti di vista diversi riguardo un obbiettivo o un progetto e sfociare in una discussione accesa. La cosa migliore sarebbe quella di rimandare la conversazione in un momento emotivamente meno intenso. Nel corso della giornata potrebbero emergere delle preoccupazioni riguardo al lavoro ma aggiungiamo che potrebbero essere infondate o amplificate. Se sono invece reali, è il momento di trovare delle soluzioni facendo un passo alla volta. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare ma sapete bene che qualsiasi relazione ha degli alti e dei bassi. Soli: giornata di emozioni forti: un incontro romantico che forse nascerà da un’amicizia.

Oroscopo 3 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

L’aspetto odierno Venere-Plutone potrebbe segnalare un po’ di stanchezza rispetto alla routine e spingervi a pensare che facendo qualcosa di diverso, tornerebbe l’entusiasmo. Non è necessario fare una rivoluzione: piccoli cambiamenti vi permetteranno di sfruttare al meglio la vostra situazione attuale. La dissonanza al vostro segno chiede di esaminare quali idee sbagliate, valori superati, l’atteggiamento rispetto a chi vi circonda – in particolare le persone care – hanno bisogno di essere rinnovati. Amore: in coppia, siete un po’ capricciosi e dovreste darvi una calmata. In caso contrario il partner vi tratterà come se foste davvero dei bambini. Soli: molto esigenti ma in amore, e nella vita in generale, puntare all’impossibile non è l’atteggiamento migliore.

Oroscopo 3 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Venere-Plutone c’è la forte possibilità che siate voi a voler manipolare una situazione a vostro vantaggio o consentire a una persona di farvi imboccare una direzione che non vi piace. In entrambi i casi, lavoro o vita personale evitate di forzare le cose e lasciate che si snodino in modo naturale. Se avete in mente un progetto, sgombrate il campo dalla confusione e fate chiarezza su ciò che volete realizzare: è questa la chiave per raggiungere il vostro obbiettivo e ottenere il successo desiderato. Amore: in coppia: non forzate niente, privilegiate il compromesso. Gli astri vi invitano ad appianare e non a litigare. In questo modo non ci saranno problemi. Soli: è una domenica in cui vedete tutto bianco o tutto nero. Potreste correre dietro una persona o fuggire come dalla peste.

Oroscopo 3 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Garantire una maggiore armonia con le persone care o trovare la soluzione a un problema di tipo pratico, sono entrambi obbiettivi positivi. Tuttavia con la dissonanza odierna Venere-Plutone potreste scoprire che una persona vi sta ostacolando, vi blocca, cerca di avere il controllo o dirigere la vostra vita e ciò scatenare delle tensioni, sarete spinti a difendervi. Andate oltre, infischiatevene: lavoro o vita personale è invece il momento di reinventarvi, dare il via a un cambiamento che vi permetta di essere voi stessi. Amore: in coppia, se ci sono delle tensioni la vostra tendenza oggi sarà quella di amplificarle ma avrete difficoltà a parlarne. Soli: della solitudine ne avete abbastanza ma è il momento di fare tesoro delle delusioni del passato così da non ripetere gli stessi errori.

Oroscopo 3 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Venere-Plutone scatena emozioni forti: se siete irrequieti, ansiosi, fate qualcosa d’aiuto a rilassarvi, ad esempio una lunga passeggiata nel verde o un massaggio. Non è escluso che la vostra attenzione sia puntata sulle finanze e sarete intenzionati a risparmiare. Sarete inoltre pronti a sfruttare al meglio le entrate, a riciclare degli oggetti e a vendere ciò che non vi serve più. Se, inoltre, da un po’ pensate di dare il via a un’attività da casa oggi vorrete entrare in azione e imboccherete la direzione giusta! Amore: in coppia, il partner vi conosce bene e sa cosa fare per mantenere alta la fiamma dell’amore e della passione. Soli: avete le carte in regola per incontrare l’amore: in ogni caso evitate di puntare a una storia impossibile…

Oroscopo 3 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Venere-Plutone odierna potrebbe scatenare un po’ di frustrazione riguardo alle finanze, i valori, le idee che entrano in conflitto con quelle delle persone care o che scatenano delle paure. Cercate di gestire meglio il desiderio di controllo su persone e situazioni: è solo il sintomo di qualcosa più profondo e può spingere a vivere relazioni malsane. Le preoccupazioni di denaro possono essere fondate ma se non alzate un dito per risolvere, rischiate di sprecare le preziose energie. Amore: in coppia, lasciate che sia il partner a dare il ritmo della giornata. Saprà combinare perfettamente le abitudini con la magia d’amore. Soli: se una persona vi attrae evitate di farvi bloccare dalle esperienze passate. Prudenza, certo, ma senza avere pregiudizi.

Oroscopo 3 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza Venere-Plutone, al contrario del solito vi spinge a provocare chi vi circonda, ad avere un atteggiamento ostinato. Eppure il vostro segno più degli altri detesta litigare, avere confronti accesi. Per oggi prima di esprimervi, contate fino a mille, se proprio non ce la fate chiedete scusa. Al contempo, è una domenica in cui la casa, la famiglia, potrebbero richiedere qualche attenzione in più e ciò potrebbe rendervi nervosi. Cercate di staccare la spina, anche solo un po’, in modo da concedervi un po’ di relax. Amore: in coppia, evitate – entrambi – di essere esigenti e trarrete il meglio dalla relazione! Soli: avete aspettative alte, sapete cosa volete. Tuttavia non dovreste immediatamente bocciare chi non soddisfa i vostri criteri. Ce la fate ad essere più flessibili?

Oroscopo 3 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Plutone potrebbe essere difficile mantenere l’accordo con chi vi circonda ma dovete accettare che non si può essere sempre sulla stessa lunghezza d’onda. Per cui, evitate battute al veleno poiché avrebbero l’effetto boomerang! Al contempo, se c’è un settore della vostra vita che presenta dei problemi, intervenite e cercate di prendere decisioni importanti. Ovviamente non dovete fare tutto in una volta ma passo dopo passo, oppure scegliete un momento in cui non vi sentite sotto pressione. Amore: in coppia, sarebbe bene riequilibrare le vostre emozioni in modo che non prendano il sopravvento. Eviterete di creare delle tensioni! Soli: potrebbe esserci il ritorno di un/a ex e sarete disposti a dare una seconda possibilità. Stavolta potrebbe andare bene!

Oroscopo 3 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Piedi per terra, se avete intenzione di lanciarvi in qualche iniziativa rischiosa prima di impegnare a tutto campo le energie pensateci non una ma dieci volte! Cercate di scendere a patti con la realtà. Non è escluso inoltre che l’atteggiamento di una persona cara vi irriti ma stranamente non direte nulla. Forse penserete che sia meglio tacere per timore di suscitare la sua permalosità. Col risultato che rimuginerete senza sosta. Amore: in coppia, la vostra tendenza è quella di mettere tutto in discussione, non siete disposti a scendere a compromessi ma per oggi, non direte nulla. Soli: potreste avere dei dubbi su una persona conosciuta di recente, vi chiederete se lui/lei è davvero libero come afferma.

Oroscopo 3 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Venere-Plutone rappresenta un invito a fare di testa vostra: nel lavoro, nella carriera, riguardo le ambizioni avete una visione chiara della strada da seguire e non dovete dunque per alcun motivo sentirvi costretti ad accettare le idee degli altri. Occhi aperti dunque: qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi, convincervi a fare qualcosa che non va a vostro vantaggio. Fate soltanto ciò che accende la vostra motivazione, vi fa sentire indipendenti e in sintonia con il vostro modo di essere. Amore: in coppia, affascinanti, protettivi, lo slancio d’amore rafforza la relazione. La giornata sarà molto romantica e tanto altro… Soli: con una persona che conoscete bene c’è una bella intesa, insieme provate benessere. Non escluso che la relazione si trasformi in amore.

Oroscopo 3 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Pur affrontando con coraggio una serie notevole di responsabilità, forse anche problemi nel lavoro o nella vita privata, con la dissonanza Venere-Plutone lo stress si fa sentire parecchio, state pagando il prezzo da un punto di vista emotivo. Concedetevi una pausa. Tenete presente che è una situazione temporanea e nel giro di pochi giorni arriveranno belle opportunità, una in particolare avrà il potere di tirare su il morale. Riuscirete a concludere qualcosa che avete a cuore e che sembrava impossibile. Amore: in coppia, l’amore vince! Capite le richieste della dolce metà, siete consapevoli che a volte è difficile sopportarvi. Ma sapete sempre come farvi perdonare. Soli: c’è chi vi corteggia ma a voi non piace. Anche se la solitudine vi pesa volete aspettate il vero amore!

Oroscopo 3 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza odierna Venere-Plutone tende a scatenare dubbi e risentimenti, riguardo a una relazione personale o di lavoro, che può essere alla base dei problemi. Se alcune questioni relativamente semplici vi stressano molto più del previsto, anziché lasciare che paure e frustrazioni prendano il sopravvento cercate di capire le vere ragioni. Potreste inoltre chiedervi se investire o meno le energie in un progetto: per oggi non prendete decisioni. Amore:in coppia, se state attraversando alcune difficoltà, parlatene . ne avete bisogno entrambi – ma senza dimenticare di menzionare tutti gli aspetti positivi della relazione. Soli; poco entusiasmo, non siete motivati a conquistare. E’ forse per la paura di iniziare una storia d’amore. Riflettete, fate il punto.